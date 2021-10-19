 Белорусы об эмиграции в Грузию: Вначале кажется, что едешь на отдых | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 20.10.2021

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Беларусь

Белорусы об эмиграции в Грузию: Вначале кажется, что едешь на отдых

Грузия - популярная у белорусов страна для эмиграции. Как они туда попадают и что их там ждет? DW - c несколькими историями тех, кто уехал из Беларуси, опасаясь преследования властей.

Одна из акций протеста белорусов в Батуми против режима Лукашенко

Одна из акций протеста белорусов в Батуми против режима Лукашенко

Прямой рейс из Минска, безвизовый режим, отсутствие языкового барьера, возможность находиться в стране без регистрации год - многие белорусы, спасаясь от преследований властей, переезжают в Грузию. DW - c несколькими историями. 

"Либо ждешь, что тебя заберут, либо уезжаешь"

Минск-Москва-Владикавказ-Тбилиси-Батуми, две гитары, два чемодана и почти неделя в дороге - так до своего нынешнего места жительства добирались музыкант Дмитрий и преподаватель музыки Надежда. Дмитрий признается, несмотря на то, что не нашел свое имя в списке невыездных, опасался лететь из Беларуси самолетом.

Белорусский музыкант Дмитрий не пропускает ни одной протестной акции

Белорусский музыкант Дмитрий не пропускал ни одной протестной акции

Первый раз Дмитрия задержали в Минске 9 августа 2020 года, в заключении он провел трое суток - вначале в каком-то РУВД, потом в тюрьме в Жодино. Подробности он вспоминать не хочет, говорит только, что до сих пор есть проблемы с рукой и со спиной. После освобождения он не пропустил ни одного протестного марша, также стал организовывать дворовые акции. Это он перекрасил в бело-красно-белый цвет скульптуру дракона в микрорайоне Уручье, которая стала одним из символов протестного Минска. "До нового года каждую пятницу организовывали там мероприятия: концерты, чаепития, у нас выступали  философы, историки", - рассказывает активист.

В январе 2021 года к Дмитрию пришли с обыском, а 27 марта его задержали на акции протеста на площади Бангалор. "Мне дали максимум  - 30 суток. Я поехал в Жодино во второй раз. Там не было ничего - ни матрацев, ни ручек, ни тетрадей, иногда воды, иногда еды. Ты не спишь, потому что ночью тебя поднимают, каждое утро проверки, тебя бьют, потому что так заведено, камеры переполнены. Это меня сломало, я вышел оттуда другим человеком", - признается Дмитрий.

В августе Дмитрий и Надежда решили уехать из Беларуси. Грузию выбрали из-за природы, которая, по признанию Дмитрия, помогает ему восстанавливаться. Что касается работы, Дмитрий помимо музыки, занимается созданием сайтов и цифровым искусством. Надежда дает уроки музыки онлайн. "Страшно оставлять родных и близких. Вначале кажется, что едешь на отдых, потом понимаешь, что тебя выживают из страны, что других вариантов нет: либо ждешь, что тебя заберут, либо уезжаешь", - говорит Надежда.

"Не переезд, а вынужденная мера"

Журналист и гражданский активист из Гродно Андрей Мелешко с преследованием властей сталкивается с 1999 года, уезжать из Беларуси из-за этого ему тоже приходилось, правда, ненадолго. Нынешний отъезд, признается Андрей, может несколько затянуться.

Андрей Мелешко, журналист и гражданский активист из Гродно

Андрей Мелешко, журналист и гражданский активист из Гродно

"Я не собирался эмигрировать, но в августе 2021 года в один день меня пригласили сразу в пять ведомств, в том числе в налоговую, Департамент финансовых расследований и КГБ. 20 августа я прилетел с семьей в Грузию, через месяц жена и дети вернулись домой, я возвращаться пока не планирую", - говорит журналист. Андрей Мелешко освещал все митинги и дворовые акции, проходившие в Гродно, а теперь делает репортажи, в том числе, с акций солидарности, которые белорусы проводят в Грузии.

"Не переезд, а вынужденная мера", говорит о своей жизни в Грузии активист и правозащитник из Бреста Роман Кисляк. 19 июля 2021 года к нему пришли с обыском сотрудники КГБ, изъяли все носители информации, компьютер, телефон. Правозащитник находится под подпиской о неразглашении и не может говорить об уголовном деле, в рамках которого это происходило. "Могу только сказать, что никакого отношения к данному преступлению, даже если оно было, а у меня есть сомнения, что оно было, я не имею", - отмечает брестчанин.

Роман Кисляк, активист из Бреста

Роман Кисляк, активист и правозащитник из Бреста

Через неделю после обыска Роман Кисляк решил уехать из Беларуси, авиабилеты оказались только в Батуми. "У меня с собой было только два рюкзака, я не знал, как я буду выбираться, объявлен ли я в розыск, есть ли в стоплисте, - рассказывает мужчина. - Я уезжал в воскресенье, а во вторник мне стали пытаться взламывать Telegram, в среду с обысками пришли к моим коллегам по протесту против строительства аккумуляторного завода в Бресте".   Несмотря на переезд, Роман Кисляк продолжает правозащитную деятельность.

Чем занимается Белорусская диаспора Аджарии?

"Через несколько дней после выборов мы провели в Батуми первый митинг, тогда собралось более 50 человек, в том числе наши друзья грузины, русские, украинцы. В августе 2020 года здесь было мало белорусов, но за последние полгода только в Аджарию, по неофициальным подсчетам, приехало около 5000 человек", - рассказывает член совета Белорусской диаспоры Аджарии Наталья Милевская.

Сама она живет в Грузии уже несколько лет. По словам активистки, большинство переехавших -  люди с хорошим образованием: врачи, IT-специалисты, журналисты. У многих удаленная занятость, остальные находят работу на месте - белорусов берут охотно. Безусловно, возникают какие-то бытовые проблемы. Летом были высокие цены на жилье, трудно было найти что-то приемлемое, сейчас не сезон, цены в разы снизились. Еще одна проблема - обучение детей. В местных школах есть русские классы, но они не были рассчитаны на такое количество новых учеников. Такая же ситуация с детскими садами. Также Наталья отмечает, что часто бежавшим из Беларуси необходима психологическая поддержка: "Мы сотрудничаем с одним международным фондом психологической поддержки, который предоставляет белорусам помощь кризисных психологов".

Наталья Милевская, член совета Белорусской диаспоры Аджарии

Наталья Милевская, член совета Белорусской диаспоры Аджарии

По словам Натальи, уже после нескольких недель в Грузии люди начинают чувствовать себя лучше, многие включаются в работу диаспоры, выходят на акции солидарности, которые с прошлой весны проходят в Батуми каждое воскресенье. "В первое время к нам подходили грузины и спрашивали, что происходит. У них было очень мало информации о событиях в Беларуси. Мы подготовили листовки, перевели их на грузинский язык и раздавали всем, кто интересовался. Люди стали больше говорить о Беларуси, больше понимать, - рассказывает собеседница. - Помимо митингов, у нас бывают культурные проекты, например, проводили мероприятия в рамках международной недели культуры (была объявлена Светланой Тихановской  5-11 июля 2021 года. - Ред.)".

К некоторым акциям, отмечает Наталья Милевская, приходят и грузинские политики, в том числе они присоединились к протестам против соглашения о сотрудничестве КГБ Беларуси со Службой безопасности Грузии, вступившем в силу с 1 августа нынешнего года. "Конечно, многих это соглашение насторожило, хотя, по законам Грузии, не так легко кого-то депортировать. Неприятно, что Беларуси могут выдать информацию о людях, находящихся здесь. У нас есть страх, в первую очередь, за родных, которые остались там. Если честно, я сама начала снимать маску и открыто называть имя совсем недавно, - признается Наталья Милевская. - Как-то мне задали вопрос, почему из белорусов никто не подал на получение статуса беженца? Просто все белорусы надеются в ближайшее время вернуться домой".

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    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 03:09

"День, чтобы уехать": Татьяна Курбат о "Голосе" и протестах в Беларуси

 

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