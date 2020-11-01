Белорусы протестуют против наблюдения ЦИК Беларуси за выборами в Грузии

"На выборах мэра Тбилиси Лукашенко наберет 85%, а Каладзе, Мелия и Гахария - по 5%", - плакатом с таким ироничным прогнозом белорусы, осевшие в Тбилиси, в четверг, 16 сентября, в ходе акции протеста у здания грузинского Центризбиркома хотели предупредить его сотрудников о том, как подчиненные главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной могут посчитать голоса на муниципальным выборах в Грузии.

Главным посылом четырех десятков протестующих было требование аннулировать аккредитацию белорусского ЦИК в качестве международного наблюдателя на этих выборах. Ее удалось получить благодаря либеральности грузинского избирательного законодательства. В Грузии сейчас действует заявительный принцип аккредитации: достаточно правильно составить форму заявки и вовремя подать документы в местный ЦИК, чтобы получить статус наблюдателя.

Основания для отмены аккредитации ЦИК Беларуси есть

Между тем протестовавшие уверены, что основания для отмены аккредитации есть. О том, что в списке из 25 групп международных наблюдателей значатся лично Лидия Ермошина и возглавляемый ею ЦИК Беларуси, первой заметила Нино Долидзе - руководитель ISFED (International Society for Fair Elections And Democracy), влиятельной общественной организации, занимающейся наблюдением за выборами.

Участники акции протеста в Тбилиси, 16 сентября 2021 года

Еще 10 сентября она обратила внимание на то, что в грузинских правилах аккредитации одно из положений требует от запросившей ее организации не быть уличенной в нарушении прав человека. А ЦИК Беларуси, напомнила Долидзе, сфальсифицировал итоги выборов, что "повлекло человеческие жертвы, задержания, гонения".

С белорусской стороны первыми отреагировали правозащитники. Юрист ПЦ "Весна" Павел Сапелко отметил, что от имени кампании "Правозащитники за свободные выборы", которая имеет с ISFED партнерские отношения, в ЦИК Грузии было направлено обращение с призывом пересмотреть принятое решение об аккредитации.

Лидия Ермошина точно не едет в Грузию

В контакте с ЦИК Грузии находится и Александр Шлык, спецпредставитель по выборам экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В комментарии для DW он сообщил, что грузинская сторона "в курсе, насколько негативную реакцию в Беларуси и в Грузии, а также в международном сообществе может вызвать приезд в качестве наблюдателей представителей ЦИК Беларуси".

14 сентября "Интерфакс-Запад" сообщил, что Лидия Ермошина лично не поедет в Грузию, а направит туда двух своих подчиненных. Однако белорусы, бежавшие от режима Лукашенко в Грузию, настаивают на официальной отмене аккредитации. В конце акции протеста плакат с таким требованием был ими оставлен для передачи главе грузинского ЦИК Георгию Каландаришвили. Муниципальные выборы в Грузии пройдут 2 октября.

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