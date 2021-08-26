Не только из России? Откуда белорусов выдают Лукашенко
Вступило в силу соглашение о сотрудничестве КГБ Беларуси со Службой безопасности Грузии. Как это отразится на белорусах, бежавших от Лукашенко? И с какими странами еще сотрудничает Минск?
Здание Службы безопасности Грузии, Тбилиси
Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) активно сотрудничает со спецслужбами разных стран, в том числе в вопросе экстрадиции белорусов. Похоже, что с августа этого года в этот список входит и Грузия.
Текст межгосударственного соглашения о сотрудничестве белорусской и грузинской спецслужб был официально опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси 13 августа. Документ предусматривает содействие в борьбе с преступлениями против госбезопасности, оргпреступностью, терроризмом и так далее. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий.
Само соглашение было разработано и подписано еще в 2016 году, но вступило в силу только с августа нынешнего года - в момент, когда белорусы бегут в Грузию, опасаясь репрессий. На что повлияет этот документ и как отнеслись к нему в Тбилиси?
Спецслужбы договорились? Реакции из Грузии
Правозащитники Грузии отреагировали на следующий день после опубликования документа, говорит глава Дома прав человека-Тбилиси Байя Патарая. Здесь знают, что после инцидента с самолетом Ryanair и санкций против Belavia Грузия остается одним из немногих направлений, куда могут бежать белорусы. Поэтому была созвана пресс-конференция, на которой было заявлено об опасности экстрадиции преследуемых за политику активистов, а белорусам рекомендовано пройти процедуру получения статуса дополнительной международной защиты.
Глава Дома прав человека-Тбилиси Байя Патарая
В ответ грузинская Cлужба безопасности "в связи с высоким общественным интересом" распространила заявление, в котором подчеркнула, что подобное сотрудничество налажено со всеми странами, включая США, Великобританию и страны ЕС. А само соглашение "не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам".
"Проблема есть, но уже не животрепещущая", - говорит проживающий ныне в Тбилиси экс-член координационного комитета белорусской Национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства" Ярослав Бекиш. Когда о соглашении стало известно, он встретился с грузинскими коллегами и стал готовить текст совместного заявления.
Но оказалось, что в Грузии гражданское общество имеет вес, отмечает он, здесь отлично налажена межсекторная коммуникация и было достаточно консультаций представителей НПО с партнерами в правительстве. Власти дали понять, что заметили проблему и попросили ее не форсировать накануне местных выборов, которые пройдут 2 октября.
Минск ищет контакты с Западом?
"Это соглашение может быть попыткой Минска найти посредника в диалоге с Западом", - считает руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. Оно не дает дополнительных возможностей по экстрадиции. Порядок выдачи обвиняемых определяется не желанием спецслужб, а законом Грузии "О сотрудничестве в области уголовного права", поясняет он. Правовая помощь не может быть оказана грузинскими властями иностранному государству, если совершенное преступление признается Грузией политическим.
Андрея Поротникова больше интересует дата заключения соглашения: было подписано в 2016 году, но вступает в силу только теперь. Можно предположить, что Беларусь не спешила, опасаясь ухудшения отношений в Россией, а когда возникла потребность в каналах коммуникации с Западом, о документе вспомнили, полагает он.
В качестве примера такой коммуникации эксперт привел пункт соглашения, согласно которому вводится позиция представителей (атташе) по вопросам безопасности на территории государств. То есть, атташе КГБ может находиться в Тбилиси, где в то же время присутствуют представители спецслужб, например, США и Великобритании.
Что ожидает белорусских беженцев в РФ
А какова ситуация с сотрудничеством белорусского КГБ с ФСБ России и СБ Украины? Отдельно принятых документов на этот счет, по крайней мере, не публиковалось, говорит Андрей Поротников: "Текста никто не видел, а значит и комментировать нечего". Руководитель проекта помощи белорусским беженцам комитета "Гражданское содействие" (признан "иноагентом") Дина Мусина отмечает, что в ее практике есть кейсы, когда Россия защищала белорусских граждан от экстрадиции и, наоборот, когда экстрадировала с нарушениями собственных правил, как это было в ситуации со спортсменом Алексеем Кудиным.
Дина Мусина, руководитель проекта помощи белорусским беженцам комитета "Гражданское содействие"
КГБ и ФСБ, говорит она, руководствуются Минской конвенцией о правовой помощи 1993 года, по которой объявленный в Беларуси в розыск правонарушитель автоматически разыскивается в России. А далее сложно понять логику властей РФ: "Если есть заказ на самом высоком уровне, как с Кудиным, то экстрадиции не избежать, а если нет, то возможны варианты".
Суды в России, продолжает Дина Мусина, опираются сперва на внутрироссийские законы, а потом уже на Конвенции ООН. Для защиты белорусов, просящих в РФ убежище, адвокаты используют правило 39 Европейского суда по правам человека (временные меры при угрозе жизни и здоровью). В данный момент пять человек воспользовались такой процедурой. Но что с ними будет не совсем ясно: "Россия не дает статус беженца никому".
КГБ сотрудничает с СБУ в Украине
"В Украине СБУ, конечно, сотрудничает с КГБ", - отмечает координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич, системно занимающийся защитой беженцев. Как минимум, в марте нынешнего года, говорит он, белорусские силовики делились информацией и с СБУ, и с Нацполицией, пытаясь заполучить белорусского анархиста Алексея Боленкова.
Максим Буткевич, координатор проекта "Без границ"
Документы на него пришли из инфоцентра "Интерпола" Беларуси - структурного подразделения МВД, а подготовил их ГУБОПиК. И СБУ пошла на хитрость: Боленкова хотели не экстрадировать, а выдворить. То есть, не передать силовикам из рук в руки, а просто вывезти на северную границу. Это разные процедуры, поясняет Максим Буткевич, хотя всем ясно, кто встретит его на той стороне.
Алексея Боленкова спасло то, что адвокаты смогли быстро приехать, а апелляционный суд стал на его сторону, выступив против СБУ. "И это прецедент, вселяющий надежду", - считает Максим Буткевич. Украинские правозащитники, продолжает он, требуют от СБУ разорвать сотрудничество не только с КГБ, но и с ДФР, и с ГУБОПиК, участвующими в репрессиях. Но у властей это не вызывает полного понимания, так как есть старые договоры о сотрудничестве, например, о записях ЗАГС или по розыску уголовников: "Полностью разорвать кооперацию нельзя".
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