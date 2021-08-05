В Беларуси экстрадированный из РФ спортсмен Кудин получил 2,5 года тюрьмы

Суд Молодечненского района Минской области приговорил экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к 2,5 года лишения свободы. Об этом белорусские СМИ сообщают в среду, 11 августа. Спортсмен признан виновным в сопротивлении милиции с применением насилия в ходе акций протеста после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Гособвинение просило для спортсмена 3,5 года колонии.

Кудин во время акции протеста в Молодечно в августе 2020 года ударил двух силовиков, следует из материалов обвинения. Спортсмен признал этот факт, но одновременно заявил, что поступил так в целях самообороны.

Ходатайство Кудина к властям РФ об убежище осталось без ответа

В августе 2020 года единоборец был задержан в Беларуси за участие в массовых протестах против официальных итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, и после десятидневного пребывания под административным арестом переведен на домашний. В ноябре он покинул страну и уехал в Россию.

Белорусские власти объявили атлета в розыск, в январе 2021 года по запросу белорусской стороны он был арестован и помещен в СИЗО Зеленограда. После этого Кудин обратился к российским властям с заявлением о предоставлении ему убежища, но ответа на свое ходатайство не получил.

Россия не приняла во внимание запрет ЕСПЧ на экстрадицию Кудина

В апреле Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Белорусский спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, но его апелляция была отклонена. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию атлета из-за угрозы преследования и пыток, но Москва в конце июля выдала Кудина Минску.

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