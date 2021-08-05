 В Беларуси экстрадированный из РФ спортсмен Кудин получил 2,5 года тюрьмы | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.08.2021

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Беларусь

В Беларуси экстрадированный из РФ спортсмен Кудин получил 2,5 года тюрьмы

Алексей Кудин признан виновным в сопротивлении милиции с применением насилия в ходе протестов в Молодечно после выборов президента Беларуси. Спортсмен объяснил удары по двум силовикам самообороной.

Белорусский спортсмен Алексей Кудин

Белорусский спортсмен Алексей Кудин (фото из архива)

Суд Молодечненского района Минской области приговорил экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к 2,5 года лишения свободы. Об этом белорусские СМИ сообщают в среду, 11 августа. Спортсмен признан виновным в сопротивлении милиции с применением насилия в ходе акций протеста после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Гособвинение просило для спортсмена 3,5 года колонии.

Кудин во время акции протеста в Молодечно в августе 2020 года ударил двух силовиков, следует из материалов обвинения. Спортсмен признал этот факт, но одновременно заявил, что поступил так в целях самообороны.

Ходатайство Кудина к властям РФ об убежище осталось без ответа

В августе 2020 года единоборец был задержан в Беларуси за участие в массовых протестах против официальных итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, и после десятидневного пребывания под административным арестом переведен на домашний. В ноябре он покинул страну и уехал в Россию.

Белорусские власти объявили атлета в розыск, в январе 2021 года по запросу белорусской стороны он был арестован и помещен в СИЗО Зеленограда. После этого Кудин обратился к российским властям с заявлением о предоставлении ему убежища, но ответа на свое ходатайство не получил.

Россия не приняла во внимание запрет ЕСПЧ на экстрадицию Кудина

В апреле Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Белорусский спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, но его апелляция была отклонена. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию атлета из-за угрозы преследования и пыток, но Москва в конце июля выдала Кудина Минску.

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    Автор: Янина Мороз


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