 ″Я буду вести себя честно″. Куда же Лукашенко поведет Беларусь? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 10.08.2021

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Беларусь

"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь?

Каким путем обещает вести Беларусь Александр Лукашенко, сохранивший власть благодаря подавлению массовых протестов, через год после выборов президента? Об этом DW поговорила с экспертами.

Александр Лукашенко, 9 августа

Александр Лукашенко, 9 августа

"Если будут президентские выборы, я вам обещаю, что … не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя", - заявил Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, - ровно через год после президентских выборов, которые дали начало беспрецедентному в истории Беларуси политическому кризису и не прекращающимся с тех пор репрессиям в отношении оппонентов властей.

Но что значит - "вести себя честно"? После недавнего обнародования проекта новой Конституции Беларуси наблюдатели в один голос твердят, что о политической реформе можно забыть - Лукашенко, по их мнению, уходить не собирается. Сам же он заверил 9 августа, что готов покинуть президентский пост "очень скоро", но о конкретных сроках "гадать не надо". Сроки, как часто в таких случаях бывает, могут затянуться, тогда как выбирать, как дальше править страной, нужно сейчас.

История знает примеры, когда и при диктатурах, как в Чили и Южной Корее, проводилась радикальная модернизация. Нечто похожее имело место и в КНР, когда после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь компартия Китая не заморозила, а, напротив, ускорила рыночные реформы, дав шанс сотням миллионов человек повысить уровень жизни, забыв про политику. Хватает примеров и иных сценариев, когда жесткие авторитарные режимы заняты только вопросом самосохранения. В том, какой путь теперь выберет Лукашенко, разбиралась DW.

Лукашенко будет пытаться "законсервировать ситуацию"

"Он выберет классическую лукашенковскую Беларусь - продолжение того курса, который был до сих пор, допуская появление маргинальных косметических ниш и проектов, чтобы они помогали развитию страны, в целом ничего не меняя. Если бы Александр Лукашенко хотел реформ или хотя бы задумывался о них, то давно бы их начал. У него хватало времени, Минску предлагались ресурсы, в том числе и Западом, на преодоление наиболее негативных явлений, которые, безусловно, возникнут в случае начала реформ", - считает Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA).

Андрей Казакевич

Андрей Казакевич

Основные усилия Лукашенко в ближайшее время будут направлены на то, чтобы просто законсервировать ситуацию, стратегии и долгосрочных планов не видно, все сводится к решению оперативных задач, соглашается с Мошесом директор минского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его словам, сейчас сложно что-то прогнозировать на перспективу, поскольку острая фаза политического кризиса в стране еще не преодолена: "Но исходя из того, что говорит Лукашенко и его окружение, наивно ждать, что будут какие-то серьезные реформы. Как только приходит время их проводить, всегда принимается решение - давайте отложим".

Сохранить сложившуюся ситуацию невозможно, возражает Григорий Иоффе, в недавнем прошлом профессор Рэдфордского университета. Он десять лет назад лично встречался с Лукашенко и брал у него интервью, а также написал о нем и о Беларуси несколько книг.

Белорусские милиционеры на улице Минска

Нынешняя крайне репрессивная политика властей РБ не может продолжаться долго, уверен Григорий Иоффе

"Учитывая расположение Беларуси, нынешняя крайне репрессивная политика не может продолжаться долго, она должна быть каким-то образом ослаблена, ибо ситуация некомфортна для обеих сторон - и для тех, кто подвергается репрессиям, и для самих власть предержащих. Тот факт, что такой курс все еще продолжается, говорит о высокой степени испуга режима после событий, начавшихся в августе 2020 года. Испуг сходил на нет, и тут были объявлены секторальные санкции ЕС, которые ведут к результатам, прямо противоположным тем, что декларируются", - посетовал Иоффе в беседе с DW.

"Разрядка неизбежна" 

С одной стороны, констатирует Андрей Казакевич, власти в Минске осознают, что в экономическом плане что-то надо делать, перспектив у нынешней системы особых нет, при этом никто внятный план предложить не может. Но Лукашенко хорошо понимает, добавляет Аркадий Мошес, что если разрешить даже только экономические свободы, это приведет к власти людей, которые будут им недовольны.

Аркадий Мошес

Аркадий Мошес

"Он этого не хочет, но даже если бы и захотел, то сейчас нет денег, нет социальной базы. Ведь люди, которые выступают в Беларуси за реформы, никогда не согласятся чтобы их проводил Лукашенко. А тем, кто поддерживает Лукашенко, невозможно будет объяснить, почему нужно что-то менять", - указывает Мошес. Аналогия хромает, продолжает он в интервью DW, но это все равно, что Горбачев в СССР разрешил кооперативы - не для того, чтобы они поменяли строй, а чтобы на местах у инициативных людей создалась возможность что-то делать.

"Нет никаких признаков того, что будут какие-то реформы по китайскому образцу, тем более - по аналогии с действиями Пиночета в Чили. Если же говорить о сценариях жесткого самосохранения режима - как в Мьянме или на Кубе, то у власти не хватит ресурсов, чтобы так закрутить гайки, особенно в том, что касается информационного пространства. Беларусь - гораздо более свободная страна, и социальная база у режима не такая широкая, как на Кубе", - отмечает Андрей Казакевич. По его мнению, логичным для властей стал бы поиск нового большинства, так как баланс, существовавший до августа 2020 года, разрушен.

Положение в стране, прогнозирует Иоффе, будет подталкивать Лукашенко в сторону расширения электоральной базы - и чтобы чувствовать себя комфортно, и чтобы красиво уйти: "Альтернативой может быть только неформальное, а, может быть, даже и формальное вхождение в состав России. Разрядка рано или поздно неизбежна, а жесткий курс Запада задерживает ее начало".

"Санкции подталкивают Минск в объятия Москвы" 

Основой власти Александра Лукашенко было то, что в стране сохранялся мир и спокойствие, которые он гарантировал, напоминает Казакевич: "Но сейчас у него агрессивная риторика, постоянные разговоры о войне и внутренних и внешних врагах, он часто сам провоцирует дополнительную эскалацию".

Белорусские власти, полагает Григорий Иоффе, будут "пытаться вывести ситуацию на те параметры, что имели место между 2014-м годом и началом 2020 года, когда после присоединения к России Крыма было достигнуто довольно много в отношении конвергенции позиций сторон (властей и оппозиции. - Ред.)". Примером чего, по его словам, стали празднование столетия БНР и годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко, где символично встретились и красно-зеленые и бело-красно-белые флаги, а также перезахоронение в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского, куда Минск отправлял официальную делегацию во главе с вице-премьером правительства.

 

По словам Иоффе, Лукашенко долгое время ухитрялся, находясь на вершине власти, сохранять неплохой контакт со значительной частью общества, отражать его настроения и способ мышления: "Я это ощущал, когда беседовал с ним". "Он, безусловно, подумывал об уходе, о безопасности членов семьи. Но та ситуация, которая складывается сейчас, не дает возможности ему это сделать, он может это сделать лишь в более спокойной обстановке. Такое впечатление, что сейчас он сможет опять выкрутиться. У России ведь тоже не полностью развязаны руки. Ей, конечно, выгодны вот эти санкции, которые еще сильнее подталкивают Минск в объятия Москвы", - говорит Иоффе.

В свою очередь Аркадий Мошес полагает, что Россия точно не будет подталкивать Минск в направлении рыночных реформ.

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