Лукашенко пригрозил Западу ответными санкциями

Белорусский правитель Александр Лукашенко пригрозил Западу ответными мерами в случае введения новых санкций против Минска. "Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем, - заявил, комментируя тему нелегальной миграции, Лукашенко в понедельник, 9 августа, во время беседы с журналистами и специально отобранными гражданами, которая транслировалась по государственному телевидению. - Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать и мы реагируем".

Приглашение за стол переговоров

В то же время он высказался за переговоры со странами Запада. "Давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения. Потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет".

Говоря о будущих президентских выборах, Лукашенко пообещал не участвовать в них и никого на них не "проталкивать": "Если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя". Заявив о своей готовности передать полномочия парламенту страны, он выразил уверенность, что "будущий президент" его в этом поддержит.

По словам правителя Беларуси, он может покинуть президентский пост "очень скоро", отметив в то же время, что о конкретных сроках "гадать не надо".

Лукашенко лично отдавал команды во время протестов

Говоря о подавлении протестов после объявления результатов президентских выборов, Лукашенко признался, что лично отдавал команды. При этом он утверждает, что в ходе протестов "мирными акциями не пахло", поскольку их участники имели с собой "заточки, ножи, взрывчатку", а также что в Беларуси "не было и не будет никаких репрессий".

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco - Partnership for Human Rights, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси, ранее сообщила, что за 12 месяцев, прошедших после сфальсифицированных президентских выборов, в стране произведено более 40 000 арестов, задокументировано по крайней мере 1800 сообщений о пытках. Политическими заключенными признаны более 600 человек.

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