 История Юлии Слуцкой. Руководила СМИ, теперь теряет зрение за решеткой | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 30.07.2021

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Беларусь

История Юлии Слуцкой. Руководила СМИ, теперь теряет зрение за решеткой

Основательница белорусского Пресс-клуба Юлия Слуцкая находится в СИЗО в Минске уже больше семи месяцев. DW поговорила о редакторе известных СМИ и медиаменеджере с ее друзьями и коллегами.

Юлия Слуцкая

Юлия Слуцкая

"Первое слово, которое я услышала, когда меня привели в камеру с матрасом в одной руке и кружкой в другой, - было "б...". Тут нужно уточнить, что было полдвенадцатого, и все спали. Все дружно встали, накурили, сказали, что познакомимся завтра, и снова улеглись спать. Мне оставалось расстелить матрас на одной из двух свободных нар и тоже улечься.

Новичку всегда достаются нары наверху. Это плохо, так как сидеть днем на них нельзя. А еще мне было очень трудно залазить и слазить с них. Мне все-таки уже 56! Но уже на следующий день "политическая" девочка Тоня уступила мне свою шконку. Для тюремных нравов это совсем нетипично", - пишет из СИЗО основательница белорусского Пресс-клуба Юлия Слуцкая.

Дочь Юлии Александра ведет страницу матери в Facebook и публикует новости от нее под хештегом #юлязапискиизсизо. История Юлии Слуцкой - на DW.

В СИЗО у Слуцкой резко ухудшилось зрение

Более семи месяцев медиаменеджер, основательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, признанная правозащитниками политзаключенной, находится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Там у Юлии так ухудшилось зрение, что она не может читать и писать без очков, женщина страдает от кашля и проблем с сердцем. По поводу условий содержания Слуцкой и состояния ее здоровья Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) 2 июля обратилась к спецдокладчику ООН.

Журналисты протестуют против арестов коллег

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Напомним, Юлию Слуцкую задержали 22 декабря в минском аэропорту, когда она с дочкой и внуками возвращалась из отпуска. В тот же день в офисе Пресс-клуба и в квартирах некоторых сотрудников прошли обыски. Силовики задержали директоров организации Сергея Ольшевского и Аллу Шарко, директора Академии Пресс-клуба Сергея Якупова (позже отпустили и депортировали из Беларуси. - Ред.), бывшую сотрудницу Белтелерадикокомпании Ксению Луцкину, сотрудничавшую с Пресс-клубом. Также был задержан сын Юлии Слуцкой, оператор Петр Слуцкий.

31 декабря им предъявили обвинение по ч. 2 статьи 243 Уголовного кодекса "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". Близкие задержанных перечислили в Следственный комитет около 110 тысяч рублей (примерно 37 тысяч евро) - в счет обеспечения возмещения возможного ущерба (что не означает признания задержанными вины), но задержанные так и не вышли на свободу.

Была главредом  белорусской "Комсомолки" и "Еврорадио"

Какое-то время сокамерницей Юлии Слуцкой была белорусская правозащитница, руководительница Общественного объединения "Звено" Татьяна Гацура-Яворская. "Юля все время старается проводить с пользой, она регулярно делает физические упражнения, отвечает на письма, читает, учила польский, пока была в камере вместе с Анжеликой Борис (глава официально не признанного Союза поляков в Беларуси, несколько месяцев провела в СИЗО, сейчас находится в Польше. - Ред.)", - вспоминает Татьяна. 

Также она рассказала, что Слуцкая очень переживает за своего сына, за других задержанных коллег и радовалась, что остальные сотрудники Пресс-клуба смогли уехать из Беларуси, находятся в безопасности и продолжают работать. "Юли очень не хватает, это мозг организации, у нее всегда множество планов. Она из тех, кого сейчас принято называть визионерами", - делится редактор соцсетей Пресс-клуба Алина Рудина.

Пресс-клуб - не единственный успешный медиапроект Юлии Слуцкой. 9 лет она была главным редактором "Комсомольской правды" в Беларуси". За это время была разработана концепция издания, сформировалась команда, а тираж вырос с 30 тысяч до 330 тысяч экземпляров. В 2007- 2011 годы Слуцкая возглавляла редакцию "Европейского радио для Беларуси".

"Юля много рассказывала о своей работе в белорусской "Комсомольской правде", то, как она, социолог по образованию, совершенно случайно пришла в огромное издание и вывела его в топ. К нам в Пресс-клуб часто приходили журналисты, которые когда-то работали с ней в газете и на "Еврорадио", было видно, что у них дружеские отношения. Юля осталась для них любимым главным редактором", - говорит Алина Рудина.

"Журналисты под прицелом Лукашенко"

В 2010 году Юлия Слуцкая работала на кампанию "Говори Правду" по продвижению кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева. После событий 19 декабря 2010 года (разгона акции протеста вечером после выборов и ареста ее участников. - Ред.) руководство "Говори правду" оказалось в СИЗО, в редакции "Еврорадио" прошел обыск, конфисковали всю технику, Слуцкая, опасаясь преследования, уехала в Варшаву. Через год она основала там Информационное бюро солидарности с демократической Беларусью, а после - Пресс-клуб.

Михал Потоцкий

Михал Потоцкий

"То, что Юле удалось официально зарегистрировать в Международной ассоциации Пресс-клубов белорусский Пресс-клуб, - чудо. Ведь такие учреждения могут работать только в свободных странах и только на территории этих стран, - отмечает польский журналист Михал Потоцкий. - Пресс-клуб Беларусь начинал работать за рубежом, в Польше, и для журналистов из государства, которое никогда не считалось со свободой слова. После того, как он переехал в Минск, это был 2015-2016 годы, я, бывая в Беларуси, всегда старался зайти туда, там всегда проходили интересные мероприятия, было видно, как проект развивается".

Последний раз Потоцкий был в Пресс-клубе в августе 2020-го. 22 декабря в организацию пришли силовики, а спустя ровно семь месяцев минские власти начали процесс ее ликвидации. "Пресс-клуб всегда выступал за диалог, они никогда не предпринимали каких-то открыто оппозиционных акций, не считали себя оппозиций. Помню, в лучшие годы к ним на мероприятия приходили и журналисты каких-то государственных СМИ", - говорит Михал Потоцкий.

И добавляет, что к годовщине августовских событий в Беларуси 29 польских журналистов готовят книгу "Партизаны. Журналисты под прицелом Лукашенко". Она состоит из 20 глав, посвященных независимым белорусским журналистам. Открывает книгу история Юлии Слуцкой.

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    Автор: Янина Мороз


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