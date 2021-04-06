Выставка о COVID-19 в Беларуси: экспозиция закрыта, организаторы в ИВС

Наталья Тренина и Татьяна Гацура-Яворская, организаторы выставки "Машина дышит, а я - нет", 5 апреля были задержаны на 72 часа и сейчас находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) на Окрестина в Минске. Сама выставка, открывшаяся в столичном event-пространстве "Месца" 30 марта и посвященная ковиду в Беларуси, уже на следующий день была закрыта после визита на площадку, где размещалась экспозиция, проверяющих из санэпидемстанции и МЧС.

Задержание организаторов выставки

5 апреля дома у трех членов общественной организации "Звено", официально зарегистрированной в Беларуси еще в 2013 году, прошли обыски. Двое из них - Наталья Тренина и Татьяна Гацура-Яворская - были организаторами выставки "Машина дышит, а я - нет". Сейчас они задержаны на 72 часа и находятся в ИВС на Окрестина в Минске. Владимир Яворский, муж Татьяны Гацуры-Яворской, рассказал tut.by, что его жена проходит по уголовному делу. "Они задержаны по уголовному обвинению. Статья известна, но она общая почти во всех делах - финансирование массовых беспорядков", - сообщил Яворский.

Правозащитники пока не знают, по какой точно статье были задержаны активистки. Если речь идет о части 3 статьи 293 ("массовые беспорядки") Уголовного кодекса Беларуси, то им может грозить три года лишения свободы. Комментариев от официальных структур по делу пока нет.

Записки пациентов и снимки из "красной зоны"

Название выставки "Машина дышит, а я - нет" - фраза, написанная рукой пациента, подключенного к ИВЛ. Эти записки опубликовала российский врач Галина Красноперова. "Она сняла письма людей, которые долгое время находились под аппаратом ИВЛ и были лишены возможности полноценно общаться. Записки были их единственным способом передать свои мысли и желания. Для некоторых эти послания стали последними словами", - рассказали организаторы выставки на посвященной ей странице в Facebook.

В экспозиции также был представлен репортаж фотографа Алеся Пилецкого, который еще во время первой волны коронавируса, снимал врачей и пациентов в "красной зоне" реанимации Витебской больницы скорой помощи. "Я был единственным фотожурналистом в Беларуси, которому удалось попасть в так называемую "красную зону". Мне выдали противочумный костюм, а камеру пришлось обмотать пленкой. Съемка длилась около пяти часов. Сказать, что это было тяжело, - ничего не сказать. Но это ничто по сравнению с той работой, которую проделывали в тот период врачи", - рассказ Алеся Пилецкого опубликован на странице "Машина дышит" в Instagram.

Фото Алеся Пилецкого, снимавшего в "красной зоне"

По его словам, это был "один из самых мощных по впечатлениям фоторепортаж за всю мою жизнь, я своими глазами увидел героическую работу врачей, медсестер и санитарок, которые ценой невероятных усилий спасали человеческие жизни".

Снимки Пилецкого из "красной зоны" почти год назад были опубликованы на белорусском интернет-портале tut.by. В рамках выставки должны были пройти дискуссии с известными в Беларуси врачами, которые борются с ковидом, и кинопоказы. После визита проверяющих их перенесли в онлайн и даже успели провести в ZOOM открытое интервью с анестезиологом-реаниматологом Владимиром Мартовым. Однако и от этого формата пришлось оказаться.

"Нам очень жаль, но мы вынуждены остановить реализацию программы проекта "Машина дышит, а я - нет". Мы горячо дорожим сообществом, которое успело сформироваться вокруг проекта, и искренне благодарны вам за интерес и поддержку. Спасибо. Машина дышит, а я - нет", - такой комментарий появился сегодня на странице выставки в Facebook.

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