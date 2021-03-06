 Коронавирус: в Австрии временно заблокирована одна из партий AstraZeneca | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Австрии временно заблокирована одна из партий AstraZeneca

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 117 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели более 92 млн пациентов. DW следит за событиями 7 марта.

Шприц и флакончик с вакциной AstraZeneca

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 117 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 92,6 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 7 марта (время московское).

В Австрии приостановлено применение препарата из одной партии AstraZeneca

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В Австрии приостановлена вакцинация из одной партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого после. 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

По данным Федерального ведомства по вопросам безопасности и здравоохранения (BASG), доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией в данный момент нет. Обе женщины - медсестры в клинике города Цветтль. В качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из этой партии больше не выдаются.

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Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР на безвозмездной основе поставляет вакцину в 69 государств, 43 страны закупают препараты. По его словам, Пекин в рамках инициативы COVAX намерен предоставить 10 млн доз вакцины для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

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В Северной Македонии одобрено применение российской вакцины "Спутник V". Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В Армении за сутки не прибавилось ни одного случая заражения и летального исхода

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В Армении за сутки число зараженных и скончавшихся не изменилось. В общей сложности с начала эпидемии в стране зафиксировано 174 257 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от инфекции составляет 3219. По данным Мниздрава, в активной фазе болезни находятся 6384 человек. Уровень летальности составляет 1,85%. Подтвержденных случаев излечения от вируса в Армении - 164 654.

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В России суточный прирост числа заражений коронавирусной инфекцией составил 10 595 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 441. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 322 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 89 094 умерших и 3 911 924 выздоровевших.

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В Украине за сутки выявлены 7167 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 103 пациента. Как сообщило министерство здравоохранения, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 401 228, скончались 27 022 пациента, выздоровели 1 196 520 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом за 14 дней на 1 млн жителей Германии, России, Беларуси, Украины, мира - инфографика

В Израиле поэтапно снимается локдаун

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Зрители в масках в одном из театров Иерусалима

В одном из театров Иерусалима

В Израиле в воскресенье начался третий этап снятия локдауна. Многие ограничения ослабят для владельцев "зеленых паспортов", подтверждающих факт вакцинирования двумя дозами вакцины при условии, что со дня последней инъекции прошла минимум неделя.

Привитые жители Израиля смогут посещать кафе и рестораны в помещениях. Отели смогут оказывать весь спектр услуг для тех, кто сделал прививку против COVID-19. Старшеклассники вернутся к очному обучению в тех городах, где не менее 70 процентов жителей в возрасте старше 50 лет вакцинированы или уже выздоровели. Ослаблены и ограничительные меры, касающиеся посещения молельных домов.

В Японии будет одобрена еще одна вакцина против коронавируса

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Врачи делает укол коллеге в одном из медицинских центров Токио

Вакцинация медперсонала в Токио

В Японии могут одобрить применение для прививок еще одной вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Японии Норихисы Тамуры, на которые ссылается агентство Kyodo, это может произойти уже в мае. В феврале японский Минздрав одобрил использование препарата американской компании Pfizer.

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В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 8 103 случая, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 2 500 182 случая заражения. За последние 24 часа скончались 96 человек с COVID-19, общее число летальных исходов в 83-миллионной стране составило 71 900. Выздоровели более 2,3 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 66,1 случая заражения - больше, чем днем ранее (65,6). 22 декабря 2020 года этот показатель достигал наивысшего значения - 197,6.

Данные, публикуемые в выходные и понедельник, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и опаздывающей информации из регионов.

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Прохожие в медицинских масках и закрытое кафе в Аррасе

Город Аррас в департаменте Па-де-Кале

Во французском департаменте Па-де-Кале стал действовать так называемый локдаун выходного дня. Такой режим в конце февраля был установлен в городах Дюнкерк и Ницца. Магазины, за исключение продовольственных и аптек, будут закрыты, а жители, отправляясь на прогулки, обязаны ограничиться районами в радиусе 5 километров от дома. В 67-миллионной Франции возбудитель COVID-19 обнаружен почти у 3,9 млн человек, более 88 тысяч скончались, почти 265 тысяч выздоровели.

Нидерландское издание рассказало о цели атак хакеров на EMA

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Нидерландское издание De Volkskrant обнародовало подробности кибератак на Европейское агентство лекарственных средств. По сведениям газеты, за нападениями стоят хакеры из России и Китая. В частности, российские киберпреступники интересовались стратегией вакцинации в странах Европы и тем, препараты каких производителей приобретают те или иные государства. Кроме того, хакеры похитили часть документов, касающихся производителей вакцин - германской компании BioNTech и американской Pfizer. Сам регулятор еще в декабре 2020 года признал, что стал мишенью злоумышленников, однако до сих пор не уточнил, кто именно стоит за кибератаками.

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Эквадор и Парагвай получили по 20 000 доз вакцины, разработанной китайской фирмой Sinovac Biotech. Препарат пожертвовала Республика Чили. Региональные власти в Эквадоре недовольны медленной вакцинацией. В этой южноамериканской республике с 17,3 млн жителей подтверждено около 293 тысяч заражений, более 16 тысяч инфицированных умерли, а около 248 тысяч выздоровели. В то же время в 7-миллионном Парагвае выявлено около 167 тысяч заражений, почти 3300 пациентов с COVID-19 умерли, около 140 тысяч выздоровели.

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В крупнейшем городе Новой Зеландии, Окленде, окончен недельный локдаун. Однако ограничения на встречи по-прежнему действуют, а в общественном транспорте необходимо носить защитные маски. Локдаун был обусловлен вспышкой заболевания, вызванной более заразным вариантом вируса. В островном государстве с почти 5 млн жителей подтверждено 2398 заражений, 26 больных умерли, 2301 выздоровел.

Филиппины покупают вакцину Moderna

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Человек на мотороллере и маршрутное такси-джипни в столице Филиппин - Маниле

В столице Филиппин - Маниле

Филиппины договорились с американской биотехнологической компанией Moderna о приобретении 13 млн доз вакцины. Поставки начнутся в середине года.  В 108-миллионной республике подтверждено более 591 тысячи заражений, свыше 12,4 тысячи инфицированных умерли, более 535 тысяч выздоровели.

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Ряд ученых в США скептически отнеслись к идее единственной прививки вакцинами, разработанными германской компанией BioNTech совместно с американской Pfizer, а также американской Moderna. Их эффективность в долгосрочном плане доказана именно при условии получения обеих доз, объяснил изданию The Wall Street Journal представитель Управления США по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Он особо выделил важность использования препаратов в соответствии с указаниями FDA, чтобы предотвратить заражение COVID-19.

Ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer и шприц

В конце 2020 года регулятор одобрил применение вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna с условием двух обязательных прививок. А при вакцинации препаратом от Johnson & Johnson, допущенным на рынок Соединенных Штатов, достаточно единственной дозы.

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В США за истекшие сутки было сделано 2,9 млн прививок от COVID-19, сообщил высокопоставленный советник президента Энди Слевитт. По его словам, это максимальное количество с начала вакцинации.

На Соединенные Штаты с 328 млн жителей приходится больше всего подтвержденных заражений (около 29 млн) и смертельных исходов (более 524 тысяч) среди зараженных коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 6 марта >>>

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Ссылки в интернете

Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Кабінету міністрів України

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