"Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы

Из 200 записанных на прививку от коронавируса сотрудников одного из медицинских учреждений федеральной земли Саар более половины не пришли на вакцинацию, даже не предупредив. Сообщение информационного агентства dpa об этом, казалось бы, мелком происшествии опубликовали многие немецкие СМИ. Случившееся восприняли в Германии как симптом нового общественного явления. Не только саарские медработники решили фактически бойкотировать оксфордскую вакцину - препаратом британо-шведской компании AstraZeneca не хотят прививаться многие в ФРГ.

Немецкие медики отказываются от оксфордской вакцины

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, опираясь на официальные данные, подсчитала: в Германии по состоянию на 14 февраля использовали 85% тех доз вакцины BioNTech/Pfizer, которые ФРГ уже получила в рамках коллективных закупок Евросоюза, по вакцине Moderna этот показатель составил 63%, по оксфордской от AstraZeneca - только 19%.

Возникла абсурдная ситуация: массовая вакцинация в стране все еще пробуксовывает из-за острого дефицита вакцин, поскольку у производителей пока просто не хватает мощностей для удовлетворения растущего спроса, в данный момент прививают категорию 80+, другим желающим предстоит ждать еще несколько месяцев, а тут сразу после регистрации в ЕС 29 января оксфордской вакцины начались ее поставки, но медработники, которых решили ей вакцинировать в первую очередь, от нее стали отказываться.

Поэтому портал солидного еженедельника Die Zeit решил опубликовать 16 февраля статью с весьма показательным заголовком "AstraZeneca - не вакцина второго сорта", которая тут же стала самой читаемой на его странице. Взять под защиту разработку оксфордских ученых счел нужным и наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите". Заголовок записанного в тот же день очередного выпуска его популярного подкаста на сайте северогерманской телерадиокомпании NDR гласит: "Вакцина Astra намного лучше, чем ее имидж".

Рейтинг вакцин в ФРГ: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca

Тем самым фактически признается, что в Германии уже сформировалось определенное отношение к зарегистрированным в ЕС вакцинам от ковида. Об этом убедительно свидетельствуют и два опубликованных в начале февраля социологических исследования.

Одно из них провел Гамбургский университет (UHH), который спросил тех респондентов, которые твердо решили привиться или еще колеблются, вакцину какого производителя или какого типа они предпочли бы. 48,2% ответили, что у них предпочтений нет, 33,3% назвали мРНК-вакцину BioNTech/Pfizer, 5,8% - мРНК-вакцину Moderna и лишь 2% - векторную вакцину Оксфордского университета/AstraZeneca.

Этой жительнице Берлина 101 год. Поколение 80+ получает сейчас в ФРГ в основном BioNTech/Pfizer

Опрос, проведенный социологическим институтом Forsa по заказу телерадиокомпании RTL, показал, что у 67% жителей Германии нет предпочтений, 22% хотели бы привиться вакциной BioNTech/Pfizer, 4% назвали AstraZeneca, 1% - Moderna. На вопрос, как они отреагируют, если им предложат не ту вакцину, которую они хотели бы, 64% ответили, что согласятся, однако практически каждый четвертый, 24%, допустил отказ от прививки.

Таким образом, оба опроса недвусмысленно показали, что если жители Германии и предпочитают какую-то вакцину, то это с большим отрывом пфайзеровская, тогда как процент желающих привиться оксфордской весьма невысок.

Почему в Германии так популярна пфайзеровская вакцина?

То явное предпочтение, которое в ФРГ отдают вакцине BioNTech/Pfizer, может быть связано с целым рядом причин. Ее создали в Германии, жители которой привыкли доверять качеству немецкой продукции. Партнером фирмы BioNTech из Майнца стала широко известная американская корпорация Pfizer (поэтому данную вакцину часто называют пфайзеровской), а это - один из лидеров мировой фармацевтической промышленности.

Штаб-квартира компании BioNTech в Майнце: здесь создали пфайзеровскую вакцину

Эта вакцина разработана на основе инновационных РНК-технологий, считающихся принципиально новым словом в медицине. Она сильно раскручена в СМИ, люди знают по разным интервью ее создателей - профессора университета Майнца Угура Шахина и его жену Озлем Тюречи, так что за этот препарат отвечают своим именем конкретные люди. Большую роль, несомненно, играет высокая эффективность этой вакцины в 95% (хотя популярности Moderna аналогичный показатель не помогает).

Скептическое отношение к вакцине AstraZeneca: в чем причины?

В свою очередь, сомнения в вакцине AstraZeneca тоже могут быть вызваны разными причинами. Так, в Германии и в целом ряде других стран ЕС, а также, к примеру, в Южной Корее, в данный момент ей разрешено прививать только взрослых моложе 65 лет (в Испании и пока в Италии - моложе 55 лет). Собственно, именно поэтому ее и направили сейчас в ФРГ на вакцинацию медперсонала.

25 января британский премьер Борис Джонсон лично привез дозы AstraZeneca в центр вакцинации

Такое возрастное ограничение вызвано тем, что пока не хватает данных клинических исследований для применения у людей более старшего возраста. Из-за недостаточного количества данных Швейцария 3 февраля отложила регистрацию оксфордской вакцины. К тому же было сообщение из Южной Африки, что этот препарат вроде бы плохо защищает от местной мутации коронавируса, которая уже добралась до Европы.

А кто-то, возможно, вспоминает, как компании AstraZeneca в конце ноября пришлось признать, что во время тестирования была допущена ошибка и часть добровольцев получила не целую, а только половину дозы, а потому возникла необходимость в дополнительных исследованиях. Это, однако, не помешало правительству британского премьера Бориса Джонсона, к которому многие немцы относятся весьма скептически, 30 декабря 2020 года зарегистрировать эту вакцину, поскольку ей отведена центральная роль в массовой вакцинации населения Великобритании.

Бурные дискуссии об эффективности вакцин

И все же ключевой причиной скепсиса является вопрос о действенности оксфордской вакцины. Так считают и авторы статьи на портале Die Zeit, задаваясь в самом начале риторическим вопросом: "Ну кто захочет вакцину с эффективностью в 60 процентов, если можно привиться теми, у которых она 95 процентов?". Но затем они с помощью экспертов объясняют, что данный показатель вовсе не означает, что из 10 привитых 4 остаются незащищенными. Защита от тяжелого хода заболевания в любом случае обеспечена, подчеркивают они, указанный процент показывает, насколько снижается риск получить его симптомы.

Франк Ульрих Монтгомери призывает не заставлять медиков прививаться вакциной AstraZeneca

"Все имеющиеся у нас вакцины - необычайно удачные по сравнению с тем, что можно было ожидать", - заявил, в свою очередь, Кристиан Дростен. Он не видит причин, препятствующих широкому применению вакцины AstraZeneca.

А вот немецкий врач, председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призвал не закрывать глаза на низкую эффективность британо-шведской вакцины и не прививать ей медицинский персонал. На что председатель объединения врачей Virchowbund Дирк Хайнрих (Dirk Heinrich) обвинил его в популизме и даже в пренебрежении к жизням пожилых людей. По его словам, каждый человек моложе 65 лет, отвергающий сейчас вакцину AstraZeneca, отнимает тем самым у людей старше 80 лет вакцины BioNTech или Moderna, подвергая их смертельному риску.

Германию удивили сильные побочные действия вакцины AstraZeneca

Разгорающаяся дискуссия показывает, что даже в условиях острейшего дефицита немецкое общество весьма критически и, возможно, даже придирчиво относится к предлагаемым ему вакцинам от коронавируса. Такая разборчивость по мере роста числа привитых и усиления конкуренции между производителями будет только нарастать.

Ведь уже в конце марта поставки в Евросоюз может начать американская компания Johnson&Johnson, затем в ЕС ожидается регистрация вакцин американской фирмы Novavax и немецкой CureVac (со всеми этими производителями уже заключены предварительные соглашения), а также, возможно, российской "Спутник V".

Дискуссия в Германии о вакцине компании AstraZeneca, скорее всего, будет нарастать

Судя по шумной истории с AstraZeneca, немцы смотрят не только на объявленную эффективность вакцины, которая у Johnson&Johnson составляет 66%. В Германии большое внимание уделяют также побочным действиям. СМИ облетела новость, что в Брауншвейге из 88 медиков, привитых оксфордской вакциной, 37 почувствовали себя настолько плохо, что не смогли выйти на работу, и больнице пришлось временно приостановить вакцинацию персонала.

Нечто подобное, по данным NDR, случилось в последние дни в клиниках Дельменхорста, Ольденбурга, Эмдена: повсюду часть сотрудников жаловалась после прививки на высокую температуру, озноб, тошноту. Судя по личному опыту корреспондента DW, схожую реакцию нередко вызывает и "Спутник V".

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