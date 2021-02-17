 ″Не хочу AstraZeneca, хочу другую″. Какие вакцины предпочитают сейчас немцы | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы

У оксфордской вакцины - проблемы в Германии: медики не хотят ей прививаться, рейтинг низкий. С такой проблемой могут столкнуться в ФРГ и другие препараты, включая "Спутник V".

Вакцина AstraZeneca

Из 200 записанных на прививку от коронавируса сотрудников одного из медицинских учреждений федеральной земли Саар более половины не пришли на вакцинацию, даже не предупредив. Сообщение информационного агентства dpa об этом, казалось бы, мелком происшествии опубликовали многие немецкие СМИ. Случившееся восприняли в Германии как симптом нового общественного явления. Не только саарские медработники решили фактически бойкотировать оксфордскую вакцину - препаратом британо-шведской компании AstraZeneca не хотят прививаться многие в ФРГ.

Немецкие медики отказываются от оксфордской вакцины

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, опираясь на официальные данные, подсчитала: в Германии по состоянию на 14 февраля использовали 85% тех доз вакцины BioNTech/Pfizer, которые ФРГ уже получила в рамках коллективных закупок Евросоюза, по вакцине Moderna этот показатель составил 63%, по оксфордской от AstraZeneca - только 19%.

Возникла абсурдная ситуация: массовая вакцинация в стране все еще пробуксовывает из-за острого дефицита вакцин, поскольку у производителей пока просто не хватает мощностей для удовлетворения растущего спроса, в данный момент прививают категорию 80+, другим желающим предстоит ждать еще несколько месяцев, а тут сразу после регистрации в ЕС 29 января оксфордской вакцины начались ее поставки, но медработники, которых решили ей вакцинировать в первую очередь, от нее стали отказываться.

Инфографика Число прививок от ковида на 100 человек

Поэтому портал солидного еженедельника Die Zeit решил опубликовать 16 февраля статью с весьма показательным заголовком "AstraZeneca - не вакцина второго сорта", которая тут же стала самой читаемой на его странице. Взять под защиту разработку оксфордских ученых счел нужным и наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите". Заголовок записанного в тот же день очередного выпуска его популярного подкаста на сайте северогерманской телерадиокомпании NDR гласит: "Вакцина Astra намного лучше, чем ее имидж". 

Рейтинг вакцин в ФРГ: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca

Тем самым фактически признается, что в Германии уже сформировалось определенное отношение к зарегистрированным в ЕС вакцинам от ковида. Об этом убедительно свидетельствуют и два опубликованных в начале февраля социологических исследования.

Одно из них провел Гамбургский университет (UHH), который спросил тех респондентов, которые твердо решили привиться или еще колеблются, вакцину какого производителя или какого типа они предпочли бы. 48,2% ответили, что у них предпочтений нет, 33,3% назвали мРНК-вакцину BioNTech/Pfizer, 5,8% - мРНК-вакцину Moderna и лишь 2% - векторную вакцину Оксфордского университета/AstraZeneca.  

Жительнице Берлина в возрасте 101 год делают прививку от ковида

Этой жительнице Берлина 101 год. Поколение 80+ получает сейчас в ФРГ в основном BioNTech/Pfizer

Опрос, проведенный социологическим институтом Forsa по заказу телерадиокомпании RTL, показал, что у 67% жителей Германии нет предпочтений, 22% хотели бы привиться вакциной BioNTech/Pfizer, 4% назвали AstraZeneca, 1% - Moderna. На вопрос, как они отреагируют, если им предложат не ту вакцину, которую они хотели бы, 64% ответили, что согласятся, однако практически каждый четвертый, 24%, допустил отказ от прививки.

Таким образом, оба опроса недвусмысленно показали, что если жители Германии и предпочитают какую-то вакцину, то это с большим отрывом пфайзеровская, тогда как процент желающих привиться оксфордской весьма невысок.

Почему в Германии так популярна пфайзеровская вакцина?

То явное предпочтение, которое в ФРГ отдают вакцине BioNTech/Pfizer, может быть связано с целым рядом причин. Ее создали в Германии, жители которой привыкли доверять качеству немецкой продукции. Партнером фирмы BioNTech из Майнца стала широко известная американская корпорация Pfizer (поэтому данную вакцину часто называют пфайзеровской), а это - один из лидеров мировой фармацевтической промышленности.

Штаб-квартира компании BioNTech в Майнце

Штаб-квартира компании BioNTech в Майнце: здесь создали пфайзеровскую вакцину

Эта вакцина разработана на основе инновационных РНК-технологий, считающихся принципиально новым словом в медицине. Она сильно раскручена в СМИ, люди знают по разным интервью ее создателей - профессора университета Майнца Угура Шахина и его жену Озлем Тюречи, так что за этот препарат отвечают своим именем конкретные люди. Большую роль, несомненно, играет высокая эффективность этой вакцины в 95% (хотя популярности Moderna аналогичный показатель не помогает). 

Скептическое отношение к вакцине AstraZeneca: в чем причины?

В свою очередь, сомнения в вакцине AstraZeneca тоже могут быть вызваны разными причинами. Так, в Германии и в целом ряде других стран ЕС, а также, к примеру, в Южной Корее, в данный момент ей разрешено прививать только взрослых моложе 65 лет (в Испании и пока в Италии - моложе 55 лет). Собственно, именно поэтому ее и направили сейчас в ФРГ на вакцинацию медперсонала.

25 января премьер-министр Борис Джонсон лично привез вакцины AstraZeneca в один из британских центров вакцинации

25 января британский премьер Борис Джонсон лично привез дозы AstraZeneca в центр вакцинации

Такое возрастное ограничение вызвано тем, что пока не хватает данных клинических исследований для применения у людей более старшего возраста. Из-за недостаточного количества данных Швейцария 3 февраля отложила регистрацию оксфордской вакцины. К тому же было сообщение из Южной Африки, что этот препарат вроде бы плохо защищает от местной мутации коронавируса, которая уже добралась до Европы.    

А кто-то, возможно, вспоминает, как компании AstraZeneca в конце ноября пришлось признать, что во время тестирования была допущена ошибка и часть добровольцев получила не целую, а только половину дозы, а потому возникла необходимость в дополнительных исследованиях. Это, однако, не помешало правительству британского премьера Бориса Джонсона, к которому многие немцы относятся весьма скептически, 30 декабря 2020 года зарегистрировать эту вакцину, поскольку ей отведена центральная роль в массовой вакцинации населения Великобритании.   

Бурные дискуссии об эффективности вакцин 

И все же ключевой причиной скепсиса является вопрос о действенности оксфордской вакцины. Так считают и авторы статьи на портале Die Zeit, задаваясь в самом начале риторическим вопросом: "Ну кто захочет вакцину с эффективностью в 60 процентов, если можно привиться теми, у которых она 95 процентов?". Но затем они с помощью экспертов объясняют, что данный показатель вовсе не означает, что из 10 привитых 4 остаются незащищенными. Защита от тяжелого хода заболевания в любом случае обеспечена, подчеркивают они, указанный процент показывает, насколько снижается риск получить его симптомы.

Председатель WMA Франк Ульрих Монтгомери

Франк Ульрих Монтгомери призывает не заставлять медиков прививаться вакциной AstraZeneca

"Все имеющиеся у нас вакцины - необычайно удачные по сравнению с тем, что можно было ожидать", - заявил, в свою очередь, Кристиан Дростен. Он не видит причин, препятствующих широкому применению вакцины AstraZeneca.

А вот немецкий врач, председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призвал не закрывать глаза на низкую эффективность британо-шведской вакцины и не прививать ей медицинский персонал. На что председатель объединения врачей Virchowbund Дирк Хайнрих (Dirk Heinrich) обвинил его в популизме и даже в пренебрежении к жизням пожилых людей. По его словам, каждый человек моложе 65 лет, отвергающий сейчас вакцину AstraZeneca, отнимает тем самым у людей старше 80 лет вакцины BioNTech или Moderna, подвергая их смертельному риску.

Германию удивили сильные побочные действия вакцины AstraZeneca

Разгорающаяся дискуссия показывает, что даже в условиях острейшего дефицита немецкое общество весьма критически и, возможно, даже придирчиво относится к предлагаемым ему вакцинам от коронавируса. Такая разборчивость по мере роста числа привитых и усиления конкуренции между производителями будет только нарастать.

Ведь уже в конце марта поставки в Евросоюз может начать американская компания Johnson&Johnson, затем в ЕС ожидается регистрация вакцин американской фирмы Novavax и немецкой CureVac (со всеми этими производителями уже заключены предварительные соглашения), а также, возможно, российской "Спутник V".

Шприц, ампула и эмблема AstraZeneca

Дискуссия в Германии о вакцине компании AstraZeneca, скорее всего, будет нарастать

Судя по шумной истории с AstraZeneca, немцы смотрят не только на объявленную эффективность вакцины, которая у Johnson&Johnson составляет 66%. В Германии большое внимание уделяют также побочным действиям. СМИ облетела новость, что в Брауншвейге из 88 медиков, привитых оксфордской вакциной, 37 почувствовали себя настолько плохо, что не смогли выйти на работу, и больнице пришлось временно приостановить вакцинацию персонала.

Нечто подобное, по данным NDR, случилось в последние дни в клиниках Дельменхорста, Ольденбурга, Эмдена: повсюду часть сотрудников жаловалась после прививки на высокую температуру, озноб, тошноту. Судя по личному опыту корреспондента DW, схожую реакцию нередко вызывает и "Спутник V".

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:34

Китайская, российская или немецкая вакцина - какую выбрать?

Аудио- и видеофайлы по теме

Прививка в ГУМе и не только: в Москве набирает обороты массовая вакцинация  

Оксфордская вакцина AstraZeneca: новая надежда в борьбе с COVID-19?  

Также по теме

Time Magazine & SPIEGEL | Titelseite | Biontech-Gründer Özlem Türeci & Ugur Sahin

Какие вакцины призваны остановить пандемию (фотогалерея) 17.02.2021

2021 год пройдет под знаком глобальной вакцинации от Covid-19. Прививать население планеты будут препаратами, созданными учеными и компаниями разных стран. О них - в фотогалерее DW.

Johnson & Johnson | Impfstoff | Coronavirus

Вакцина от коронавируса: что известно о препарате Johnson & Johnson 10.02.2021

Американский концерн Johnson & Johnson ожидает, что его вакцина от коронавируса получит допуск в Евросоюзе еще до конца февраля. В чем ее отличия от других препаратов?

Bosnien und Herzegowina Banjaluka, Serbische Republik Impfung Sputnik V

Коронавирус: ЮАР получила заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" 16.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 109 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 84 млн пациентов. DW следит за событиями 16 февраля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Почему Кремль не замечает Тихановскую и надолго ли это?  

Что будет России за неисполнение решения ЕСПЧ  

Суд над Анастасией Шевченко: почему Ростов хранит молчание  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно