Эксперты: прививка от COVID-19 резко снижает риск госпитализации

Уже первая прививка от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, существенно понижает вероятность попасть в больницу с этой инфекцией. Это следует из исследования нескольких университетов Шотландии, результаты которого были опубликованы в понедельник, 22 февраля.

Так, первая доза вакцины, разработанной германской компанией BioNTech вместе с американской Pfizer, к четвертой неделе после прививки снижает риск госпитализации на величину до 85 процентов. А препарат от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета - на 94 процента, отметили эксперты.

Подобный результат дает хорошее основание с оптимизмом смотреть в будущее, подчеркнул руководитель исследования Азиз Шейх. Он призвал ускорить прививочную кампанию во всем мире.

Каждый пятый шотландец уже сделал прививку

Великобритания приступила к вакцинации 8 декабря 2020 года. Авторы исследования проанализировали данные с этого дня до 15 февраля. По их сведениям, первую прививку из двух необходимых сделал 21 процент жителей Шотландии. Препаратом от BioNTech/Pfizer воспользовались около 650 тысяч человек, а разработкой AstraZeneca - 490 тысяч.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 112 млн жителей планеты, почти 2,5 млн больных с COVID-19 умерли, около 88 млн выздоровели. Страны проводят вакцинацию населения. Больше всего подтвержденных заражений (свыше 28 млн) и летальных исходов (более 500 тысяч) приходится на США. В 67-миллионном Соединенном Королевстве вирус обнаружен более чем у 4,1 млн человек, из них около 121 тысячи умерли.

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