 Прививка от ковида: что известно о китайских вакцинах | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 31.01.2021

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Мир

Прививка от ковида: что известно о китайских вакцинах

Китайские вакцины против коронавируса проходят испытания во многих странах. Некоторые препараты уже закупают за рубежом, например, в Украине, ОАЭ и Сербии. Насколько они действенны и безопасны?

Китайский медик держит в руках шприц с вакциной

До сих пор официальные данные о китайских вакцинах обнародовала только компания Sinopharm

Как и многие другие страны, участником мировой гонки по производству вакцин против короновируса  SARS-CoV-2 стал и Китай. На сегодняшний день наиболее перспективными  считаются вакцины трех фармацевтических фирм: Sinopharm, Sinovac и CanSino.

Еще до недавнего времени об эффективности препаратов этих трех компаний, установленной в ходе второго и третьего этапа исследований, было известно немного. В конце года власти КНР выдали разрешение для регулярных поставок  на рынок вакцине фирмы Sinopharm, тогда же производитель официально обнародовал данные о ее эффективности: по данным компании, она достигает 79 процентов.

Несмотря на то, что к настоящему моменту препаратом компании Sinopharm уже вакцинировали более миллиона человек, это было сделано либо в ходе исследований, либо в условиях экстренного разрешения для использования вакцины, выданного властями еще летом. Но теперь вакцине, похоже, дан официальный зеленый свет. Правда, с рядом условий: по словам заместителя главы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэйя, препарат смогут использовать только "группы с высоким риском" заражения.

Одновременно с этим в китайских СМИ и соцсетях продолжается кампания, цель которой - посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных на Западе. Так, в частности, компании BioNTech и Pfizer обвиняются в том, что они, якобы, скрывают опасность разработанной ими вакцины. Известная ведущая одного из государственных телеканалов даже написала об этом на своей странице в Twitter.

При этом китайские фармаконцерны через фирму Fosun Pharma закупают компоненты для своих вакцин именно у компаний BioNTech и Pfizer. Не исключено, что кампания по дискредитации западных вакцин начата для того, чтобы отвлечь внимание от весьма скромного успеха собственных препаратов. Обнародованные китайскими фармаконцернами данные свидетельствуют о том, что эффективность разработанных ими вакцин ниже, чем у западных конкурентов. Что же известно о китайских вакцинах?

Sinopharm: третья фаза испытаний проходила в 10 странах

Вакцина Vero создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. Инактивация вируса - один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Конвейер с упаковками вакцины Sinopharm

Вакцина Sinopharm первой прошла сертификацию в Китае

Третья фаза испытаний вакцины Vero проводилась в десяти странах мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Перу, Сербию, Марокко, Аргентину, Иорданию и Пакистан.

На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Испытания в Перу были приостановлены в декабре после того, как у одного из добровольцев после вакцинации появился неврологический синдром Гийена-Барре, затрудняющий движения рук.

Sinovac Biotech: контракт на поставки подписала Украина

Вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech также создана на основе инактивированного SARS-CoV-2. Третья фаза испытаний была начата в июле и проведена в ряде стран, в том числе Бразилии, Индонезии, Бангладеш и Турции. Официальные данные об эффективности вакцины CoronaVac пока не опубликованы производителем, однако, по данным из Бразилии, ее действенность составила около 78 процентов. Индонезийские органы здравоохранения сообщают об эффективности около 65 процентов.

Шприц с вакциной Sinovac Biotech

Вакцину от Sinovac Biotech будут использовать для вакцинации в Украине

Хотя этот препарат не настолько эффективен, как западные мРНК-вакцины, его действенность все же превышает показатели, присущие вакцинам против гриппа, эффективность которых составляет 30-60 процентов.

Договор на поставку вакцины CoronaVac уже подписала Украина. Контракт на закупку препарата планирует заключить также Таиланд. Интерес к вакцине проявили в Малайзии и Сингапуре. В самом Китае вакцина получила экстренное разрешение для использования.

Компания Sinovac Biotech надеется увеличить эффективность своего препарата за счет увеличения интервала между дозами. Однако этот способ требует дальнейших исследований.

CanSino Biologics: прививки ставят китайским военнослужащим

Препарат Ad5-nCoV или Convidecia, разработанный компанией CanSino Biologics в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологий, представляет собой векторную вакцину на основе аденовируса 5-го типа.

Вывеска с названием CanSino Biologics на здании офиса компании

Препарат компании CanSino Biologics сопоставим с вакциной от AstraZeneka

По способу действия она сопоставима со шведско-британской вакциной, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом: безвредный аденовирус выступает вектором, который несет в себе генетическую информацию коронавируса SARS-CoV-2, доставляет в клетки реплицируемые поверхностные белки патогена и запускает иммунную реакцию.

Третья фаза испытаний в настоящее время проводится в Пакистане, России, Мексике и Чили. Планируются также исследования в Саудовской Аравии.

Намеченные испытания на базе Центра вакцинологии в канадском Галифаксе были отменены после того, как компании CanSino Biologics не удалось получить одобрения правительства Китая для отправки вакцины в Канаду.

С июня 2020 года препаратом Ad5-nCoV вакцинируют китайских военнослужащих. Данные об эффективности вакцины еще не опубликованы.

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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