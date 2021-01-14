Прививка от коронавируса: заражение ковидом все равно не исключено?

Прививка от коронавируса способна защитить от тяжелой формы ковида, а в лучшем случае, полностью предотвратить заражение им. Но многое о новых вакцинах все еще неизвестно. Ученые до сих пор не могут четко определить, насколько долго прививка защищает от вируса и помогает ли она ограничить или остановить его распространение среди населения. Также пока не ясно, могут ли вакцинированные люди передать инфекцию окружающим.

Что известно точно? Согласно последним данным, два укола вакцины от BioNTech/Pfizerили Moderna(обе одобрены в ЕС) защищают от заражения коронавирусом в 95% случаев. В соответствующих исследованиях приняли участие 36 621 человек. У 170 из них подтвердился диагноз COVID-19. Однако лишь восемь из них были в той группе, которая получила вакцину. Подавляющее большинство заболевших в ходе исследования получили плацебо. Исходя из этого и была рассчитана эффективность вакцины: 95%.

Действенность лицензированных в ЕС вакцин также доказана для представителей разных возрастных и гендерных групп. У тех, кто не получил вакцину, риск заражения COVID-19 в девять раз выше, чем у привившихся.

Соблюдать меры безопасности и после прививки

Согласно данным немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), пока не ясно, могут ли получившие прививку от коронавируса люди заразить других. "Имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют провести точную оценку эффективности мРНК-вакцин (mRNA) в предотвращении или замедлении распространения инфекции", - сказано в официальном заявлении института от 14 января.

До тех пор пока не будут получены такие данные, важно продолжать соблюдать общепринятые меры защиты и после вакцинации. К ним относятся соблюдение дистанции, правил гигиены и ношение маски.

Какой иммунитет формируется после прививки?

В идеале вакцина должна защитить людей от самого заражения коронавирусом. Но формирование стерильного иммунитета, который сохраняется пожизненно, после прививки еще не доказано, заявили в Федеральном центре санитарного просвещения Германии. "Пока по этому пункту недостаточно данных, результаты могут быть получены в ближайшие месяцы", - уточнили в центре.

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Именно наличие в организме высокого содержания антител на протяжении длительного периода гарантирует предотвращение распространения вируса среди вакцинированных людей, что является важным для создания коллективного иммунитета.Чтобы выяснить, могут ли вакцины привести к формированию стерильного иммунитета, необходимо также включить в исследования людей, у которых заболевание проходит бессимптомно.

При наличии такого иммунитета человек "отбивает" вирус еще до того, как тот проникает в его организм. Таким образом, вакцина предотвращает само попадание вируса. Вакцинированные люди не смогут никого заразить, потому что в их организме нет вируса.

Неясно, способны ли мРНК-вакцины формировать такой вид иммунитета. Пока при ответе на все эти вопросы обязательно добавляют "может быть" или "вероятно", особенно когда речь идет о том, могут ли привитые люди являться источниками распространения вируса и, если да, то в какой мере.

Другое дело - так называемый "функциональный" иммунитет. Такой иммунитет не защищает от заражения вирусом, но предотвращает тяжелую форму заболевания. То есть, если вакцина только нейтрализует или ослабляет последствия заражения коронавирусом для тех, кто привился, они, теоретически, все равно могут быть распространителями болезни. Здесь, однако, нужно дождаться результатов исследований.

Какие вакцины эффективны против ковид?

Ни одна вакцина в мире не предоставляет стопроцентную защиту от болезни. Некоторые, правда, близки к этой цели. Эффективность вакцин против кори, свинки и краснухи, например, составляет 93-99%.

Даже привившись от коронавируса, нужно соблюдать меры предосторожности

У сезонной прививки от гриппа результаты не такие впечатляющие. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), эффективность прививки против гриппа зимой 2019-2020 гг. была 61-73% в зависимости от конкретного штамма вируса. В сезон 2017-2018 эта цифра была еще меньше: тогда эффективность вакцины против гриппа составила всего 15%.

В отличие от мРНК-вакцин от коронавируса, против гриппа используют так называемые"мертвые" и "живые" вакцины. "Мертвые" (инактивированные) вакцины не способны вызвать заболевание и вирус не может передаться от привитого человека окружающим.

При использовании "живых" вакцин все по-другому. В их составе есть ослабленный вирус. В период от одной до двух недель после прививки вирус может передаться другим. Особенно это опасно для людей с иммунодефицитом, например для тех, кто перенес пересадку костного мозга и находится на реабилитации.

Прививка - не билет в жизнь "до пандемии"

Многие считают, что вакцина от коронавируса либо работает, либо нет. Но здесь все не так однозначно. Как и в случае с другими вакцинами, есть много нюансов. Какой вид иммунитета и когда смогут обеспечить новые вакцины от коронавируса - пока не ясно.

Ясно лишь то, что применяемые в настоящее время в ЕС вакцины помогают смягчить симптомы заболевания для тех, кто сделал прививку. Поэтому вакцинация - это вовсе не билет в беззаботную жизнь "до пандемии".

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