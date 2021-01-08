Вакцины от коронавируса: BioNTech/Pfizer, Sputnik V и другие

После того как 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса SARS-CoV-2 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, стала возможна регистрация вакцин от COVID-19 в экстренном порядке.
В итоге на начало 2021 года в мире разрабатывалось около 200 потенциальных вакцин против коронавируса, испытания на людях начались для 63 препаратов, а шесть из них уже применяются в разных странах для вакцинации населения, хотя третья стадия клинических испытаний еще не закончена. Для сравнения - в обычных условиях разработка, регистрация и допуск к применению новой вакцины занимают до 10 лет. DW о том, какие уже есть вакцины от коронавируса и в каких странах они применяются.
Вакцина BioNTech/Pfizer
Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer - первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ. В ноябре 2020 года Еврокомиссия заключила с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на поставку 200 млн доз с возможностью дополнительной закупки еще 100 млн. В конце ноября ЕК воспользовалась этой опцией. А в начале января 2021-го Евросоюз заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку еще 300 млн доз вакцины.
Вакцина BionTech/Pfizer
Ее использование также разрешено в таких странах, как США, Великобритания, Саудовская Аравия. Всего около 19 стран намерены защитить своих граждан от коронавируса с помощью вакцины BioNTech/Pfizer. Сейчас она производится в Германии и Бельгии. В феврале BioNTech намеревается открыть дополнительное производство вакцины в объеме 250 млн доз в немецком Марбурге. Это, по расчетам фирмы, позволит производить 750 млн доз в год.
Совместно BioNTech и Pfizer планируют в 2021 году производство 2 млрд доз вакцины. 200 млн доз также заказали США. Кроме BioNTech/Pfizer, ЕС заключил договоры еще с шестью производителями вакцин от коронавируса.
Вакцина Moderna
Разработчиком вакцины Moderna является одноименная американская биотехнологическая компания. В декабре прошлого года этот препарат был разрешен к применению в США. 6 января его одобрили и в ЕС. Разработчики заявили, что будут производить большую часть вакцины в Кембридже и Массачусетсе, где находится одно из предприятий Moderna. В 2021 году планируется изготовить около 1 млрд доз.
Moderna в 2021 году планирует изготовить около 1 млрд доз своей вакцины
80 млн доз американской вакцины намерен купить Евросоюз. В случае необходимости он обеспечил себе возможность дополнительного заказа ее в том же объеме. 200 млн доз с возможностью дополнительного заказа в объеме 300 млн доз получат США. Великобритания, Япония, Швейцария и Южная Корея также сделали заказ на поставку этой вакцины. 40 млн доз купит Канада. С 12 января этот препарат наряду с вакциной BioNTech/Pfizer используют в Германии.
Вакцина Oxford AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca была разработана шведско-британским производителем фармацевтической продукции в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Эта вакцина уже разрешена в Великобритании, Индии и Аргентине. Разработчики намерены в 2021 году изготовить около 3 млрд доз. Производить вакцину собираются в Индии.
Вакцина Sputnik V
Sputnik V была первой вакциной от коронавируса. Ее разработали в России в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрировали 11 августа после окончания двух клинических испытаний первой и второй фазы. Регистрация вакцины без широкомасштабного тестирования вызвала критику исследователей, занятых разработкой вакцин в других странах.
Вакцинация препаратом Sputnik V уже началась в Аргентине
Применять Sputnik V уже разрешили в Беларуси, Боливии, Аргентине, Алжире и Сербии. Производить эту вакцину будут в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее. По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, на первую неделю декабря фонд получил предварительные заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран мира.
Вакцина Sinopharm
Вакцина Sinopharm разработана в Китае и сейчас проходит последнюю фазу клинических испытаний. Несмотря на то, что официально Китай не находится в числе стран, которые начали вакцинацию своих граждан против коронавируса, фактически около миллиона китайцев уже получили прививку - это сотрудники системообразующих структур и предприятий.
К концу 2021 года Sinopharm намерена выпустить миллиард доз своей вакцины
Sinopharm разрешили применять в Объединенных Арабских Эмиратах, которые заказали 3 млн доз. А также в Бахрейне и Пакистане, который заявил о том, что готов купить у Китая 1,2 млн доз этого препарата. К концу 2021 года компания Sinopharm намерена выпустить миллиард доз своей вакцины.
Сейчас в КНР проводятся испытания второй вакцины-кандидата Sinovac, которая разрабатывается одним из филиалов Sinopharm в Ухане. В Пекине планируют производство 300 млн доз вакцины в год. Ее уже заказали Сингапур, Турция, Бразилия, Чили и Индонезия.
Вакцина Covaxin
Вакцина Covaxin разработана индийской компанией Bharat Biotech International. С 3 января ее применение совместно с британской AstraZeneca было разрешено в Индии. 20 млн доз этого препарата уже есть в наличии, несмотря на критику со стороны экспертов. Bharat Biotech International намерена в этом году произвести около 700 млн доз своей вакцины. Индия относится к числу стран, которые больше всего страдают от пандемии. Около 150 000 человек умерли в Индии от коронавируса.
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Автор: Марина Барановская