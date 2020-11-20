В Китае официально допустили вакцину на рынок - с рядом условий

Власти КНР выдали разрешение - с рядом условий - для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса Китайской государственной биотехнической группе (CNBG), которая контролируется фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом сообщила в четверг, 31 декабря, газета The South China Morning Post (SCMP).

По словам заместителя главы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэйя, препарат смогут использовать только "группы с высоким риском" заражения. По данным Sinopharm, эффективность вакцины достигает 79 процентов. Вакцина стала первой, официально разрешенной в стране. Как отмечает SCMP, до наступления нового года по лунному календарю (12 февраля 2021 года) в стране с населением в 1,3 млрд человек планируют привить до 50 млн жителей.

Летом в Китае было выдано экстренное разрешение для использования вакцины, которой уже привиты свыше 1 млн человек . Теперь зеленый свет препарату Sinopharm дан официально.

Год назад появились первые сообщения о вспышке нового коронавируса в Ухане

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, мир узнал о вспышке новой пневмонии в китайском городе Ухань, которая впоследствии разрослась до масштабов глобальной коронавирусной пандемии.

Согласно официальной статистике на середину декабря, в материковой части КНР вылечились 94,31 процента инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 86,7 тысячи. В то же время Власти китайской провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса, в первые месяцы пандемии могли не сообщать о части случаев заражения и летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют документы из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции Хубэй, попавшие в распоряжение телеканала CNN.

В середине декабря китайские власти полностью прекращатили транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией - в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса.

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