В Китае официально допустили вакцину на рынок - с рядом условий

Власти КНР выдали разрешение - с рядом условий - для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса Китайской государственной биотехнической группе (CNBG), которая контролируется фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом сообщила в четверг, 31 декабря, газета The South China Morning Post (SCMP).
По словам заместителя главы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэйя, препарат смогут использовать только "группы с высоким риском" заражения. По данным Sinopharm, эффективность вакцины достигает 79 процентов. Вакцина стала первой, официально разрешенной в стране. Как отмечает SCMP, до наступления нового года по лунному календарю (12 февраля 2021 года) в стране с населением в 1,3 млрд человек планируют привить до 50 млн жителей.
Летом в Китае было выдано экстренное разрешение для использования вакцины, которой уже привиты свыше 1 млн человек . Теперь зеленый свет препарату Sinopharm дан официально.
Год назад появились первые сообщения о вспышке нового коронавируса в Ухане
Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, мир узнал о вспышке новой пневмонии в китайском городе Ухань, которая впоследствии разрослась до масштабов глобальной коронавирусной пандемии.
Согласно официальной статистике на середину декабря, в материковой части КНР вылечились 94,31 процента инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 86,7 тысячи. В то же время Власти китайской провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса, в первые месяцы пандемии могли не сообщать о части случаев заражения и летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют документы из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции Хубэй, попавшие в распоряжение телеканала CNN.
В середине декабря китайские власти полностью прекращатили транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией - в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов