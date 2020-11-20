 В Китае официально допустили вакцину на рынок - с рядом условий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.12.2020

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Мир

В Китае официально допустили вакцину на рынок - с рядом условий

Препарат китайской фармацевтической компании Sinopharm смогут использовать только "группы с высоким риском" заражения.

Вакцина Sinopharm на заводе в Китае

Вакцина на заводе в Китае

Власти КНР выдали разрешение - с рядом условий - для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса Китайской государственной биотехнической группе (CNBG), которая контролируется фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом сообщила в четверг, 31 декабря, газета The South China Morning Post (SCMP).

По словам заместителя главы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэйя, препарат смогут использовать только "группы с высоким риском" заражения. По данным Sinopharm, эффективность вакцины достигает 79 процентов. Вакцина стала первой, официально разрешенной в стране. Как отмечает SCMP, до наступления нового года по лунному календарю (12 февраля 2021 года) в стране с населением в 1,3 млрд человек планируют привить до 50 млн жителей.

Летом в Китае было выдано экстренное разрешение для использования вакцины, которой уже привиты свыше 1 млн человек . Теперь зеленый свет препарату Sinopharm дан официально.

Год назад появились первые сообщения о вспышке нового коронавируса в Ухане

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, мир узнал о вспышке новой пневмонии в китайском городе Ухань, которая впоследствии разрослась до масштабов глобальной коронавирусной пандемии.

Согласно официальной статистике на середину декабря, в материковой части КНР вылечились 94,31 процента инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 86,7 тысячи. В то же время Власти китайской провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса, в первые месяцы пандемии могли не сообщать о части случаев заражения и летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют документы из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции Хубэй, попавшие в распоряжение телеканала CNN.

В середине декабря китайские власти полностью прекращатили транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией - в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса.

Смотрите также:

  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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