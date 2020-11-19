Коронавирус: ВОЗ не рекомендует ремдесивир

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 57 млн жителей планеты. К настоящему времени, по данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,36 млн человек, выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 20 ноября (время московское).

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В России за минувшие сутки зарегистрированы 24 318 новых случаев заражения. Это новый максимум суточного прироста. Общее число инфицированных в России достигло 2 млн 039 тысяч 926 человек, следует из данных оперативного штаба. За истекшие сутки скончался 461 пациент, а всего с начала эпидемии в РФ умерли 35 311 человек. Число активных случаев в стране на текущий момент составляет 453 201.

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Стефан Лёвен

В Швеции вступило в силу предписание о запрете продажи алкогольных напитков в барах и ресторанах после 22.00. Запрет действует до 20 февраля. Неделей ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил и о более жестких ограничительных мерах, связанных с социальным дистанцированием - запрете с 24 ноября любых публичных мероприятий с участием более восьми человек. Несоблюдение новых ограничений приведет к штрафу или даже тюремному заключению на срок до 6 месяцев.

До сих пор большинство ограничительных мер в стране, в частности переход на дистанционные работу и учебу и соблюдение дистанции, носили рекомендательный характер.

По последним данным, общее число инфицированных с начала эпидемии в Швеции составляет более 201 тысячи. По смертности из-за коронавируса в относительных величинах страна занимает 23-е место в мире - 626 скончавшихся на один миллион жителей.

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Патриарх Сербский Ириней скончался от коронавирусной инфекции на 91-м году жизни, заявил президент Сербии Александар Вучич в своем Instagram-аккаунте.

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В Украине вирус подтвержден у 598 085 человек (суточный прирост 14 575 стал максимальным с начала ведения статистики). Из всех инфицированных 10 598 скончались, 274 324 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (56 594), Харьковской области (50 252) и Львовской области (39 916), меньше всего в Кировоградской области (4052), сообщает украинское министерство здравоохранения

Общее число заражений в Индии преодолело порог в 9 млн человек

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В Индии SARS-CoV-2 с момента проникновения в республику выявлен у 9 004 365 человек, следует из данных министерства здравоохранения и благосостояния семьи. Большинство пациентов (8,42 млн) выздоровели и выписаны, 132 162 больных скончались.

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За последние сутки в Германии коронавирусом заразились 23 648 человек, еще 260 скончались, а около 16,4 тысячи выздоровели, сообщили в Институте имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала пандемии в ФРГ заразились SARS-CoV-2 879 564 человек, умерли 13 630, выздоровели свыше 579 000.

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В США за последние сутки от последствий заболевания ковидом скончались 2200 человек, сообщило агентство AFP. За тот же период SARS-CoV-2 были инфицированы 200 100 человек.

ВОЗ не рекомендует ремдесивир при лечении COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют применять препарат ремдесивир при лечении COVID-19. По их данным, в настоящий момент нет никаких доказательств того, что ремдесивир увеличивает шансы выжить или снижает необходимость вентиляции легких.

++05:00++

Из аптек в России пропал метилпреднизолон, сообщили центр "Ревмо-COVID" и несколько российских СМИ. По данным центра, этот гормональный противовоспалительный препарат используют для лечения коронавируса. Между тем он входит в список жизненно важных лекарств и необходим пациентам с ревматическими заболеваниями.

++03:40++

Налоговые поступления в Германии в октябре нынешнего года значительно снизились, говорится в докладе министерства финансов ФРГ. По данным ведомства, из-за последствий пандемии коронавируса казна с начала 2020-го недосчиталась 541 млрд евро.

++02:35++

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в российской столице из-за SARS-CoV-2 умерли 8159 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.

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В Калифорнии из-за резкого роста случаев заражений с 21 ноября вводится частичный комендантский час сроком на один месяц, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Жителям большинства районов запрещается выходить из дома с 22.00 до 05.00.

Вакцина от коронавируса

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В Европейском Союзе рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в Европе в декабре. Последние данные о ее разработке вселяют оптимизм, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам саммита ЕС.

Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины сразу с несколькими производителями, добавила Меркель.

Хроника пандемии 19 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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