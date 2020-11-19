Коронавирус: ВОЗ не рекомендует ремдесивир

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 57 млн человек во всем мире, свыше 1,36 млн заболевших скончались. Выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями 20 ноября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 57 млн жителей планеты. К настоящему времени, по данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,36 млн человек, выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 20 ноября (время московское).
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В России за минувшие сутки зарегистрированы 24 318 новых случаев заражения. Это новый максимум суточного прироста. Общее число инфицированных в России достигло 2 млн 039 тысяч 926 человек, следует из данных оперативного штаба. За истекшие сутки скончался 461 пациент, а всего с начала эпидемии в РФ умерли 35 311 человек. Число активных случаев в стране на текущий момент составляет 453 201.
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В Швеции вступило в силу предписание о запрете продажи алкогольных напитков в барах и ресторанах после 22.00. Запрет действует до 20 февраля. Неделей ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил и о более жестких ограничительных мерах, связанных с социальным дистанцированием - запрете с 24 ноября любых публичных мероприятий с участием более восьми человек. Несоблюдение новых ограничений приведет к штрафу или даже тюремному заключению на срок до 6 месяцев.
До сих пор большинство ограничительных мер в стране, в частности переход на дистанционные работу и учебу и соблюдение дистанции, носили рекомендательный характер.
По последним данным, общее число инфицированных с начала эпидемии в Швеции составляет более 201 тысячи. По смертности из-за коронавируса в относительных величинах страна занимает 23-е место в мире - 626 скончавшихся на один миллион жителей.
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Патриарх Сербский Ириней скончался от коронавирусной инфекции на 91-м году жизни, заявил президент Сербии Александар Вучич в своем Instagram-аккаунте.
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В Украине вирус подтвержден у 598 085 человек (суточный прирост 14 575 стал максимальным с начала ведения статистики). Из всех инфицированных 10 598 скончались, 274 324 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (56 594), Харьковской области (50 252) и Львовской области (39 916), меньше всего в Кировоградской области (4052), сообщает украинское министерство здравоохранения
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В Индии SARS-CoV-2 с момента проникновения в республику выявлен у 9 004 365 человек, следует из данных министерства здравоохранения и благосостояния семьи. Большинство пациентов (8,42 млн) выздоровели и выписаны, 132 162 больных скончались.
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За последние сутки в Германии коронавирусом заразились 23 648 человек, еще 260 скончались, а около 16,4 тысячи выздоровели, сообщили в Институте имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала пандемии в ФРГ заразились SARS-CoV-2 879 564 человек, умерли 13 630, выздоровели свыше 579 000.
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В США за последние сутки от последствий заболевания ковидом скончались 2200 человек, сообщило агентство AFP. За тот же период SARS-CoV-2 были инфицированы 200 100 человек.
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют применять препарат ремдесивир при лечении COVID-19. По их данным, в настоящий момент нет никаких доказательств того, что ремдесивир увеличивает шансы выжить или снижает необходимость вентиляции легких.
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Из аптек в России пропал метилпреднизолон, сообщили центр "Ревмо-COVID" и несколько российских СМИ. По данным центра, этот гормональный противовоспалительный препарат используют для лечения коронавируса. Между тем он входит в список жизненно важных лекарств и необходим пациентам с ревматическими заболеваниями.
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Налоговые поступления в Германии в октябре нынешнего года значительно снизились, говорится в докладе министерства финансов ФРГ. По данным ведомства, из-за последствий пандемии коронавируса казна с начала 2020-го недосчиталась 541 млрд евро.
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В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в российской столице из-за SARS-CoV-2 умерли 8159 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.
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В Калифорнии из-за резкого роста случаев заражений с 21 ноября вводится частичный комендантский час сроком на один месяц, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Жителям большинства районов запрещается выходить из дома с 22.00 до 05.00.
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В Европейском Союзе рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в Европе в декабре. Последние данные о ее разработке вселяют оптимизм, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам саммита ЕС.
Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины сразу с несколькими производителями, добавила Меркель.
Хроника пандемии 19 ноября >>>
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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