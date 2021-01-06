В ЕС одобрена вторая вакцина от коронавируса

Европейская комиссия (ЕК) одобрила применение в ЕС вакцины mRNA-1273 американской компании Moderna. Об этом в среду, 6 января, сообщила в Twitter председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Мы разрешили применение вакцины moderna_tx - второй вакцины, одобренной в ЕС", - написала она. Фон дер Ляйен добавила, что на сегодняшний день Европа заручилась 2 млрд доз препаратов для прививочной кампании - более чем достаточным количеством "для защиты нас всех". На 2020 год население Европы достигало 695 млн человек.

Препарат рекомендовали - при соблюдении ряда условий

Еврокомиссия дала зеленый свет препарату Moderna всего через несколько часов после того, как стало известно, что комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал ЕК утвердить использование mRNA-1273 при соблюдении ряда условий. Речь идет, в частности, о том, что "безопасность и эффективность" должны подтверждаться также и в ходе применения - несмотря на уже выданное разрешение.

С 27 декабря 2020 года в ЕС проходит вакцинация с использованием препарата немецкой компании BioNTech и американской Pfizer.

В тяжелой форме не заболел никто

Ранее в биотехнологической компании Moderna говорили, что вакцина при первичном анализе показала эффективность в 94,1 процента, а при тяжелых случаях - 100 процентов.

Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Они входили в группу, которая получила плацебо. Среди добровольцев, которым были сделаны прививки, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что говорит о стопроцентной эффективности вакцины в подобных случаях, указали в компании.

Вакцина mRNA-1273 содержит вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, вызывающие иммунную реакцию.

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