 Создатель третьей мРНК-вакцины от ковида CureVac заключил альянс с Bayer | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.01.2021

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Германия

Создатель третьей мРНК-вакцины от ковида CureVac заключил альянс с Bayer

Компания, которой ЕС заказал 405 млн доз вакцины, вступила в решающую фазу и заручилась поддержкой крупного фармконцерна. Сформирован союз двух немецких фирм при возможном участии Tesla.

Шприц с надписью Вакцина на фоне логотипа CureVac

Создан еще один альянс для массового производства и глобального распространения вакцины от коронавируса. Немецкая биотехнологическая компания CureVac объявила 7 января о подписании договора о сотрудничестве с одним из лидеров фармацевтического рынка Германии концерном Bayer.

Он окажет разработчику мРНК-вакцины от COVID-19 под названием CVnCoV поддержку и сервисные услуги при проведении третьей фазы ее клинических испытаний, при ее регистрации и производстве, а также при ее продвижении в Евросоюзе и на избранных рынках за пределами ЕС. При этом в случае сертификации препарата обладателем регистрационного удостоверения останется CureVac, однако Bayer получил опцию от своего лица регистрировать вакцину в остальных странах.

Союз инновационной компании и крупного представителя фарминдустрии

Благодаря "экспертизе и инфраструктуре" Bayer будущая вакцина станет быстрее доступной как можно большему числу людей, заявил Франц-Вернер Хаас (Franz-Werner Haas), глава созданной в 2000 году в университетском городе Тюбингене компании CureVac. Сформировав теперь союз с концерном, основанным еще в 1863 году, она пошла по тому же пути, который ранее избрали для себя и немецкая компания BioNTech, заключившая альянс с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, и Оксфордский университет, выбравший себе в партнеры крупного британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca.

Головной завод химико-фармацевтического концерна Bayer в Леверкузене

Головной завод химико-фармацевтического концерна Bayer в Леверкузене

Логика такого шага очевидна: небольшой высокоспециализированный разработчик вакцины (относительно молодая биотехнологическая компания или университетский научный центр) объединяет усилия с мощным и опытным представителем фарминдустрии, который помогает провести крупномасштабные клинические испытания, подготовить документацию для регистрации и наладить массовое производство. Короче, один партнер сосредотачивается на науке, другой - на организационных вопросах, производстве и сбыте. 

В известной мере такая же схема была избрана и при создании российской вакцины "Спутник V", однако и ее разработчик, Центр имени Гамалеи, и отвечающий за ее продвижение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) являются государственными учреждениями, тогда как западные альянсы созданы частными компаниями (и негосударственным университетом), хотя и получающими государственную помощь.

Сотни миллионов евро от Германии и Евросоюза

Решение CureVac заключить альянс с Bayer говорит о том, что компания вошла в решающую фазу разработки своей вакцины и приступает к конкретной подготовке ее регистрации и выпуска. Партнеры вряд ли стали бы объявлять о сотрудничестве без обнадеживающих промежуточных результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины CVnCoV, начавшейся 14 декабря 2020 года с 35 тысячами участников после полугода первоначальных тестов.

Многолетний спонсор и инвестор CureVac, немецкий миллиардер и меценат Дитмар Хопп

Многолетний спонсор и инвестор CureVac, немецкий миллиардер и меценат Дитмар Хопп

С этой вакциной в Германии и во всем Евросоюзе связывают особые надежды. В ноябре 2020 года ЕС заказал у CureVac 405 млн доз - больше, чем у любого другого производителя. К тому же Брюссель еще весной 2020 года предоставил компании кредит в 80 млн евро, а правительство ФРГ даже инвестировало в ее капитал, купив акций на 300 млн евро. Все это произошло после того, как появились слухи, будто президент США Дональд Трамп пытался за крупную сумму заранее заручиться эксклюзивными правами на использование ее вакцины в Америке.

Регистрация вакцины ожидается летом или в сентябре

О нынешней договоренности между двумя немецкими компаниями было объявлено на фоне нарастающей критики в адрес правительства ФРГ из-за того, что заказанные Евросоюзом у BioNTech вакцины поступают в страну слишком медленно и в крайне ограниченных объемах. В этой ситуации Берлин заинтересован в новостях, свидетельствующих о заблаговременной подготовке к максимально быстрому наращиванию производства вакцин сразу же после их регистрации в ЕС.

Одна из лабораторий в штаб-квартире компании CureVac в Тюбингене

Одна из лабораторий в штаб-квартире компании CureVac в Тюбингене. Здесь создавали вакцину

Агентство dpa со ссылкой на портал The Pioneer сообщает, что тему создания альянса канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обсуждала накануне с министрами здравоохранения, экономики, а также финансов. Представитель CureVac заявил 7 января, что регистрация и начало широкого применения вакцины ожидается в середине этого года или в 3-м квартале.

Это будет уже третья вакцина от коронавируса, в основе которой - инновационная технология мРНК, считающаяся новым словом в фармацевтике, однако никогда прежде широко не применявшаяся. По этой же технологии созданы вакцины BioNTech/Pfizer и американской корпорации Moderna. На данный момент только они разрешены к применению в ЕС

Илон Маск может внести вклад в распространение вакцины CVnCoV

Максимально быстрому наращиванию производства вакцины CVnCoV после ожидаемой летом регистрации будет способствовать не только начавшаяся теперь подготовка в рамках альянса CureVac и Bayer, но и, возможно, применение принтеров для выпуска мРНК-вакцин. Такое мобильное оборудование для производства непосредственно в клиниках или в отдаленных регионах по всему миру сконструировала по заказу CureVac немецкая машиностроительная компания Grohmann. 

Точнее, Tesla Grohmann, как она называется после того, как в 2017 году ее приобрел американский производитель электромобилей Tesla: она снабжает его оборудованием для выпуска аккумуляторных батарей и электроники.

Берлин, 2 сентября 2020. Илон Маск (в центре) демонстрирует политикам принтер мРНК-вакцин

Берлин, 2.9. 2020. Илон Маск (в центре) демонстрирует политикам принтер для производства мРНК-вакцин

Глава Tesla Илон Маск очень заинтересовался сотрудничеством с CureVac и в сентябре 2020 года во время очередного приезда в Германию не только посетил в Тюбингене штаб-квартиру биотехнологической компании, но и привез в Берлин на встречу с видными представителями правительства ФРГ и депутатами бундестага образец принтера для производства мРНК-вакцин.

Так что у сформированного теперь альянса двух немецких фармацевтических фирм может оказаться еще и американский партнер в лице компании Tesla и ее машиностроительной дочки в Германии. В таком случае свой вклад в производство и глобальное распространение вакцины от коронавируса CVnCoV внесет еще и предприниматель-новатор Илон Маск.

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    Автор: Johanna Schmeller


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