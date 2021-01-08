Цепная реакция на мировом фондовом рынке ударила по российским биржам

Резкий обвал индекса Dow-Jones накануне в Нью-Йорке повлек за собой рекордное падение индексов на азиатских, а затем и на российских биржах 16 октября. Причина обвала – в опасениях надвигающейся глобальной рецессии.