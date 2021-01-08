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Bayer AG

Logo des Pharma- und Impfstoffherstellers CureVac aus Süddeutschland. Die Bundesregierung beteilitgt sich an dem Unternehmen zur Herstellung eines Impfstoffs gegen das Corona Virus | Verwendung weltweit

Создатель третьей мРНК-вакцины от ковида CureVac заключил альянс с Bayer 08.01.2021

Компания, которой ЕС заказал 405 млн доз вакцины, вступила в решающую фазу и заручилась поддержкой крупного фармконцерна. Сформирован союз двух немецких фирм при возможном участии Tesla.
Santa Claus is coming, five hat of Santa on a rustic wooden background with space for text | Verwendung weltweit

Рождественские корпоративы в Германии отменяются? 14.10.2020

Из-за пандемии многие немецкие компании отказались от рождественских вечеринок. Но неужели не будет альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp и другие крупные фирмы рассказали DW о своих планах.
File photo of a plant belonging to Germany's largest drugmaker Bayer in Leverkusen January 30, 2013. Germany's largest drugmaker Bayer warned July 31, 2013, its full-year profit target had become more challenging as difficult plastics and chemicals markets temper sales growth from new pharmaceuticals. REUTERS/Ina Fassbender/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS HEALTH)

Крупнейшие слияния и поглощения немецкого бизнеса за рубежом (фотогалерея) 16.09.2016

Если антимонопольщики одобрят покупку Monsanto концерном Bayer, эта сделка станет крупнейшим зарубежным приобретением немецкого бизнеса. Обзор других крупных сделок - в галерее DW.
Логотип американского концерна Monsanto

Фотогалерея: Крупнейшие слияния и поглощения немецкого бизнеса за рубежом 16.09.2016

Если антимонопольщики одобрят покупку американской компании Monsanto концерном Bayer, эта сделка станет крупнейшим зарубежным приобретением немецкого бизнеса. Обзор других крупных сделок - в галерее DW.
24.02.2014+++The logo of Bayer AG is pictured at the Bayer Healthcare subgroup production plant in Wuppertal, Germany February 24, 2014. REUTERS/Ina Fassbender/File Photo (c) Reuters/File Photo/I. Fassbender

Комментарий: Концерн Bayer достиг заветной цели 15.09.2016

Покупка немецким Bayer американской компании Monsanto за 66 млрд долларов - сделка года. И это действительно хорошая новость, даже несмотря на возникающие риски, считает Хенрик Бёме.
Bildkombo aus: ARCHIV - Das Logo von Facebook ist am 17.09.2015 in Berlin auf einem iPhone 5s zu sehen. Das Unternehmen hat vor kurzer Zeit das Design des Buchstaben a im Namen geändert. Foto: Lukas Schulze/dpa (zu: Facebook rechtfertigt Einsatz von Identitäts-Datei +++(c) dpa - Bildfunk+++ Lukas Schulze FILE - This Sept. 28, 2011, file photo shows the logo for Amazon during a news conference, in New York. Amazon is launching its site for handcrafted goods called Amazon Handmade on Thursday, Oct. 8, 2015, hoping to capitalize on shoppers¿ appetite for homemade goods ahead of the holiday season. (AP Photo/Mark Lennihan, File) This Oct. 20, 2015 photo shows signage outside Google headquarters in Mountain View, Calif. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez) Apple Store am Jungfernstieg am 13. November in Hamburg. Ralph Goldmann picture alliance/dpa/AP Photo/L. Schulze/M. Lennihan/M.-J. Sanchez/L. Schulze

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году 30.12.2015

В рейтинге 100 самых дорогих компаний мира, традиционно публикуемом в конце года изданием Handelsblatt, более половины компаний - американские. Немецких - 6, российских - ни одной.
Trader reacts to early market moves on the London Stock Exchange and the FTSE100 index at CMC Markets in London, Monday, Oct. 6, 2008 . Britain's benchmark stock index, the FTSE 100, fell 4.62 percent in the first 15 minutes of trading on Monday morning, following a slide in Asian markets as the financial crisis worsened over the weekend. The FTSE fell 230.2 to 4,750.05. The worst declines were in the banking industry _ HBOS PLC's share price dropped 12.7 percent to 175 pence (US$3.08), while the Royal Bank of Scotland Group PLC fell 10.8 percent to 166 pence (US$2.92). (AP Photo/Alastair Grant)

Цепная реакция на мировом фондовом рынке ударила по российским биржам 16.10.2008

Резкий обвал индекса Dow-Jones накануне в Нью-Йорке повлек за собой рекордное падение индексов на азиатских, а затем и на российских биржах 16 октября. Причина обвала – в опасениях надвигающейся глобальной рецессии.
Mehrere Verpackungen des schmerzmittels Aspirin. Foto: Bayer

"Аспириновый сговор" обойдется Bayer в 10 миллионов евро 28.05.2008

Антимонопольные органы Германии уличили немецкую компанию Bayer в ценовом сговоре с аптеками. Это первый случай привлечения виновных к ответственности в фармацевтической отрасли.
** ARCHIV ** Das Medikament Trasylol des Pharmaherstellers Bayer, aufgenommen in einem Krankenhaus in Duesseldorf am 7. Februar 2007. Der Pharmakonzern Bayer hat die Vermarktung seines umstrittenen Medikaments Trasylol voruebergehend weltweit ausgesetzt, nachdem eine kanadische Studie Hinweise auf ein erhhtes Todesrisiko bei mit dem Medikament behandelten Patienten ergeben hat. Mit dem Vermarktungsstopp folge der Konzern einer Anordnung des Bundesinstituts fuer Arzneimittel (BfArM) und Empfehlungen der amerikanischen Zulassungsbehoerde FDA, teilte das Unternehmen am Montag, 5. Nov. 2007, mit. (AP Photo/Roberto Pfeil)

Концерн Bayer отзывает с рынка медикамент "Трасилол" 05.11.2007

Немецкий фармацевтический концерн Bayer объявил о приостановке продаж и отзыве с рынка медикамента "Трасилол", широко применяемого при операциях коронарного шунтирования.
Fahrzeuge der neuen Mercedes-Benz S-Klasse stehen am Dienstag (20.09.2005) auf einem Parkplatz in Mailand. Mit einer Fahrvorstellung zwischen Mailand und St. Moritz präsentiert DaimlerChrysler den Medien die neue Mercedes-Benz S-Klasse. Foto: Harry Melchert dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

Daimler признан самой дорогой немецкой маркой 28.10.2007

Автомобильный концерн из Штутгарта, согласно результатам исследования о стоимости торговых марок немецких компаний, занял первое место. Эксперты оценили Daimler в 19,5 миллиарда евро.
** FILE ** Mittal Steel President Aditya Mittal, left, and Chief Executive Officer Lakshmi Mittal, right, are seen at the start of a media conference in Rotterdam, the Netherlands, in this Tuesday May 9, 2006 file photo. Mittal Steel Co. officially launched its euro 21 billion (US$27 billion) offer for rival Arcelor SA on Thursday, May 18, 2006 in Luxembourg, France and Belgium. The offer, which is open for 30 business days, could create a global steel titan if Arcelor shareholders agree to tender their stakes in return for Mittal stock and cash(AP Photo/Fred Ernst, File)

2006 год пережил лихорадку слияний и поглощений 29.12.2006

В уходящем году возросли прибыли многих компаний. Однако вместо сохранения запасов на "черный день" менеджеры предпочитают инвестировать. 2006-й побил рекорд по числу слияний.
*ARCHIV**Der Eingang zur Zentrale des Pharmakonzern Schering fotografiert in Berlin am 13. Maerz 2006. Das Pharmaunternehmen Bayer will ein Gegenangebot fuer den von einer feindlichen Uebernahme bedrohten Berliner Pharmahersteller Schering abgeben. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend, 23. Maerz 2006 in Leverkusen mit. Unter den Namen Bayer-Schering-Pharma wollen die beiden Pharmakonzerne ihr Geschaeft kuenftig vom Schering-Stammsitz Berlin aus fhren. (AP Photo/Markus Schreiber)

Немецкие концерны Bayer и Schering договорились о слиянии 24.03.2006

Берлинский фармацевтический концерн Schering и многопрофильный химический концерн Bayer договорились о слиянии. Bayer предложил за акции Schering более высокую цену, чем его конкурент из Дармштадта – компания Merck.

Bayer: ставка на онкологические и кардиологические препараты 01.12.2004

Bayer: рекордные убытки 19.03.2004
Outgoing chairman of the board of management of German chemical giant Bayer AG Manfred Schneider, right, poses with the chairman designate of the board of management Werner Wenning to handover his post, Friday April 26, 2002 in Cologne. Wenning succeeds Schneider after the annual Bayer AG shareholders meeting taking place in Cologne on Friday. (AP Photo/Frank Augstein)

Bayer перестраивается, или Запоздалое решение 08.11.2003

Речь о реструктуризации фирмы инвесторы вели уже давно. И вот производитель знаменитого "Аспирина", немецкий фармацевтический концерн Bayer официально подтвердил свои намерения.
Lipobay packages, cholesterol-lowering drug, Frankfurt, Germany

Bayer переживает тяжелейший кризис 13.03.2003

Главной проблемой концерна, который известен прежде всего как производитель аспирина, остаётся скандал вокруг препарата Lipobay.
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