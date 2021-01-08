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Компания, которой ЕС заказал 405 млн доз вакцины, вступила в решающую фазу и заручилась поддержкой крупного фармконцерна. Сформирован союз двух немецких фирм при возможном участии Tesla.
Из-за пандемии многие немецкие компании отказались от рождественских вечеринок. Но неужели не будет альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp и другие крупные фирмы рассказали DW о своих планах.
Если антимонопольщики одобрят покупку Monsanto концерном Bayer, эта сделка станет крупнейшим зарубежным приобретением немецкого бизнеса. Обзор других крупных сделок - в галерее DW.
Если антимонопольщики одобрят покупку американской компании Monsanto концерном Bayer, эта сделка станет крупнейшим зарубежным приобретением немецкого бизнеса. Обзор других крупных сделок - в галерее DW.
Покупка немецким Bayer американской компании Monsanto за 66 млрд долларов - сделка года. И это действительно хорошая новость, даже несмотря на возникающие риски, считает Хенрик Бёме.
В рейтинге 100 самых дорогих компаний мира, традиционно публикуемом в конце года изданием Handelsblatt, более половины компаний - американские. Немецких - 6, российских - ни одной.
Резкий обвал индекса Dow-Jones накануне в Нью-Йорке повлек за собой рекордное падение индексов на азиатских, а затем и на российских биржах 16 октября. Причина обвала – в опасениях надвигающейся глобальной рецессии.
Антимонопольные органы Германии уличили немецкую компанию Bayer в ценовом сговоре с аптеками. Это первый случай привлечения виновных к ответственности в фармацевтической отрасли.
Немецкий фармацевтический концерн Bayer объявил о приостановке продаж и отзыве с рынка медикамента "Трасилол", широко применяемого при операциях коронарного шунтирования.
Автомобильный концерн из Штутгарта, согласно результатам исследования о стоимости торговых марок немецких компаний, занял первое место. Эксперты оценили Daimler в 19,5 миллиарда евро.
В уходящем году возросли прибыли многих компаний. Однако вместо сохранения запасов на "черный день" менеджеры предпочитают инвестировать. 2006-й побил рекорд по числу слияний.
Берлинский фармацевтический концерн Schering и многопрофильный химический концерн Bayer договорились о слиянии. Bayer предложил за акции Schering более высокую цену, чем его конкурент из Дармштадта – компания Merck.
Речь о реструктуризации фирмы инвесторы вели уже давно. И вот производитель знаменитого "Аспирина", немецкий фармацевтический концерн Bayer официально подтвердил свои намерения.
Главной проблемой концерна, который известен прежде всего как производитель аспирина, остаётся скандал вокруг препарата Lipobay.
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