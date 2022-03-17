 Из-за денег или ради россиян? Какие фирмы из ФРГ продолжают бизнес в РФ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 17.03.2022

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Экономика

Из-за денег или ради россиян? Какие фирмы из ФРГ продолжают бизнес в РФ

Bayer, Fresenius, Stada, Henkel, Metro не последовали примеру многих немецких фирм и остаются на российском рынке. С чем это связано и как они объясняют свое решение?

Вход в российский гипермаркет Metro

Можно привести длинный список крупных немецких фирм, приостановивших бизнес в России или полностью покинувших ее из-за развязанной Владимиром Путиным войны против Украины и беспрецедентных международных санкций: Adidas, Allianz, BMW, Continental, Daimler Truck, Deichmann, DHL, Hugo Boss, Lufthansa, Mercedes-Benz, Munich Re, Obi, Puma, Volkswagen…

Однако целый ряд компаний из Германии продолжает работать на российском рынке в прежнем либо в несколько ограниченном объеме: BASF, Bayer, Claas, Fresenius, Globus, Henkel, Metro, Siemens, Stada, Uniper… Каждый новый день войны означает для них растущие репутационные риски у себя на родине.  

Bayer продолжает поставлять лекарства и прекращает размещать рекламу

"В нынешних условиях предприятиям, желающим и дальше снабжать российский рынок, нужны очень хорошие аргументы, иначе их имиджу грозит длительный ущерб, - предупреждает эксперт по маркетингу бизнес-школы WHU в Дюссельдорфе Мартин Фасснахт (Martin Fassnacht). - Причем весьма непросто обосновать, почему компания продолжает заниматься бизнесом в стране, развязавшей войну".

Инфографика Доля рынка России в выручке немецких фирм

Чаще всего оставшиеся в России фирмы объясняют это тем, что несут ответственность за своих многочисленных сотрудников и/или что их продукция жизненно необходима россиянам. "На фоне бедственного положения в Украине отстаивать такую точку зрения не так-то просто, - указывает эксперт по корпоративным брендам Высшей школы прикладных наук в Вюрцбурге Карстен Килиан (Karsten Kilian). - Предприятиям, остающимся в России, приходится оправдываться под гигантским общественным давлением". 

Бросается в глаза, что среди продолжающих бизнес в РФ компаний особенно много производителей лекарств и предприятий из медицинской сферы. Например, химико-фармацевтический концерн Bayer. "Лишать гражданское население важной для здоровья и сельского хозяйства продукции, - говорится в распространенном компанией заявлении, - привело бы только к росту числа человеческих жертв, вызванных этой войной".

Штаб-квартира фармацевтического подразделения концерна Bayer в Берлине

Штаб-квартира фармацевтического подразделения концерна Bayer в Берлине

В этом заявлении Bayer напомнил, что снабжает Россию лекарствами для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, фармацевтической продукцией для поддержания здоровья беременных женщин и детей, а также семенами для выращивания продуктов питания.

В то же время Bayer объявил 14 марта (через две с лишним недели после нападения РФ на Украину), что приостанавливает в России и Беларуси на неопределенное время все "несущественные виды бизнеса". К ним концерн отнес новые инвестиционные проекты, маркетинговые мероприятия - и размещение любой рекламы. Иными словами, немецкий концерн отныне не будет больше в качестве рекламодателя способствовать финансированию пропаганды на российских госканалах. 

Fresenius Medical Care не хочет бросать пациентов на диализе

Аналогичная аргументация у производителя медицинского оборудования Fresenius: "Наша ответственность как предприятия, работающего в области здравоохранения, состоит в том числе и в том, чтобы не бросать наших пациентов в России и продолжать оказывать им медицинскую помощь". Речь идет, прежде всего, о пациентах с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в диализе - очищении крови.

Пациент во время сеанса диализа в одном из центров Fresenius Medical Care

Пациент во время сеанса диализа в одном из центров Fresenius Medical Care

На их лечении специализируется дочерняя компания Fresenius Medical Care (FMC) - мировой лидер в области диализа, она поставляет как оборудование, так и расходные материалы. В России компания открыла с 2005 года и содержит теперь более 90 диализных центров в 36 регионах, к тому же ее оборудованием оснащены около 300 клиник и научно-исследовательских учреждений, сообщает сайт российского подразделения FMC. Всего у нее 4171 диализный центр в 50 странах, так что на Россию приходятся лишь около 2% этих специализированных фирменных клиник.

Что же касается финансовых показателей, то выручка от бизнеса в России у материнского концерна Fresenius, сообщил он агентству dpa, составила в прошлом году "существенно меньше 1 процента" от глобального оборота в 37,5 млрд евро. У Bayer российский рынок обеспечивает примерно 2% всемирной выручки в размере 44,1 млрд евро. Так что теоретически оба концерна могли бы отказаться от бизнеса в РФ без особо болезненных последствий для своего финансового состояния. Тем более, что совершенно очевидно: в условиях обвальной девальвации рубля о прежних доходах в сотни миллионов евро уже и речи быть не может. 

Для Stada Россия - второй по значению рынок сбыта

В куда более сложной ситуации - фармацевтическая компания Stada. Для этого производителя дженериков и безрецептурных препаратов Россия - второй по значению рынок сбыта после Германии, здесь трудится каждый шестой ее сотрудник (примерно 2100 человек), доля российского рынка в глобальной выручке в размере примерно 3 млрд евро превысила 14%, дела на нем шли успешнее, чем ожидалось, в том числе благодаря покупке в 2020 году в РФ и других постсоветских странах заводов и ассортимента японской фармацевтической компании Takeda.

Штаб-квартира компании Stada в Бад-Фильбеле

Штаб-квартира компании Stada в Бад-Фильбеле

У Stada по всему миру 20 производственных площадок, из них два завода находятся в России: "Нижфарм" в Нижнем Новгороде и "Хемофарм" в Обнинске. На сайте российского подразделения компании говорится, что она является крупнейшим инвестором в фармацевтическую промышленность РФ, вложившим в ее развитие за последние 15 лет свыше 1 млрд долларов США. Сообщается также, что Stada предлагает в России свыше 170 наименований препаратов и что уровень локализации производства (использование сырья, компонентов и оборудования российского происхождения) очень высокий для отрасли - превышает 65%.

Руководство Stada никаких официальных заявлений по поводу войны на корпоративном сайте не делало, однако на следующий день после ее начала, 25 февраля, сообщило, что обеспокоено судьбой 440 своих сотрудников в Украине и находится с ними в контакте: "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать и защитить наши коллективы в регионе". По данным украинских СМИ, Stada, как и Bayer, входит в число тех иностранных фирм, которые пожертвовали Украине с начала войны наибольшее количество медикаментов и медицинских изделий.

Henkel помогает украинцам и продолжает снабжать россиян 

В свою очередь производитель бытовой химии и косметики Henkel российскую агрессию недвусмысленно осудил, хотя и только 4 марта, когда пошла уже вторая неделя войны. "Мы глубоко потрясены войной против Украины и поддерживаем призыв мирового сообщества к России незамедлительно вывести свои вооруженные силы из Украины, - говорится в заявлении председателя правления концерна Карстена Кнобеля (Carsten Knobel). - Для нас сейчас высшим приоритетом является безопасность наших сотрудниц и сотрудников в Украине". На помощь им и в целом украинским беженцам компания выделила 1 млн евро.

Штаб-квартира и головной завод концерна Henkel в Дюссельдорфе

Штаб-квартира и головной завод концерна Henkel в Дюссельдорфе

Полностью поддержав "все санкции против России, ее правительства и финансового сектора", Henkel к тому же приостановил все инвестиции в России, прекратил размещать рекламу в государственных СМИ и любую спонсорскую деятельность. В то же время концерн объявил, что "пока намерен" снабжать Россию "товарами повседневного спроса", но будет внимательно наблюдать за динамично развивающейся ситуацией и принимать дальнейшие решения.

У Henkel в РФ 2500 сотрудников и 11 заводов в Московской, Ленинградской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областях, в Ставропольском и Пермском краях. Они выпускают моющие средства, клеи, косметику и предметы личной гигиены, в том числе под брендами Persil, Schwarzkopf и "Момент". До сих пор Россия обеспечивала примерно 5% годовой выручки концерна, составившей в 2021 году свыше 20 млрд евро.   

Metro указывает на свою ответственность за 10 000 российских сотрудников

Решение остаться в России приняли и две крупные немецкие торговые сети - Metro и Globus, которым РФ обеспечивала до сих пор соответственно почти 10% и 15% глобального оборота. Так, в прошлом финансовом году выручка 93 российских гипермаркетов мелкооптовой торговли Metro, переживавших в последние годы немало трудностей, составила, тем не менее, примерно 2,4 млрд евро.

Гипермаркет Metro в Москве во время пандемии

Основная целевая группа гипермаркетов Metro Cash & Carry - предприятия малого бизнеса

2 марта пресс-служба концерна заявила, что "Metro Россия будет и дальше обслуживать малые и средние независимые предприятия из области общепита и розничной торговли, играющие центральную роль в обществе". К тому же концерн озабочен судьбой своих более чем 10 000 сотрудников в России: "Эти люди не несут личной ответственности за агрессию против Украины".

11 марта немецкий концерн опубликовал на своем сайте официальное заявление, которое начинается со слов: "Metro AG осуждает российское нападение на Украину". В нем подчеркивается, что решение продолжить работу российской дочерней компании "далось не легко", и вновь указывается на ответственность перед сотрудниками и "многими людьми, которые приобретают у нас продукты питания".

16 марта пресс-служба Metro сообщила, что ключевые акционеры концерна, фонд Meridian и холдинг Beisheim, поддерживают решение правления продолжить работу в России, поскольку гипермаркеты служат снабжению населения продовольствием, несут ответственность за своих сотрудников и продают главным образом российскую продукцию.

"В конечном счете каждая компания сама должна принимать решение об уходе - или в противном случае выдерживать критику. Те, кто с ней справятся, будут, возможно, иметь стартовые преимущества, если ситуация когда-нибудь вновь нормализуется", - считает эксперт по корпоративным брендам Карстен Килиан.

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