 Немецкий концерн Bayer сокращает деятельность в России | Новости из Германии о Германии | DW | 14.03.2022

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Германия

Немецкий концерн Bayer сокращает деятельность в России

Bayer прекращает инвестиции и рекламу, а также отказывается от новых деловых возможностей в России. Однако немецкая компания продолжит поставки в РФ важной для здравоохранения и сельского хозяйства продукции.

Штаб-квартира концерна Bayer AG в Леверкузене

Штаб-квартира концерна Bayer AG в Леверкузене

Германская химико-фармацевтическая корпорация Bayer в связи с войной России против Украины приостанавливает любую деятельность в РФ и Беларуси, не связанную с поставками важной для здравоохранения и сельского хозяйства продукции. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, опубликованном в понедельник, 14 марта. Речь идет о приостановке всех рекламных и других мероприятий по продвижению продукции. Предусмотрены прекращение на неопределенный срок проектов капитальных инвестиций, а также отказ от новых деловых возможностей. В корпорации констатировали, что "война поднимает моральные и этические вопросы для каждой компании".

В то же время отказ от поставок населению важнейших медицинских и сельскохозяйственных продуктов - таких как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, медицинских препаратов для беременных женщин и детей, а также семян для выращивания продуктов питания - только преумножит воздействие войны на человеческие жизни, констатировали в Bayer. С этим связано решение продолжить поставки в РФ продукции, важной для здравоохранения и сельхозсектора.

О поставках своей продукции в Россию в 2023 году Bayer примет решение позже в зависимости от того, прекратит ли РФ ничем не оправданное нападение на Украину и вернется ли на путь дипломатии и мира, говорится в заявлении.

Помощь сотрудникам Bayer в Украине

Что касается событий в Украине, то приоритетом компании по-прежнему является обеспечение безопасности 700 сотрудников Bayer и их семей в этой стране, оказание им помощи в эвакуации, поиске жилья на новом месте и финансовой поддержке. В ответ на гуманитарный кризис в Украине компания создала фонд помощи в размере 3 миллионов евро, а также предоставила медикаменты, в том числе антибиотики, для лечения 27 тысяч пациентов. Сотрудники Bayer пожертвовали Красному Кресту в рамках акции помощи Украине 900 тысяч евро, компания удвоит эту сумму. Сотрудники компании также создали платформу, чтобы обеспечить временным жильем прибывающих из Украины коллег и их семьи.  

Bayer готов незамедлительно предоставить фермерам в Украине семена и и другие производственные ресурсы для посевной кампании нынешнего сезона. "Мы готовы поддержать их, поскольку временное окно для посева закроется всего через несколько недель", - говорится в заявлении компании.

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    Автор: Николай Пермяков


 

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