Семнадцатый день войны в Украине: главные события

На 17-й день военного вторжения России в Украину, в субботу, 12 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление наступающей российской армии и отрядам пророссийских сепаратистов.

Канцлер ФРГ и президент Франции провели телефонную беседу с Путиным, а также переговоры с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре призвали главу российского государства Владимира Путина к немедленному прекращению огня в Украине. Как сообщил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), западные лидеры настаивали на незамедлительном дипломатическом урегулировании. По словам Хебештрайта, переговоры длились 75 минут.

Кроме того, состоялась телефонная беседа Макрона и Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя (Ивана Федорова. - Ред.)", - написал Зеленский в Twitter. "Обсудили также перспективы мирных переговоров. Мы должны совместно остановить агрессора", - подчеркнул президент.

Украинские войска покинули Волноваху

Украинские войска покинули город Волноваха на юго-западе Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко. По его словам, большинство жителей были эвакуированы силами ВГА и служб по чрезвычайным ситуациям.

Как передало AFP, российские войска усилили наступление на Киев. Северо-западные пригороды столицы подвергаются массированным воздушным налетам. Российская бронетехника все активнее продвигается к городу с северо-востока. Между тем советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что несмотря на многодневные обстрелы "исторического центра и жилых кварталов" город "пытается жить нормальной жизнью". По словам мэра Виталия Кличко, пополняются запасы продовольствия и медикаментов.

В результате авиаударов в Василькове, примерно в 40 километрах к югу от Киева, разрушен аэропорт, горела нефтебаза, отметила мэр города Наталья Баласинович.

Между тем, в направлении Мариуполя в Донецкой области, находящегося в осаде уже двенадцать дней, начала движение колонна с гуманитарной помощью.

ООН: C начала войны в Украине погибли 579 мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв и раненых среди мирного населения в ходе войны в Украине достигло 1581. По данным УВКПЧ, речь идет о 579 убитых (110 мужчин, 75 женщин, 6 девочек и 9 мальчиков, а также 27 детей и 352 взрослых, чей пол пока неизвестен). Ранены 1002 человека (85 мужчин, 68 женщин, 14 девочек и 4 мальчика, а также 36 детей и 795 взрослых, чей пол пока неизвестен).

Большинство жертв связаны с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиационными ударами, указали в УВКПЧ. В Управлении считают, что реальные цифры - значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, поскольку получение информации из ряда мест, где шли интенсивные бои, затянулось.

МВД Германии: В ФРГ из Украины с начала войны прибыли почти 123 000 беженцев

С начала войны 24 февраля в ФРГ из Украины прибыли 122 837 беженцев, сообщило министерство внутренних дел Германии со ссылкой на данные федеральной полиции. Поскольку на границах внутри ЕС нет постоянного пограничного контроля, число украинских беженцев, въехавших в Германию, может быть гораздо выше, отметили в ведомстве. По данным ООН, более 2,5 млн перемещенных лиц из Украины бежали за рубеж.

Между тем Чехия попросила другие страны ЕС о помощи в приеме беженцев из Украины. Как сообщили в пожарной охране республики, возможность этой страны принимать бегущих от войны людей почти исчерпаны. С начала российского вторжения в Украину в Чехии зарегистрированы около 102 тысяч украинских беженцев, реальный показатель приближается к 200 тысячам, указали в пожарной охране. Там добавили, что для размещения власти скоро вынуждены будут использовать спортзалы и другие подобные объекты.

Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на сумму до 200 млн долларов

Президент США Джозеф Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов (183 млн евро). Соответствующими полномочиями для распределения средств глава Белого дома наделил американского госсекретаря Энтони Блинкена. Финансирование должно пойти на поставки "оборонных изделий", "военное обучение" и другие усилия по "предоставлению помощи Украине", уточнили в пресс-службе Белого дома.

Во Львове открылся Центр свободы прессы

Во Львове открылся Центр свободы прессы (ЦСП), созданный международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". Журналисты могут обратиться в ЦСП для получения финансовой или психологической поддержки, он также будет служить цифровым контактным центром для репортеров. Там они также смогут получить защитное снаряжение, в частности, бронежилеты и каски. С 08.00 до 20.00 по местному времени (с 09.00 до 21.00 мск) журналисты получат возможность работать в ЦСП, использовать интернет и вести оттуда прямые включения.

Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram

Роскомнадзор объяснил блокировку соцсети Instagram "заботой о психологическом здоровье россиян", и в первую очередь - детей и подростков. Ведомство при этом выразило надежду на переход пользователей в российские соцсети - "В контакте" и "Одноклассники". Ограничить доступ к Instagram в России власти решили 11 марта.

Смотрите также:

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

