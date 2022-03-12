Семнадцатый день войны в Украине: главные события

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Украинские войска покинули город Волноваху на юго-западе Донецкой области. Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
На 17-й день военного вторжения России в Украину, в субботу, 12 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление наступающей российской армии и отрядам пророссийских сепаратистов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре призвали главу российского государства Владимира Путина к немедленному прекращению огня в Украине. Как сообщил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), западные лидеры настаивали на незамедлительном дипломатическом урегулировании. По словам Хебештрайта, переговоры длились 75 минут.
Кроме того, состоялась телефонная беседа Макрона и Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя (Ивана Федорова. - Ред.)", - написал Зеленский в Twitter. "Обсудили также перспективы мирных переговоров. Мы должны совместно остановить агрессора", - подчеркнул президент.
Украинские войска покинули город Волноваха на юго-западе Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко. По его словам, большинство жителей были эвакуированы силами ВГА и служб по чрезвычайным ситуациям.
Как передало AFP, российские войска усилили наступление на Киев. Северо-западные пригороды столицы подвергаются массированным воздушным налетам. Российская бронетехника все активнее продвигается к городу с северо-востока. Между тем советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что несмотря на многодневные обстрелы "исторического центра и жилых кварталов" город "пытается жить нормальной жизнью". По словам мэра Виталия Кличко, пополняются запасы продовольствия и медикаментов.
В результате авиаударов в Василькове, примерно в 40 километрах к югу от Киева, разрушен аэропорт, горела нефтебаза, отметила мэр города Наталья Баласинович.
Между тем, в направлении Мариуполя в Донецкой области, находящегося в осаде уже двенадцать дней, начала движение колонна с гуманитарной помощью.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв и раненых среди мирного населения в ходе войны в Украине достигло 1581. По данным УВКПЧ, речь идет о 579 убитых (110 мужчин, 75 женщин, 6 девочек и 9 мальчиков, а также 27 детей и 352 взрослых, чей пол пока неизвестен). Ранены 1002 человека (85 мужчин, 68 женщин, 14 девочек и 4 мальчика, а также 36 детей и 795 взрослых, чей пол пока неизвестен).
Большинство жертв связаны с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиационными ударами, указали в УВКПЧ. В Управлении считают, что реальные цифры - значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, поскольку получение информации из ряда мест, где шли интенсивные бои, затянулось.
С начала войны 24 февраля в ФРГ из Украины прибыли 122 837 беженцев, сообщило министерство внутренних дел Германии со ссылкой на данные федеральной полиции. Поскольку на границах внутри ЕС нет постоянного пограничного контроля, число украинских беженцев, въехавших в Германию, может быть гораздо выше, отметили в ведомстве. По данным ООН, более 2,5 млн перемещенных лиц из Украины бежали за рубеж.
Между тем Чехия попросила другие страны ЕС о помощи в приеме беженцев из Украины. Как сообщили в пожарной охране республики, возможность этой страны принимать бегущих от войны людей почти исчерпаны. С начала российского вторжения в Украину в Чехии зарегистрированы около 102 тысяч украинских беженцев, реальный показатель приближается к 200 тысячам, указали в пожарной охране. Там добавили, что для размещения власти скоро вынуждены будут использовать спортзалы и другие подобные объекты.
Президент США Джозеф Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов (183 млн евро). Соответствующими полномочиями для распределения средств глава Белого дома наделил американского госсекретаря Энтони Блинкена. Финансирование должно пойти на поставки "оборонных изделий", "военное обучение" и другие усилия по "предоставлению помощи Украине", уточнили в пресс-службе Белого дома.
Во Львове открылся Центр свободы прессы (ЦСП), созданный международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". Журналисты могут обратиться в ЦСП для получения финансовой или психологической поддержки, он также будет служить цифровым контактным центром для репортеров. Там они также смогут получить защитное снаряжение, в частности, бронежилеты и каски. С 08.00 до 20.00 по местному времени (с 09.00 до 21.00 мск) журналисты получат возможность работать в ЦСП, использовать интернет и вести оттуда прямые включения.
Роскомнадзор объяснил блокировку соцсети Instagram "заботой о психологическом здоровье россиян", и в первую очередь - детей и подростков. Ведомство при этом выразило надежду на переход пользователей в российские соцсети - "В контакте" и "Одноклассники". Ограничить доступ к Instagram в России власти решили 11 марта.
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