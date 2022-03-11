Шестнадцатый день войны в Украине: главные события

На 16-й день военного вторжения России в Украину, в пятницу, 11 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление наступающей российской армии и отрядам пророссийских сепаратистов.

Путин готов привлечь к войне наемников с Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин согласился привлечь иностранных наемниковк войне против Украины. Задействовать наемников предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам которого желание воевать на стороне "ДНР" и "ЛНР" якобы изъявили уже свыше 16 тысяч жителей стран Ближнего Востока.

Захват Волновахи

На востоке Украины военизированные формирования "ДНР" захватили стратегически важный город Волноваха к северу от осажденного Мариуполя, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Этот город имеет важное значение, поскольку находится на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Бои за контроль над Волновахой продолжались многие дни.

В осажденном Мариуполе сложилась критическая ситуация, город бомбят каждые полчаса, сообщил мэр города Вадим Бойченко. "Мы пережили два дня ада, армагеддона, который нам устроили российско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия", - заявил Бойченко. Со своей стороны вице-мэр Сергей Орлов заявил, что в результате бомбардировок Мариуполя уже практически не существует. Он сравнил разрушения в городе с теми, которые были в Грозном и сирийском Алеппо.

Эвакуации из Мариуполя, по данным мэрии, ожидают около 200 тысяч человек. По сообщению украинской стороны, за 12 суток блокады города погибли 1,6 тыс. мирных мариупольцев. Наступающие отряды пророссийских сепаратистов утверждают, что все основные дороги города заминированы украинскими бойцами.

Украина сообщает о сдерживании российских войск

Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российским войскам за последние 24 часа не удалось продвинуться вперед. "Наш противник был остановлен практически на всех направлениях с помощью авиаударов, ракетного огня и наземных атак", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве. По словам Арестовича, украинские войска также провели контратаки в районе Киева и Харькова.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о гибели еще одного российского генерала - командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова. Российская сторона эту информацию пока не прокомментировала. Проверить ее достоверность не представляется возможным. Ранее из Киева сообщалось, что в Украине погибли два генерал-майора из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа Андрей Суховецкий и Виталий Герасимов.

Сводка российского штаба

Россия сообщила, что ее войска продвинулись по территории Украины еще на 11 км. "Вооруженные силы РФ, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также проинформировал, что вооруженные формирования "ДНР" при поддержке российских войск вышли к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка и блокировала Благодатное. "Продвижение в глубину составило 8 километров", - добавил он.

По словам Конашенкова, за минувшие сутки российская авиация уничтожила еще 82 военных объекта Украины.

Бомбардировки городов Украины

В Луцке, Ивано-Франковске и в Днепре прогремели взрывы. В Луцке, по словам местных жителей, был нанесен удар по аэродрому. В Днепре, согласно сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), снаряды попали в обувную фабрику, расположенную рядом с детским садом и многоквартирным домом. Один человек погиб. Глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что в результате удара в Луцке погибли четыре человека, еще шесть человек были ранены.

Российские войска обстреляли Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области, сообщил областной губернатор Олег Синегубов. По его данным, в момент обстрела в интернате находились 330 человек, в том числе 50 малоподвижных. Синегубов назвал случившееся военным преступлением против мирного населения.

В результате обстрелов, проводимых военнослужащими России, в Украине более 954 тысяч человек остались без электричества сообщила украинская государственная компания "Энергоатом" - поставщик электроэнергии. Отмечается также, что почти 228 тысяч потребителей в стране отключены от газоснабжения.

Число беженцев неуклонно растет

По данным ООН, Украину со дня российского вторжения 24 февраля покинули уже 2,5 млн человек. Около полутора миллионов из них перебрались в Польшу, 225 тысяч - в Венгрию, 176 тысяч - в Словакию и еще около 282 тысяч - в другие страны Европы.

Число детей, вынужденных покинуть Украину из-за войны, превысило порог в 1 миллион, сообщил Детский фонд ООН. Большинство из них вместе с родственниками перебрались в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию. "Детям в поисках безопасности приходится бросать все знакомое. Это душераздирающе", - заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Ущерб от войны

В результате войны украинская экономика понесла убытки в размере 119 млрд долларов, сообщил заместитель министра экономики Украины Денис Кудин. По его данным, в зоне боевых действий 75 процентов предприятий прекратили работы. На востоке страны не работает большинство металлургических заводов.

ЕС выделит дополнительную военную помощь Украине

ЕС выделит еще полмиллиарда евро на поставки вооружений и оборудования украинской армии, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Из этой суммы 450 млн евро пойдут на поставки вооружений, а 50 млн - на поставки топлива и защитного снаряжения.

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