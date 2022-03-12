 Германия создает для украинских беженцев воздушный мост из Молдовы | Новости из Германии о Германии | DW | 12.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия создает для украинских беженцев воздушный мост из Молдовы

Воздушный коридор будет предназначен для распределения беженцев, находящихся в Молдове, среди стран Евросоюза и вне его пределов, заявила в Кишиневе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок

На фоне вторжения России в Украину и масштабного потока покидающих страну жителей Германия вместе с международными партнерами работает над созданием воздушного гуманитарного коридора для доставки украинских беженцев из Молдовы. Воздушный мост является "абсолютно разумным", заявила в Кишиневе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по окончании переговоров с ее молдавским коллегой по должности Нику Попеску.

Кроме того, Бербок сообщила, что гуманитарный коридор для доставки людей из Молдовы в Германию, главным образом автобусами, создается сейчас через Румынию. На первом этапе в Германию будут перевезены 2500 человек, пояснила она. По словам Анналены Бербок, такое решение согласовано с министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Беженцев будут перевозить и в Америку

Германия будет и далее поддерживать Молдову в распределении беженцев из Украины совместно с партнерами как в Европейском Союзе, так и вне его, пообещала глава МИД ФРГ. Она не исключила, что украинцев, покинувших свою страну, будут переправлять через Атлантику, в частности в США и Канаду.

Одновременно Бербок указала, что Евросоюз предоставил Молдове экстренную помощь в размере 5 млн евро, правительство ФРГ - дополнительные 3 млн евро. Эти средства дополнят экономическую помощь Молдове в размере 37 млн евро в текущем году.

По данным Нику Попеску, в Молдову с начала войны в Украине въехали около 300 тысяч жителей этой страны, из них более 100 тысяч до сих пор находятся на молдавской территории.

Смотрите также:

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Нужно уезжать!

    24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты

    Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки

    Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Для пятилетних приключение, старшие понимают больше

    Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На заправках очереди за бензином и кофе

    Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Бензин в канистре носили руками к машине

    В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Это не квест. А если сломается машина или закончится еда?

    Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На дорогах - коллапс, множество блокпостов

    На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Ночлег в школе в неизвестном селе

    По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше.

    Автор: Анатолий Колесников


Смотреть видео 02:19

"Больше всего страдают дети": женщины из Украины бегут в Польшу (11.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Берлине принимают украинских беженцев (09.03.2022)  

Путин создает полицейское государство: немецкие эксперты о репрессиях в РФ. ПРЯМОЙ ЭФИР DW Новости (11.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Какая опасность подстерегает беженок из Украины в Германии  

Олаф Шольц: Германия не откажется от импорта газа из России  

Глава Николаевской области Ким: Враг истощен и лишен мотивации  