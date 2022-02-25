 Война России против Украины: реальна ли угроза Третьей мировой? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.03.2022

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Украина

Война России против Украины: реальна ли угроза Третьей мировой?

Санкции, поставки оружия, иностранные добровольцы - в войну РФ против Украины на стороне Киева косвенно вовлечены многие страны. Эксперты о том, к чему это может привести.

Разрушения после обстрелов в Харькове, март 2022

Разрушения после обстрелов в Харькове, март 2022

Через две недели после нападения России на Украину Киев противостоит агрессору. Украину в разной степени поддерживает большинство стран мира. За резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением агрессии РФ 2 марта проголосовали 141 из 193 государств. В военный конфликт уже косвенно вовлечены много стран, львиная доля из них - на стороне украинского правительства. Это и поставки Украине оружия из стран Запада, в том числе - из Германии, и все новые экономические санкции против России, и участие в вооруженном противостоянии иностранных бойцов, которых официально пригласил Киев, создав интернациональный легион.

Когда война становится "мировой"

Предупреждения об угрозе Третьей мировой войны все чаще встречаются в западных СМИ и сопровождаются знаком вопроса. Большинство экспертов в том числе те, с кем пообщалась DW, считают, что об этом речь не идет. "У любого конфликта есть международная составляющая, уже сам факт осуждения войны в Генассамблее ООН, где представитель Кении преподал президенту РФ Владимиру Путину урок истории, говорит о многом", - отметил Матье Булег, эксперт британского аналитического центра Chatham House. По его словам, нынешний конфликт не является Третьей мировой войной и страны Запада по понятным причинам пытаются ее избежать: "Ни Франция, ни Великобритания не объявят войну России, если только не произойдет непредвиденная эскалация".      

Ангелика Нусбергер

Ангелика Нусбергер

Профессор Ангелика Нусбергер (Angelika Nußberger), эксперт по восточноевропейскому праву в Кельнском университете, а в прошлом - судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) - также не считает, что война в Украине уже стала "мировой": "Это война двух государств на основании нападения России на Украину, которое не касается других государств, хотя риторически президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях косвенно воспринимает противниками Запад и НАТО".   

"Нет юридического понятия, согласно которому, например, участие пяти стран еще не считалось бы мировой войной, а какого-то большего количества - уже было бы таковой", - объясняет Нусбергер. По ее словам, по сути, война стала бы мировой в том случае, если бы в ней участвовали крупные государства, используя свои вооруженные силы: "Этого можно было бы опасаться, если бы дело дошло до конфронтации РФ с НАТО".

Являются ли санкции объявлением войны

Эксперты не согласны с президентом России Путиным, который сказал, что санкции стран Запада против его страны "сродни объявлению войны", хотя и добавил, что "пока до этого не дошло". "Это показывает полное пренебрежение к установленным механизмам сдерживания, - говорит Булег. - Если Россия предпочитает интерпретировать санкции как акт войны - это ее дело".

"Санкции не являются объявлением войны, - отмечает Ангелика Нусбергер. - Это реакция на нарушение международного права, а именно - Устава ООН, который запрещает насилие". По ее словам, в основе этого лежит правовое представление о том, что ответом на нарушение одного договора, Устава ООН, может быть разрыв других договоров, в данном случае - экономических. "Поэтому это - не объявление войны".

Что важно при поставках оружия Украине

А как интерпретировать поставки оружия Украине странами Запада и участие граждан некоторых государств в боях на стороне Киева? Является ли это пусть и опосредованным, но участием в войне? "Поставки оружия осуществляются по всему миру, - говорит Ангелика Нусбергер. - Это действия по поддержке украинской стороны, призванные помочь ей защищаться". По словам эксперта, для международного права решающим является атрибуция, тот факт, что решение о применении оружия или бойцов принимает другая сторона (Киев. - Ред.). По ее словам, это касается и боевых самолетов, поставок которых от стран НАТО пока безуспешно добивается Украина.   

Добровольцы интернационального легиона, прибывшие во Львов

Добровольцы интернационального легиона, прибывшие во Львов

Матье Булег считает, что такие поставки не только возможны, но и необходимы. "Это искусственное различие. Мы сами придумали что-то вроде личного барьера, ограничения западной помощи, говоря, что, мол, речи об истребителях быть не может, поскольку это может вызвать слишком резкую реакцию Кремля и есть риск эскалации, - говорит эксперт Chatham House. - Но откуда мы знаем, если мы не пробовали?".

Булег предлагает поэтапный подход в поставках оружия, который бы сопровождался объяснениями, что это "не объявление войны, а действия добровольной коалиции по поддержке Украины, которая себя защищает". По его словам, гранью, которую не перейдет Запад, будет прямая отправка военных в Украину.

Булег уверен, что Запад всегда может делать для Киева больше: "В тот момент, когда мы скажем, что сделали все, что могли, мы проиграем".          

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    Автор: Николай Пермяков


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