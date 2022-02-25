Война России против Украины: реальна ли угроза Третьей мировой?

Через две недели после нападения России на Украину Киев противостоит агрессору. Украину в разной степени поддерживает большинство стран мира. За резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением агрессии РФ 2 марта проголосовали 141 из 193 государств. В военный конфликт уже косвенно вовлечены много стран, львиная доля из них - на стороне украинского правительства. Это и поставки Украине оружия из стран Запада, в том числе - из Германии, и все новые экономические санкции против России, и участие в вооруженном противостоянии иностранных бойцов, которых официально пригласил Киев, создав интернациональный легион.

Когда война становится "мировой"

Предупреждения об угрозе Третьей мировой войны все чаще встречаются в западных СМИ и сопровождаются знаком вопроса. Большинство экспертов в том числе те, с кем пообщалась DW, считают, что об этом речь не идет. "У любого конфликта есть международная составляющая, уже сам факт осуждения войны в Генассамблее ООН, где представитель Кении преподал президенту РФ Владимиру Путину урок истории, говорит о многом", - отметил Матье Булег, эксперт британского аналитического центра Chatham House. По его словам, нынешний конфликт не является Третьей мировой войной и страны Запада по понятным причинам пытаются ее избежать: "Ни Франция, ни Великобритания не объявят войну России, если только не произойдет непредвиденная эскалация".

Ангелика Нусбергер

Профессор Ангелика Нусбергер (Angelika Nußberger), эксперт по восточноевропейскому праву в Кельнском университете, а в прошлом - судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) - также не считает, что война в Украине уже стала "мировой": "Это война двух государств на основании нападения России на Украину, которое не касается других государств, хотя риторически президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях косвенно воспринимает противниками Запад и НАТО".

"Нет юридического понятия, согласно которому, например, участие пяти стран еще не считалось бы мировой войной, а какого-то большего количества - уже было бы таковой", - объясняет Нусбергер. По ее словам, по сути, война стала бы мировой в том случае, если бы в ней участвовали крупные государства, используя свои вооруженные силы: "Этого можно было бы опасаться, если бы дело дошло до конфронтации РФ с НАТО".

Являются ли санкции объявлением войны

Эксперты не согласны с президентом России Путиным, который сказал, что санкции стран Запада против его страны "сродни объявлению войны", хотя и добавил, что "пока до этого не дошло". "Это показывает полное пренебрежение к установленным механизмам сдерживания, - говорит Булег. - Если Россия предпочитает интерпретировать санкции как акт войны - это ее дело".

"Санкции не являются объявлением войны, - отмечает Ангелика Нусбергер. - Это реакция на нарушение международного права, а именно - Устава ООН, который запрещает насилие". По ее словам, в основе этого лежит правовое представление о том, что ответом на нарушение одного договора, Устава ООН, может быть разрыв других договоров, в данном случае - экономических. "Поэтому это - не объявление войны".

Что важно при поставках оружия Украине

А как интерпретировать поставки оружия Украине странами Запада и участие граждан некоторых государств в боях на стороне Киева? Является ли это пусть и опосредованным, но участием в войне? "Поставки оружия осуществляются по всему миру, - говорит Ангелика Нусбергер. - Это действия по поддержке украинской стороны, призванные помочь ей защищаться". По словам эксперта, для международного права решающим является атрибуция, тот факт, что решение о применении оружия или бойцов принимает другая сторона (Киев. - Ред.). По ее словам, это касается и боевых самолетов, поставок которых от стран НАТО пока безуспешно добивается Украина.

Добровольцы интернационального легиона, прибывшие во Львов

Матье Булег считает, что такие поставки не только возможны, но и необходимы. "Это искусственное различие. Мы сами придумали что-то вроде личного барьера, ограничения западной помощи, говоря, что, мол, речи об истребителях быть не может, поскольку это может вызвать слишком резкую реакцию Кремля и есть риск эскалации, - говорит эксперт Chatham House. - Но откуда мы знаем, если мы не пробовали?".

Булег предлагает поэтапный подход в поставках оружия, который бы сопровождался объяснениями, что это "не объявление войны, а действия добровольной коалиции по поддержке Украины, которая себя защищает". По его словам, гранью, которую не перейдет Запад, будет прямая отправка военных в Украину.

Булег уверен, что Запад всегда может делать для Киева больше: "В тот момент, когда мы скажем, что сделали все, что могли, мы проиграем".

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