 Интернациональный легион. Кто и откуда едет воевать за Украину | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.03.2022

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Украина

Интернациональный легион. Кто и откуда едет воевать за Украину

После российского вторжения многие иностранцы-доброволцы готовы с оружием в руках защищать Украину. DW пообщалась с некоторыми из них, прибывшими во Львов.

Добровольцы из Великобритании, которые приехали воевать за Украину (Львов, 5 марта 2022)

Добровольцы из Великобритании, которые приехали воевать за Украину (Львов, 5 марта 2022)

Вскоре после начала войны России против Украины президент Владимир Зеленский призвал добровольцев со всего мира приезжать в страну, чтобы с оружием в руках помочь бороться против российской агрессии. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", - заявил президент Украины.

Иностранный легион добровольцев

Для иностранных граждан с этой целью был создан отдельный Интернациональный легион территориальной обороны. По состоянию на 6 марта, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Украину, чтобы воевать на ее стороне против России, направляются добровольцы и опытные ветераны из 52 стран мира.

Добровольцы из Великобритании, которые прибыли в Львов

Добровольцы из Великобритании, которые прибыли в Львов

По данным Львовской облгосадминистрации, по состоянию на 8 марта, вступить в ряды интернационального легиона изъявили желание уже более 20 тысяч человек из 80 стран мира. "Ежедневно прибывают около 100 добровольцев. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира. К слову, первые добровольцы Интернационального легиона территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева", - говорится в сообщении на сайте Львовской облгосадминистрации.

Сообщается о желающих воевать добровольцах из Польши, Нидерландов, Швеции, Дании, Великобритании, Латвии, Литвы и многих других стран. В частности, по данным посольства Украины в США, заявки на вступление в интернациональный легион подали более трех тысяч американцев. DW обратилась на горячую линию, которая занимается сопровождением этого легиона, с просьбой предоставить полный список стран, из которых прибывают добровольцы. Однако эти данные там отказались разглашать.

Защитить украинских женщин и детей

Чтобы узнать мотивы иностранцев, приезжающих воевать за Украину, DW отправилась в военкомат во Львове. 21-летний поляк Михал приехал из Люблина. Он считает, что война, которую начала Россия, - это угроза не только Украине, но и всей Европе. "Мужчинам в Европе сейчас стоит прекратить говорить, что это не их проблема. А скорее пытаться защитить украинских женщин и детей", - говорит он.

Михал из Польши приехал добровольцем воевать за Украину

Михал из Польши приехал добровольцем воевать за Украину

Выясняется, что Михал имеет украинские корни - его мама и его предки из Украины. "Мама умерла, когда мне было 8 лет. Сейчас часть моей семьи в Нововолынске, это Западная Украина. А я всю жизнь прожил в Польше. Когда началась война, я, прежде всего, вывез родителей своей девушки в безопасное место, они приехали из Львова. А я теперь должен сделать все возможное, чтобы бороться против российской агрессии", - объясняет свое решение Михал. О том, что он уехал в Украину, не знают ни его семья, ни друзья. Но он не отказывается от интервью. Говорит, что хочет поддержать украинцев и показать пример европейцам.

Пока мы общаемся с Михалом, к военкомату подходят мужчины из Великобритании, Нидерландов, США. Они не хотят давать комментарии, но подтверждают, что тоже приехали на войну. Вместе с ними - француз Поль. Ему 23 года, он студент и не имеет военного опыта. Однако он говорит о решимости воевать.

Поль из Франции приехал добровольцем в иностранный легион Украины

Поль из Франции приехал добровольцем в иностранный легион Украины

"Возможно, когда в меня будут впервые стрелять, я наложу в штаны. Не знаю, как оно будет. Но сейчас я готов воевать и бороться. Моя страна не задействована. Но мы не знаем, что будет в будущем. Я чувствую единство с украинцами , потому что Украина - европейская страна. Меня беспокоит, что в ней идет война, и я решил помочь", - говорит он.

"Зло не может победить"

Воевать за Украину приехал и Дмитрий, последние 20 лет живший в Германии, где работал механиком. Мужчина рассказывает, что сам родом из Узбекистана, а его мать из Харькова. Он говорит, что приезжал в Украину, а в Киеве у него было много друзей. До них он и надеется доехать - в составе интернационального легиона территориальной обороны.

Доброволец Дмитрий

Доброволец Дмитрий

"Приехал добровольно, по собственному желанию. Потому что уже две недели не могу ни есть, ни пить, ни спать. Все эти ужасы вижу по телевидению, никак не могу себе места найти. В один день решил, взял билет, собрал вещи, уволился с работы", - говорит он.

Мужчина разговаривает на русском, английском, французском и немецком, украинский понимает. Рассказывает, что в свое время служил в армии. А также говорит, что, как выходец из постсоветской страны, хочет бороться с имперскими амбициями российского президента.

"Зло не может победить... Все будет хорошо, я думаю, к лету все будет нормально. Украина будет свободной страной, возродится снова, отстроим Украину", - уверен Дмитрий.

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    Автор: Николай Пермяков


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