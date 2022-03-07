В НАТО призвали не позволить войне выйти за пределы Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию положить конец военному конфликту на территории Украины, а также не допустить его распространения на другие страны. "Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не вышел за пределы Украины", - заявил он во вторник, 8 марта, после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Столтенберг пообещал "охранять и защищать каждую пять всей территории стран - союзников". Вторжение России в Украину привело к ужасным страданиям людей и разрушительным гуманитарным последствиям.

НАТО считает правдоподобными сообщения об обстрелах мирных жителей

Одновременно глава НАТО указал, что считает правдоподобными сообщения об обстрелах российскими военными пытающихся покинуть районы боевых действий мирных жителей. "Есть очень достоверные сообщения о том, что гражданские лица во время эвакуации попадают под обстрелы", - отметил он. Такие действия являются военными преступлениями и абсолютно неприемлемы, подчеркнул Столтенберг и призвал установить настоящие гуманитарные коридоры, которые будут соблюдаться без всяких ограничений.

В Украине уже 13-й день продолжается война, которую Россия начала на ее территории 24 февраля. Российские части наносят удары не только по военным объектам, но и по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Украину массово покидают жители, большинство из них уезжают в европейские страны.

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