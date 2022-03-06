За что белорусские добровольцы воюют в Украине

С первых дней вторжения России в Украину на стороне Киева воюют добровольцы из Беларуси. Некоторые из них вошли в состав первой белорусской роты территориальной обороны при батальоне "Азов" Нацгвардии МВД. DW cобрала несколько историй.

Бывший гребец: Не могу оставаться в стороне

"Я люблю Украину, моя жена, чемпионка и рекордсменка мира по академической гребле, финалистка Олимпийских игр Елена Бурак, - жительница Николаева. 24 февраля она проснулась от взрывов - бомбили местный аэродром. Я был в Нью-Йорке, получил от нее сообщение, увидел, что происходит, и решил, что полечу защищать Украину. Долг каждого мужчины защищать свою семью, свой дом", - говорит бывший гребец Павел Шурмей, выступавший за Беларусь на двух Олимпиадах.

Павел Шурмей с его супругой

Он признается, что никогда не питал иллюзий по поводу режима Лукашенко. "В том, что сейчас происходит в Беларуси, - что сейчас там у власти Лукашенко, в том, что происходит в России, что там у власти Путин, - виноваты мы, белорусы и россияне. Мы не сделали все, что могли, чтобы ситуация не дошла до такой горячей фазы", - сетует Шурмей.

На момент беседы с DW он находился в Варшаве, где встретился с женой и готовился отправиться в Украину в качестве добровольца. "На жене - ее мама, крестница, подруга, она вывезла их из Николаева. Если бы не они, Елена осталась бы в родном городе и, чем могла, помогала бы. Я бы ее понял, она тоже понимает мое желание помочь Украине, я не могу оставаться в стороне, - делится Шурмей. - В Варшаву прибывают белорусские добровольцы, которые хотят принять участие в защите Украины от российской агрессии. Сейчас решаются организационные вопросы, готовимся к отправке".

В Варшаве работает Центр помощи белорусским добровольцам

В Варшаве открылся Центр помощи белорусским волонтерам, желающим поехать в Украину. По словам его руководителя Павла Кухто, с первых дней войны большое количество белорусов решили встать на защиту Украины, но самостоятельно добраться туда не могли: "Мы решили создать центр, где принимаем добровольцев, помогаем им в пересечении границы, также собираем амуницию, волонтерскую помощь, деньги для отправки ребятам в Украину. Людей очень много, счет идет на сотни, может, до тысячи".

Павел Кухто

В Украине добровольцы присоединяются к белорусской роте территориальной обороны, сформированной при батальоне "Азов" Национальной гвардии МВД. Она участвует в обороне Киева. Кухто не исключает, что со временем белорусские подразделения могут быть сформированы и для защиты других регионов.

Сам он тоже планировал поехать в Украину, но пока остается в Варшаве помогать добровольцам: "Я сражаюсь за территориальную целостность Украины с 2016 года. Все белорусы, которые там были, боролись не только за свободу Украины, но и за свободу Беларуси". У белорусов, которые сейчас туда едут, такая же мотивация, указывает Павел Кухто.

Между тем 4 марта в Украине погиб первый белорус-доброволец. Это 27-летний Илья Хренов (позывной "Литвин"). Он был ранен в бою за Бучу, недалеко от Киева, прооперирован, но в итоге скончался.

Алесь Стрельцов: 12-15 часов на КПП, но в приподнятом настроении

К защите Киева присоединился и общественный деятель Алесь Стрельцов, незадолго до войны покинувший Украину из-за политического преследований в Беларуси. "Я только что уехал от режима Лукашенко, а в Киеве случилась такая беда. Честно говоря, я не верил в возможность этой войны. Первые два-три дня были шоком, потом я связался с нашими белорусами в "Азове", сначала привозил продукты, воду, был волонтером, потом пошел в территориальную оборону", - рассказывает волонтер.

Алесь Стрельцов

И признается, что никогда ранее не держал в руках оружия, не проходил никакой военной подготовки, единственное - перед войной, чтобы избавиться от психологической травмы из-за миграции, каждый день проходил по Киеву около десяти километров.

"Когда две ночи стоишь на блокпосту по 12-15 часов, это физически тяжело. Руки и ноги отваливаются, но настроение бодрое. Если у всего общества есть единство, это залог непобедимости, - отмечает Стрельцов. - У нас очень сильные позиции. Если Киев попытаются штурмовать, он станет для Путина Сталинградом".

В Украине может быть сформирован белорусский батальон

В составе белорусской роты в Украине воюют представители спортивно-патриотической организации "Белый легион". В основном это члены организации, находившиеся в Украине в начале войны. Руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба не скрывает, что иногда украинцы с подозрением относятся к белорусским добровольцам, ведь сегодня Беларусь видится им страной-агрессором.

Сергей Бульба

"В 2014 году, когда мы везли лекарства на фронт и украинцы видели наши белорусские паспорта, они начинали светиться от радости. Недавно мэр Житомира эмоционально заявил по телевидению, что белорусы - враги. Мы к нему пошли, объяснили, что Беларусь и белорусов нельзя отождествлять с Лукашенко. После разговора он сказал, что готов дать согласие на создание со временем белорусского батальона", - рассказывает Бульба.

По его словам, белорусские военные не хотят воевать с Украиной и, в случае прямого вступления Беларуси в войну, начнут массово переходить на сторону Украины: "Лукашенко это прекрасно понимает. Когда мы здесь объявили, что из этих людей будет сформирован белорусский освободительный легион, этот сигнал сразу же услышали в Минске. Он (Лукашенко. - Ред.) ложиться костьми перед Путиным, чтобы не вводить белорусов в Украину". По словам Бульбы, еще до войны "мы ставили вопрос перед Генштабом Украины и СБУ, чтобы белорусские военные, если их заставят воевать против Украины, могли подразделениями переходить на ее сторону. Это был бы сильный политический шаг".

Тем временем лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская на днях объявила антивоенную мобилизацию. Ее суть прописана в Манифесте антивоенного движения, один из пунктов которого касается формирования белорусского корпуса добровольцев, готовых защищать украинские города, быть врачами и логистами на стороне Украины.

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