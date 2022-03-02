Как российское вторжение в Украину изменило статус Лукашенко

Он целиком потерял легитимность, его самостоятельность минимальна. Как политическая единица, принимающая хоть какие-то решения, он по-прежнему жив, рано его списывать со счетов. Столь полярные оценки даны по поводу нынешнего положения белорусского правителя Александра Лукашенко, позволившего войскам РФ нанести ракетные удары по украинской территории.

Тем временем сам Лукашенко вновь стремится сыграть роль посредника, содействуя переговорам в Беларуси представителей Украины и России, первый раунд которых прошел 28 февраля. А за два дня до этого с ним более часа говорил по телефону президент Франции Эмманюэль Макрон, убеждавший собеседника, как позже сообщил Елисейский дворец, "не быть вассалом" (России. - Ред.) и "соучастником" войны против Украины.

Каков сейчас реальный статус Лукашенко? Превратился ли он уже окончательно в марионетку Москвы или все еще сохраняет определенную политическую субъектность? DW расспросила аналитиков.

"Степень его самостоятельности минимальна"

"Этот человек целиком утратил легитимность, отказавшись защищать независимость и самое существование Беларуси", - с возмущением заявил в интервью DW Валерий Ковалевский, глава кабинета представителей лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. И добавил, что именно совокупность указанных факторов, реальное изменение статуса Лукашенко и стали причиной того, что Тихановская взяла на себя ответственность за сохранение суверенитета и независимости страны.

Валерий Ковалевский

"Степень его самостоятельности минимальна. От оккупации Беларусь сейчас отделяет только то, что еще не сменили ее руководство. Решения, которые принимает Лукашенко, абсолютно противоречат национальным интересам, а также нарушают конституцию и международное право. Все, что он делает, отвечает исключительно интересам Кремля и Путина, который развязал агрессию против Украины", - уверен Ковалевский.

В свою очередь Сергей Богдан, научный сотрудник Института Фридриха Майнеке при Берлинском свободном университете, давно, по его собственному признанию, выступающий "за отстранение гражданина Лукашенко от власти", в то же время "никогда не считал" и не считает сейчас его "российской или чьей-либо еще марионеткой".

"Это катастрофа для Лукашенко"

По мнению Богдана, в первую очередь из-за закрытой политсистемы, созданной Лукашенко, а также "определенных действий целого ряда лиц, которые решили эту систему свалить, явно не задумываясь о последствиях", Беларусь в последние годы ожидаемо потеряла стратегическую автономию, а экономические основы государства оказались подорваны. Все это, убежден эксперт, и привело к тому, что "российские войска вдруг оказались на северной границе Украины". Конечно, "это катастрофа для Лукашенко", и она в решающей степени является следствием его же собственных действий, отмечает Богдан.

Григорий Иоффе (фото из архива)

Оценивая нынешнее положение Лукашенко, нельзя быть жертвой своих собственных стереотипов, предупреждает Григорий Иоффе, в недавнем прошлом профессор Рэдфордского университета. Он констатирует, что после российского вторжения в Украину поле для маневра Лукашенко сократилось до минимума, "у него просто нет другого выхода".

При этом, уточняет Иоффе, зная характер Лукашенко и умение выкручиваться из сложнейших ситуаций на протяжении долгих лет, "я бы поостерегся говорить, что он полностью лишен какой бы то ни было свободы действий. Он "по-прежнему обладает определенными полномочиями в пределах Беларуси", и будет препятствовать активному ее вовлечению в боевые действия в Украине.

Беларусь и боевые действия в Украине

На этот счет СМИ захлестнула лавина сообщений, подтверждающих такого рода участие, а также их опровержений, в том числе и от самого Лукашенко. При этом белорусский правитель признал, что с территории страны военные РФ запускали ракеты по целям в Украине. Что касается конфликта с Украиной, то это "проблема всего белорусского государства, которое сейчас очень ограничено в своих возможностях", в том числе и из-за усиливающейся международной блокады, "толкнувшей Минск в объятия Путина", чем тот и воспользовался, сетует Сергей Богдан в беседе с DW.

Сергей Богдан

У Лукашенко сейчас для белорусов несколько ипостасей, поясняет в связи с происходящим в Украине Валерий Ковалевский: "Это человек, который изменил родине, государству и белорусскому народу, втянул страну в чужую несправедливую войну, акт агрессии против нашего соседа. Лукашенко - агрессор, который развязал войну против братского народа без каких-то оснований либо угроз для белорусов со стороны Украины. (Из-за него. - Ред.) Беларусь стала соответствовать определению государства-агрессора".

Лукашенко не мог противостоять пуску российских ракет с юга РБ, считает Иоффе, обращая внимание на активность Минска в организации переговоров России и Украины именно на территории Беларуси: "Импульсы Лукашенко получает из Москвы. Насколько они превратились в приказы, я не знаю, но с ним разговаривают обе стороны". Хотя, признает профессор, сегодня - в отличие от 2014 года - Беларусь в значительной мере является стороной конфликта.

"Он понимает, что война на территории сопредельного государства - огромная проблема. Кроме того, не было такого случая в истории, когда крупная война на украинской территории не приводила бы к такой же в Беларуси. И любое втягивание (в конфликт. - Ред.) автоматически приведет к тому, что военные действия перебросятся на нашу территорию", - предупреждает Сергей Богдан из Института Майнеке.

Вернет ли Лукашенко себе стратегическую автономию?

Мы видим, что Лукашенко действует по указке Кремля, но это не снимает с него ответственность за происходящее, указывает глава кабинета представителей Тихановской Валерий Кавалевский. И называет первопричину нынешнего положения: "Именно то, что Лукашенко всеми силами цепляется за власть, и привело к ситуации, когда Беларусь сейчас находится под столь сильным контролем России".

Между тем после российского вторжения в Украину Запад ввел в отношении Москвы беспрецедентные по масштабу и жесткости санкции. Связи рвутся самым решительным образом буквально во всех областях - от экономики до спорта. Наблюдатели пророчат возникновение нового железного занавеса на долгие десятилетия. Едва ли есть сомнения, по какую из его сторон окажется Александр Лукашенко. Рискнет ли он в такой ситуации добиваться явно утерянной свободы действий?

По выражению Валерия Ковалевского, абсолютно невозможно представить, что Лукашенко попробует вернуть себе стратегическую автономию: "У него никаких перспектив возвратиться на позиции международного игрока с какой-то репутацией и пространством для маневра. Светлана Тихановская, как представитель демократических сил, получивший мандат от белорусов, сейчас становится той фигурой, которая будет выступать от имени Беларуси".

Григорий Иоффе брал у Лукашенко многочасовое интервью и написал о нем несколько книг. Не стоит пока списывать Лукашенко со счетов, он до последнего будет сражаться за собственное политическое жизненное пространство, полагает Иоффе. С ним в целом согласен и Сергей Богдан: "В личном качестве он - не марионетка и, думаю, попытается найти выход из тупика, куда загнал себя сам и куда его загоняли некоторые его оппоненты. Политический инстинкт выживания Лукашенко подталкивает его к поиску стратегической автономии, при всем том, что все белорусское государство загнано в угол".

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