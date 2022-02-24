 Белорусы виноваты не в том. Писатель - об участии в агрессии | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 28.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Белорусы виноваты не в том. Писатель - об участии в агрессии

В своем комментарии специально для DW Андрей Жвалевский рассуждает о комплексе вины белорусов в связи с участием страны в агрессии против Украины.

Frankreich I Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine in Washington in Toulouse

Писатель Андрей Жвалевский специально для рубрики DW "Беларусь. Песпективы" написал о том, за что теперь белорусы действительно должны чувствовать вину. Обсудить его мнение и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Сейчас, когда весь мир смотрит на героическую оборону Украины, про беларусов вспоминают словами "пособники агрессии". Причем эти претензии высказывают не только в адрес Лукашенко и его подчиненных, а вообще — все беларусы виноваты, что не воюют на стороне Украины. Это очень больно и обидно. Хочется оправдываться и даже выдвигать встречные упреки.

Я, например, чувствую вину каждую секунду.

Но, к счастью, кроме лимбической системы, в человеческом мозгу есть и прифронтальная кора. И она требует анализа.

Украинцы, жители демократического мира и беларусы

Стоп. Прежде чем анализировать, давайте договоримся об адресате моего высказывания. Я вижу три возможных группы: украинцы, жители демократического мира и беларусы.

Украинцам сейчас не до него. Украине нужна конкретная помощь. Им я могу только сказать: "Мы пытаемся". Не только выходим на протесты, чего не было уже больше года. Не только отправляемся за решетку — вчера, по данным МВД РБ, задержано 800 человек, что в масштабах Украины составило бы 3500. Наши партизаны не бездействуют. Пока это капля в море, но…

И тут меня снова тянет оправдываться. Не буду. Украине не до оправданий. Просто прошу поверить — мы делаем, что можем. Да, можем мало, но это не наша вина, это наша беда.

Андрей Жвалевский

Андрей Жвалевский

А вот почему это беда, нужно объяснить другой группе читателей — тем, кто вырос в реальной демократии. Или тем, кто настолько к ней привык, что искренне не понимает: "Почему вы не смените своего Лукашенко?"

Однажды знакомая эмигрантка в США рассказала, как американские студенты изучают сталинские репрессии. "Что за ерунда? — возмущаются они. — Почему они это позволяли? Почему отправлялись в концлагерь? Вот если бы меня отправили в концлагерь, я бы ни за что не поехал!" (Если что, это не шутка, реальная фраза).

Вот ваше возмущение для беларуса звучит примерно так же. Вы все время думаете, что мы сгущаем краски, рассказывая про концлагерь.

Нет.

Вчера людей задерживали за то… что они "отказывались уходить от избирательного участка".

Объясняю: люди просто стояли возле школ. Небольшими группами. Разговаривали. Не создавали препятствий другим. Не выкрикивали лозунги (такое тоже было, но не везде). Нет, в Минске не объявлено военное положение. Нет, не принят закон "Больше трех не собираться".

И тем не менее, милиция приезжала и задерживала людей, которые просто "отказывались уходить".

Против тех, кто действовал активно, выкрикивал лозунги, размахивал украинским флагом (разрешенная на территории Беларуси символика) — против таких Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье "Организация беспорядков, грубо нарушающий общественный порядок". И эти люди отправятся в тюрьму. Как те девочки, что написали на асфальте две буквы: "Н" и "Е" (хотели написать «Не забудем, не простим!») — и получили от двух до двух с половиной лет колонии. Как активисты, которые разрисовали тюки с сеном под Минском, и получили по году колонии.

Все время помните, дорогие демократы, что я живу в стране, где на 9,5 миллионов населения — более тысячи политзаключенных. В Германии при том же уровне репрессий было бы почти девять тысяч политзаключенных. В США — 34 тысячи.

По меткому замечанию кого-то из комментаторов, "сегодня выйти с украинским флагом в Минске — то же самое, что выйти с украинским флагом в Донецке". Но вчера несколько тысяч человек все-таки вышли.

В данном случае я не пытаюсь оправдаться, просто попытайтесь… чуть не написал "понять". Попытайтесь запомнить, что Беларусь — страна, в которой вообще нет закона. Генпрокурор в новогоднем отчете хвастался, что по "политическим" делам за 2021 год осуждено 1600 человек, и ни один суд не закончился оправдательным приговором.

(Почему я говорю "более тысячи" политзаключенных, а прокурор — о 1600? Наши правозащитники, часть которых сама сидит за решеткой, очень скрупулезны, когда объявляют человека политзаключенным. По мне — так слишком скурпулезны.)

Словом, дорогие избалованные демократией люди, каждый раз, когда вы говорите: "Почему беларусы не…", мы слышим: "Я бы в концлагерь не поехал".

Любопытно, что демократия изменяет угол зрения даже у наших лидеров. Когда моя любимая Светлана Тихановская по-прежнему зовет на митинги — хотя понятно, что нужно что-то другое — я понимаю, что она тоже перестала ощущать, каково это — жизнь в стране, где ни закона, ни защиты, ни государства.

Почти все больны комплексом вины

А теперь перейдем к группе читателей, которые реагируют на "коллективную вину беларусов" самым бурным образом.

Да, я про нас, беларусов. Реакция настолько болезненная, что сразу ясно — мы почти все больны комплексом вины. Дорогие соотечественники, у меня просьба. Давайте сделаем несколько глубоких вдохов и включим логику.

    1. Чувство вины — это плохо. Вина разъедает человека, заставляет его опустить руки или, наоборот, бросаться на тех, кто попался на глаза. Все это сейчас вредит и нам, и — главное — Украине. Хотите помочь украинцам — думайте не о "вине", а о реальных делах, которые можете совершить. Хотя бы листовку на подъезд наклейте!

    2. Враги уже поняли, что "коллективную вину" можно использовать, чтобы вбить клин между украинцами и беларусами. Среди реальных комментариев все чаще появляются боты, которые бьют в одну точку: беларусы предали Украину, беларусы - агрессоры, беларусы - сволочи. Отличить бота просто: у него, как правило пустой аккаунт, а в друзьях только другие боты. Если перед реальными украинцами стоит извиниться и пообещать начать что-то делать, то с ботами разговор короткий — жалоба и бан.

    3. Самое главное — а в чем мы с вами виноваты?

Это действительно важный вопрос. Чувство вины есть, мы это чувствуем. Но когда нас обвиняют в том, что мы не идем с голыми руками на ОМОН, мы в некоторой растерянности. Это вызывает удивление, а не обиду. То есть виноваты мы не в этом.

А в чем?

Признаюсь, я долго самокопался. Вспоминал разные периоды беларусской истории и следил: о чем мне вспоминать путь больно, но можно. А что я стараюсь проскочить, где не хочу останавливаться.

Для меня такой крайне неприятной точкой стала середина 1990-х. Это когда Лукашенко сначала победил на выборах, а затем уничтожил все демократические институты, подчинил все ветви власти себе и начал строить полицейское государство.

Я, как и подавляющая часть беларусов, просто бухтел. Рассказывал анекдоты. Сначала еще пытался голосовать против на всяких референдумах, потом вообще бросил ходить на выборы. Иронизировал над оппозицией. В общем, равнодушно смотрел, как вокруг меня строят забор и пулеметные вышки.

Вот это моя реальная вина. Думаю, мои ровесники и люди постарше тоже втайне понимают это, но боятся признаться. Или не боятся. Это неважно. Важно то, что прошлое изменить невозможно. Но можно извлечь из него уроки для будущего.

И тут у нас, как мне кажется, все в порядке. Как только мы восстановим закон и демократию, то построим такую систему, в которой любой лукашенко, даже придя к власти, не сможет ее узурпировать.

Но об этом говорить пока рано. Сейчас задача другая — победить диктатуру. Одолеть огромный репрессивный аппарат, в котором сейчас не только милиция, КГБ и прочие карательные органы, но и те, кто теоретически должен защищать от произвола — прокуратура, суд, даже адвокатский корпус. И это при полном отсутствии вообще любых общественных организаций. У нас даже старейшее орнитологическое общество запретили, потому что увидели на сайте слова "Птушкі з народам!" ("Птицы с народом!").

Рубрика Беларусь. Перспективы

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

 

Да, мы не понимаем, как бороться, несмотря на большой партизанский опыт в истории. Когда мы в XX веке партизанили против фашистов, всегда была Большая земля, с правительством, ресурсами, армией. Партизаны все-таки играли вспомогательную роль при освобождении наших земель. А теперь нам нужно организовать партизанское движение без всякой Большой земли. И самый большой вопрос — кому это "нам"? Я, например, не возьмусь. Большинство моих друзей тоже. А тот, кто взялся бы — или в тюрьме, или в эмиграции.

Но это не значит, что задачу решить невозможно. Все можно решить, если решать. А если рыдать и ругаться со своими же, то все силы на это и уйдут.

Именно поэтому предлагаю волевым решением договориться:

  • перед украинцами мы (сейчас) действительно должны признавать вину и тут же переходить к активному действию;
  • европейцам и американцам терпеливо объясняем, что мы не можем отказаться ехать в концлагерь;
  • своих поддерживаем, встречаемся с друзьями, пробуем сделать что-то небольшое, но конкретное;
  • если у кого-то есть талант организатора — используйте его.

Это не весь список возможных действий. Кое о чем я написать не могу, потому что продолжаю оставаться в Беларуси. А у нас срок (административный или даже уголовный) можно получить даже за публикацию ссылки на "экстремистские" ресурсы. Но беларусы и сами найдут информацию. Было бы желание.

А чтобы оно, желание, появилось, попробуйте что-то сделать. Прямо сейчас.

Слава Україні!

Жыве Беларусь!

Автор: Андрей Жвалевский, белорусский писатель

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:

Смотреть видео 04:30

Что говорят эксперты о причастности Беларуси к нападению России на Украину

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские военные в Киеве, 25 февраля.

  • Украина

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.

  • Сирет

    Война в Украине - 25.02.2022

    Добровольцы готовят бутерброды для беженцев в городе Сирет на украино-румынской границе.

  • Сигет-Мармаросский

    Война в Украине - 25.02.2022

    Перед КПП европейских стран на границе Украины выстроились длинные очереди. Эта фотография сделана около румынского города Сигет-Мармаросский.

  • Львов

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители из восточных регионов Украины прибывают на вокзал во Львове.

  • Львов

    Война в Украине - 25.02.2022

    Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.

  • Брюссель

    Война в Украине - 25.02.2022

    Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 25.02.2022

    "Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.

  • Сакраменто

    Война в Украине - 25.02.2022

    "Диктаторы не вечны". Плакат на антивоенной демонстрации в столице американского штата Калифорния Сакраменто.

  • Москва

    Война в Украине - 25.02.2022

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своими новыми коллегами - представителями внешнеполитических ведомств "ЛНР" и "ДНР" Владиславом Дейнего и Сергеем Пересадой в Москве, 25 февраля.

  • Брюссель

    Война в Украине - 25.02.2022

    Экстренный саммит лидеров стран НАТО по Украине в формате видеоконференции. Брюссель, 25 февраля. На месте присутствуют послы и другие представители этих государств при штаб-квартире альянса.

  • Барселона

    Война в Украине - 25.02.2022

    Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля. "Формула-1" отменила этап Гран-при в России.

  • Ханчжоу

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Два украинских солдата в Киеве. Один из них, получивший ранение, сидит на тротуаре.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Пожилая жительница на балконе дома, в который попала ракета. Киев, 25 февраля.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 25.02.2022

    Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.

  • Санкт-Петербурге

    Война в Украине - 25.02.2022

    Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.

  • Таганрог

    Война в Украине - 25.02.2022

    Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Взрыв в Киеве, утро 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.

  • КПП Лужанка - Берегшурань

    Война в Украине - 25.02.2022

    Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.

  • Харьков

    Война в Украине - 25.02.2022

    Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 25.02.2022

    Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


Также по теме

TOPSHOT - A man sits outside his destroyed building after bombings on the eastern Ukraine town of Chuguiv on February 24, 2022, as Russian armed forces are trying to invade Ukraine from several directions, using rocket systems and helicopters to attack Ukrainian position in the south, the border guard service said. - Russia's ground forces on Thursday crossed into Ukraine from several directions, Ukraine's border guard service said, hours after President Vladimir Putin announced the launch of a major offensive. Russian tanks and other heavy equipment crossed the frontier in several northern regions, as well as from the Kremlin-annexed peninsula of Crimea in the south, the agency said. (Photo by Aris Messinis / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

"Это не наша война!": что говорят белорусы о вторжении России в Украину 24.02.2022

DW собрала реакции известных белорусских политиков, деятелей культуры и спортсменов о вторжении России в Украину и заявлениях Лукашенко об участии Беларуси в войне.

August 9, 2021, Warsaw, Warsaw, Poland: A woman sits next to a historical white-red-white Belarusian flag on August 9, 2021 in Warsaw, Poland. Today marks one year since the wave of protests began in Belarus after the allegedly rigged Presidential elections. People from the Belarus diaspora in Poland gathered by the Palace of Culture and Science to show solidarity to the political prisoners, activists and Belarusian citizens and to write letters to their families. (Credit Image: Â© Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire

Как не впасть в депрессию на фоне репрессий. Советы белорусам 01.09.2021

Белорусский писатель Андрей Жвалевский знает, как сохранять оптимизм в условиях репрессий в стране и общего уныния. Своими "вредными" советами он поделился с DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Война в Украине: Москва и Киев начали переговоры  

Война Путина с Украиной: 3 дня, изменившие курс ФРГ на 180 градусов  

Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента  