Защищать птиц - в Беларуси уже экстремизм? Что будет, если закроют АПБ

В следующем году белорусской общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ, "Защита птиц Родины") должно исполниться 25 лет. Отметит ли она свой юбилей, решится в марте: Верховный суд назначил предварительное заседание по делу о ликвидации НКО на 1 марта.

Процедуру ликвидации самой известной природоохранной организации Беларуси инициировало Министерство юстиции. В своем иске в суд оно ссылается на результаты проверки, которую проводило ГУБОПиК МВД. Силовики установили, что АПБ использует выражение "Птушкі з народам" ("Птицы с народом") и тем самым поддерживает протестную активность среди людей, ее сотрудники участвовали в несанкционированных мероприятиях, а бывший директор Виктор Фенчук стал подозреваемым по делу о массовых беспорядках.

Таким образом, приходит к выводу Минюст, АПБ "под видом волонтерства по спасению птиц на территории Республики Беларусь осуществляет экстремистскую деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране".

АПБ - это больше, чем птицы

Чем на самом деле занимается АПБ? Марина Дубина представляет общественное объединение "Экодом" (его ликвидировали в 2021 году). С "Аховай птушак Бацькаўшчыны" эта экологическая организация почти ровесницы: обе начинали в конце 1990-х. Марина отмечает, что АПБ часто ассоциируют только с птицами, но их сфера деятельности намного шире: "Это очень значимая организация, которая занимается не только просвещением и популяризацией экологической темы, но и природоохранными вопросами, сохранением экосистем и биоразнообразия".

Наблюдение за птицами и их охрана - лишь небольшая сфера деятельности АПБ

Марина Дубина перечисляет только некоторые достижения АПБ: организация добилась увеличения территории заказника "Ольманские болота" до 10 тысяч гектаров, провела повторное заболачивание огромных площадей торфяников, увеличила количество особо охраняемых территорий для птиц, поспособствовала изменению экологического законодательства, провела множество исследований и мероприятий по сохранению редких видов животных, будь то белка-летяга, барсук, лосось или суслик.

Отдельное направление работы АПБ - это просвещение и популяризация темы дикой природы. Благодаря организации в Беларуси есть возможность заниматься бердвочингом, появились профессиональные гиды, которые водят экскурсии по болотам, в школах работают клубы для детей "Крылатый дозор", каждый год проводится кампания "Птица года" и многое другое. "Тема дикой природы и в целом экологическая тематика на слуху в том числе благодаря работе АПБ", - убеждена Марина Дубина.

Работает с госорганами, а иногда и за них

По словам эксперта, "Ахова птушак Бацькаўшчыны" активно сотрудничает с государственными органами, выполняет работу вместе с ними, а иногда и за них: "Следовательно, если АПБ, как и многих других организаций, не станет, вряд ли стоит ожидать, что государство возьмет на себя эти функции. Особенно в той ситуации, которая сложилась в Беларуси сейчас".

В 2021 году в Беларуси было ликвидировано порядка 500 общественных организаций, более 40 из них занимались экологическими вопросами. Марина Дубина считает, что ликвидация АПБ может стать катастрофой и для людей, и для дикой природы. "АПБ обладает серьезной экспертизой. В случае ликвидации уйдет еще один субъект, который мог бы поднимать важные вопросы и проблемы в экологической сфере, вовремя на них реагировать, мониторить, что происходит, выявлять места обитания краснокнижных животных и растений, следить, чтобы эти территории не уничтожались", - заключает она.

Восстановили 17 тысяч гектаров болот

В 2021 году "Ахова птушак Бацькаўшчыны" стала национальным партнером Wetlands International - глобальной организации, которая занимается вопросами сохранения и восстановления водно-болотных угодий по всему миру. Эксперт Wetlands International Сабольч Наги познакомился с АПБ намного раньше - в 1999 году, когда работал в BirdLife International, с еще одним международным партнером "Аховы птушак Бацькаўшчыны".

"В сотрудничестве с АПБ мы в основном ориентируемся на водно-болотные угодья. Как известно, Беларусь богата ими. И АПБ делает очень много для их сохранения: создает охраняемые зоны для птиц, восстанавливает ранее осушенные территории, поскольку торфяники пожаропасны и выделяют углекислые газ, а болота, напротив, его эффективно поглощают", - рассказал DW Сабольч Наги.

Одна из сфер деятельности АПБ - защита водно-болотных угодий

За годы работы АПБ удалось восстановить более 17 тысяч гектаров болот. Технически, рассказывает эксперт, это сделать не так сложно. Гораздо труднее - убедить всех участников процесса в том, что осушенные территории нужно восстанавливать. "Эти решения должны быть приемлемы для государства, они требуют переговоров с местными властями, компаниями, работающими на этой земле, с профильными министерствами. АПБ очень хорошо ведет работу в этом направлении", - поясняет Сабольч Наги.

"Зачем закрывать тех, кто принес пользу стране?"

Намерение белорусских властей ликвидировать такую организацию, как "Ахова птушак Бацькаўшчыны", вызвало шок у ее международных партнеров.

"Мы всегда понимали, что АПБ умеет договариваться и эффективно сотрудничать с властью. Они привлекли в Беларусь проекты, которые принесли стране пользу. Зачем их закрывать? Я знаю АПБ давно и не думаю, что эта организация когда-либо была оппозиционной или вовсе политической. Они фокусируются на сохранении природы, их опыт признается правительством, они входят в состав разных комитетов, с ними консультируются по многим вопросам. Их экспертиза, умение работать очень полезны для всех - государства, природы, людей", - считает эксперт Wetlands International.

Удар по государству, природе, людям и международным партнерам

Что потеряет Беларусь как государство, если "Ахова птушак Бацькаўшчыны" перестанет работать? Во-первых, сильного партнера, который помогает ему выполнять свои международные обязательства по заключенным соглашениям. Во-вторых, связи с международными организациями. В-третьих, экспертизу по многим вопросам, которой обладает АПБ, считает Сабольч Наги.

В работе, которую выполняет АПБ, важно привлечение волонтеров

По его мнению, очень важно, чтобы работу, которой занимается АПБ, выполняла именно неправительственная организация, поскольку в ней большое значение имеют люди: "АПБ привлекает очень много волонтеров, которые любят природу и которым не все равно, что с ней происходит. Организация умеет связываться с людьми, мобилизовать их для активностей по сохранению природы и мотивировать. Сложно достичь того же эффекта с теми, кому платят за это как за работу. Ну, или на это потребуется очень много денег".

Сабольч Наги обращает внимание, что АПБ много и плотно работает с детьми и таким образом помогает расти новому поколению людей, которым близки идеи бережного отношения к природе. Через них в том числе удается достучаться до взрослых и убедить их по-другому посмотреть на окружающую среду, говорит эксперт.

"Охрана окружающей среды стоит не на самом высоком месте в списке приоритетов государства. И, возможно, на нее выделяется не так много ресурсов. Такие организации, как АПБ, как раз способны заполнить этот пробел: они могут сделать все возможное, чтобы попытаться найти ресурсы и помощь из-за рубежа", - подчеркивает он.

Если АПБ ликвидируют, это станет ударом и по ее международным партнерам: сложно найти в стране еще одну организацию с подобным опытом и экспертизой, говорит Сабольч Наги.

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