 Потери безвозвратны? Что говорят эксперты о вырубке лесов в Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.07.2021

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Беларусь

Потери безвозвратны? Что говорят эксперты о вырубке лесов в Беларуси

Экологи давно бьют тревогу из-за растущих объемов вырубки белорусских лесов. В последнее время проблема стала очевидна не только специалистам. Подробности - у DW.

Воткнутый в пень топор

Белорусы обеспокоены массовой вырубкой лесов, сообщения об этом в последнее время все чаще появляются в СМИ и Telegram-каналах. Министерство лесного хозяйства заявляет, что все заготовки леса - плановые, а экологи - что давно обеспокоены тем, как государство распоряжается лесными ресурсами.

Объемы вырубки леса выросли после принятия Лесного кодекса

"Да, мы понимаем граждан, которые пишут, дескать, всю жизнь приезжали к бабушке и дедушке в деревню, там был лес, а сегодня его вырубили. Но если вырубили, значит пришло время собирать урожай, который специально для этого и создавали", - говорится в заявлении пресс-службы Министерства лесного хозяйства.

В ведомстве уверяют, все вырубки леса в Беларуси - плановые, заготовка древесины ведется преимущественно в эксплуатационных лесах, которые для этого и предназначены. Министерство также отмечает, что ежегодный объем лесозаготовки за пять лет увеличился на 46%, но это, по их мнению, не представляет серьезной угрозы для белорусских лесов.

Инесса Болотина

Инесса Болотина

Менеджер природоохранных проектов общественной организации "Багна" Инесса Болотина подтверждает: вырубка леса в Беларуси, действительно, увеличивается на протяжении последних лет. Объемы выросли после 2017 года, когда вступил в силу новый Лесной кодекс. В документе говорится о сокращении лесозащитных полос вокруг населенных пунктов и дорог, уменьшении возраста деревьев для рубки и увеличении количества 
эксплуатационных лесов.

Потеря леса происходит и по естественным причинам: ветровалы, короедные очаги, из-за которых пик санитарной вырубки выпал на 2017-2019 годы. Тогда в Беларуси появилось много "внеплановой древесины". Минлесхоз и другие держатели леса, такие как Управление делами президента, построили новые цеха по ее переработке. Проблемы с короедом закончились, а предприятия работают до сих пор и требуют сырья.

Цены на древесину достигли исторического максимума

"Лет пять назад лесхозы оборудовали линии по лесопилению и стали увеличивать объемы переработки. Это сказалось на бизнесе: если раньше лес был в достаточно свободном доступе, то теперь за каждым кубом выстраивается очередь. На торгах на один лот по 10-15 участников", - отмечает собеседник DW Андрей, который более 20 лет работает в сфере переработки лесоматериалов.

Поленница спиленных деревьев в лесу

Белорусская древесина востребована на мировых рынках

Между тем цены на древесину на мировом рынке в последние месяцы достигли исторического максимума. "Мировые цены все предыдущие годы держались на уровне от 300 до 500 долларов за тысячу кубометров, в этом году она доходила до 1670 долларов, пик цен пришелся на май. Сейчас пришли к уровню 550 долларов", - комментирует экономист BEROС Лев Львовский. По его словам, рост цен связан с тем, что в развитых странах деньги, скопившиеся за время пандемии, люди вкладывают в строительство, при этом традиционные поставщики лесоматериалов все еще не могут выйти на допандемийные мощности.

Беларусь от этого выигрывает - ее древесина востребована даже на тех рынках, где раньше у белорусских поставщиков не было шансов. За январь-март 2021 года экспорт "древесины, изделий из нее, пробки и изделий из нее, а также изделий из материалов для плетения" достиг 430 миллионов долларов, за аналогичный период прошлого года сумма составляла 345 миллионов долларов.

Белорусская продукция идет преимущественно в Европу: Польша, Литва, Латвия, Германия, Швеция, в последнее время выросли поставки и в Китай. Секторальные европейские санкции никак не затрагивают ни белорусскую деревообработку, ни экспорт сырой древесины и мебели из дерева.

Около трети лесов Беларуси - искусственные посадки

Проблемы с вырубкой лесов, о которых специалисты говорили уже давно, сейчас стали очевидны. Белорусский эколог Андрей Абрамчук обращает внимание на увеличение количества сплошных вырубок, из-за которых лес перестает существовать как экосистема.

Также сокращается количество естественных лесов, на их месте, как правило, появляются искусственные посадки монокультур, которые, по мнению эколога, вряд ли когда-то станут лесом во всем его биоразнообразии. К тому же монокультуры малоустойчивы и к климатическим изменениям, и к вспышкам числа насекомых-вредителей.

Эколог Андрей Абрамчук

Эколог Андрей Абрамчук

Зато увеличение площадей искусственных посадок дает основания официальным лицам Минлесхоза утверждать, что потери лесов в Беларуси нет.  "Уже сейчас около трети лесов  Беларуси - это искусственные посадки, в возрасте до 75 лет. Я думаю, что за 2010-2019 годы площадь натуральных лесов страны уменьшилась на 250 - 300 тыс. гектаров. И большая часть данных потерь безвозвратна", - отмечает Абрамчук.

"Пару лет назад шести лесхозам Гомельской области облисполком разрешил заготовку древесины в национальном парке Припятский на участках, где растет дуб, потому что пилорама в Лясковичах (деревня в Петриковском районе Гомельской области. - Ред.) по дубовому паркету требует сырья", - добавляет Инесса Болотина. В Житковичском районе (Гомельская область) в прошлом году было ликвидировано два заказника, и, как отмечает эколог, "это, разумеется, совершенно случайно совпало со строительством пеллетного завода" в этой местности.

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    Автор: Максим Нелюбин


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