Строительный материал, который любят немцы

Без малого 100 метров составит высота этого 29-этажного здания. Но главное отличие высотного дома, который возведут в берлинском районе Кройцберг, в том, что его построят... из дерева. А дополнительную прочность ему придадут конструкции из бетона. Новая многоэтажка станет самым высоким деревянным жилым небоскребом не только в Германии, но и в мире. Германия идет в ногу с актуальным мировым архитектурным трендом, и таких экологичных и теплых домов на немецком рынке недвижимости будет появляться все больше.

Многофункциональный гигант

"WoHo" (сокращение от "Wohnhochhaus" - "жилой многоэтажный дом") называется проект, конкурс на реализацию которого выиграло норвежское архитектурное бюро "Mad arkitektor". Он будет состоять из главной башни и прилегающих к ней двух малоэтажных зданий с озелененными террасами. В одном из них, насчитывающем семь этажей, планируется создание общественных и полуобщественных пространств, включающих булочную, кафе, столовую, различные мастерские, студии, детский сад, помещение для группы продленного дня, молодежные центры, игровую площадку. На верхнем этаже главной башни расположатся бар и сауна.

Здания, прилегающие к основному корпусу деревянного многофункционального комплекса в Берлине

Но 60 процентов из 18 тысяч квадратных метров полезной площади предназначено для жилья - квартир, сдаваемых в аренду, кооперативных квартир, кондоминиумов, социальных квартир, квартир для так называемого "сопровождаемого проживания" (Betreutes Wohnen), являющихся альтернативой домам престарелых, когда проживающим самостоятельно, но нуждающимся в уходе пожилым людям предоставляются услуги специальных медицинских и социальных служб.

В то же время парковочных мест для автомобилей при высотке будет немного. Авторы проекта хотят мотивировать будущих жильцов этого дома к тому, чтобы они больше пользовались экологичными видами транспорта, зоны аренды которых будут созданы здесь - так же, как зарядные станции для электромобилей и гараж для велосипедов с мастерской по их ремонту.

Экологичный стройматериал

В пользу возведения зданий из дерева говорит многое. И главное преимущество заключается в том, что древесина - это натуральный строительный материал, который не содержит вредных веществ и поэтому также подходит для людей, страдающих аллергией. Поскольку дерево способно поглощать влагу из воздуха в помещении и снова выделять ее, микроклимат в деревянном доме намного лучше, чем в здании, возведенном из железобетона.

84-метровая деревянная высотка HoHo в Вене

Кроме этого, дерево является возобновляемым сырьем с хорошим экологическим балансом: оно может быть переработано и утилизировано без губительных для природы отходов. Не говоря о том, что древесина обладает низкой теплопроводностью и хорошими изоляционными свойствами и таким образом прекрасно подходит для строительства, где используются энергоэффективные технологии.

Противники возведения деревянных многоэтажек утверждают, что такие постройки быстро возгораются. Тем не менее, пожарникам давно известно: деревянные здания, построенные из современных высококачественных натуральных материалов, в определенной мере надежнее и безопаснее, чем, например, конструкции из стали. При высокой температуре стальные элементы быстро плавятся, теряют упругость и в результате могут согнуться и сломаться. К тому же, деревянные дома считаются более сейсмостойкими.

Почему растут цены на древесину

В настоящее время застройщикам доступно множество технологий и материалов для экологичного строительства. Однако экологически чистое строительство из дерева обходится дороже, чем обычное строительство. И то, насколько экологичным возводимый дом будет в итоге, во многом зависит от бюджета застройщика. Казалось бы, в Германии проблем с древесиной быть не должно, ведь в стране немало лесных массивов. Тем не менее, кровельщики и строители вынуждены сегодня платить за строительную древесину вдвое, а то и втрое больше, чем еще год назад. Так, если сравнительно один кубический метр еловой древесины стоил недавно около 30 евро, то сейчас цена на нее подскочила до 90 евро.

Центральное объединение немецкой строительной промышленности объясняет причину нехватки древесины и подорожания немецких лесоматериалов такими факторами, как постоянно растущий спрос на них на мировом рынке, строительный бум во время пандемии, а также гибель немалого количества деревьев из-за участившихся атак вредоносного жука-короеда. По данным Федерального объединения лесопильной и деревообрабатывающей промышленности Германии, в 2020 году объем экспорта круглого и пиленого лесоматериала из ФРГ составил 20 миллионов кубометров - на 80 процентов больше, чем в 2019 году. Основные заказчики - США и Китай.

Мировой тренд

Деревянные небоскребы возводятся сейчас по всему миру. Стоит упомянуть хотя бы такие импозантные проекты, как 24-этажная высотка HoHo в Вене, билдинг Plyscraper в Токио или двухбашенный небоскреб Dutch Montains в нидерландском Эйндховене. Популярность деревянного зодчества набирает обороты и в Германии. Почти каждое пятое новое здание здесь построено из дерева. В области высотной деревянной архитектуры реализованы такие проекты, как семиэтажный дом в берлинском районе Пренцлауэр Берг. Одиннадцать деревянных многоэтажек планируется построить в Мюнхене. Деревянная высотка высотой 65 метров возводится в настоящее время в Гамбурге.

Самый высокий на планете деревянный небоскреб возвышается сегодня в норвежском Брумунддале

Самый высокий на планете деревянный небоскреб возвышается сегодня в норвежском Брумунддале. Однако через пять лет этому 18-этажному гиганту 85,4 метра высотой придется уступить первенство берлинскому великану: 98-метровый дом WoHo в столичном районе Кройцберг планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

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