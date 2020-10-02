 WWF выяснил, потребности каких стран ведут к уничтожению лесов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2021

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Мир

WWF выяснил, потребности каких стран ведут к уничтожению лесов

Четверть товаров, для выпуска которых вырубают леса, идет в Китай, еще 16 процентов - в ЕС, 7 процентов - в США, подсчитали эксперты WWF, призвав улучшить защиту окружающей среды в мировой торговле.

Вырубленный дождевой лес в Индонезии

Вырубленный дождевой лес в Индонезии

Евросоюз уступает лишь Китаю в импорте товаров, производство которых сопряжено с вырубкой лесов. Это следует из отчета Всемирного фонда дикой природы (WWF), представленного в среду, 14 апреля. На Китай приходится 24 процента вырубки, связанной с международной торговлей, а на ЕС - 16 процентов, подсчитали эксперты. Третью строчку в перечне занимает Индия (9 процентов), незначительно опережая США (7 процентов) и Японию (5 процентов).

А среди государств ЕС Германия ввозила больше всего такой продукции, подсчитали в фонде. По данным WWF, для покрытия импорта ФРГ необходимо ежегодно вырубать 43 700 гектаров, Италии - 35 800 гектаров, Испании - 32 900 гектаров.

Фонд призвал Еврокомиссию обратить внимание на необходимость улучшить стандарты защиты окружающей среды в международных торговых отношениях. Эпоха разрушения природы должна завершиться, считают в WWF.

Соя, пальмовое масло и говядина

Чаще всего вырубка была связана с возделыванием сои, производством пальмового масла и говядины, указывается в отчете. Его составители оперируют данными за 2005 - 2017 годы, проанализировав спутниковые снимки и исследовав торговые потоки.

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    Автор: Максим Нелюбин


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