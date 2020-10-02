WWF выяснил, потребности каких стран ведут к уничтожению лесов

Евросоюз уступает лишь Китаю в импорте товаров, производство которых сопряжено с вырубкой лесов. Это следует из отчета Всемирного фонда дикой природы (WWF), представленного в среду, 14 апреля. На Китай приходится 24 процента вырубки, связанной с международной торговлей, а на ЕС - 16 процентов, подсчитали эксперты. Третью строчку в перечне занимает Индия (9 процентов), незначительно опережая США (7 процентов) и Японию (5 процентов).
А среди государств ЕС Германия ввозила больше всего такой продукции, подсчитали в фонде. По данным WWF, для покрытия импорта ФРГ необходимо ежегодно вырубать 43 700 гектаров, Италии - 35 800 гектаров, Испании - 32 900 гектаров.
Фонд призвал Еврокомиссию обратить внимание на необходимость улучшить стандарты защиты окружающей среды в международных торговых отношениях. Эпоха разрушения природы должна завершиться, считают в WWF.
Соя, пальмовое масло и говядина
Чаще всего вырубка была связана с возделыванием сои, производством пальмового масла и говядины, указывается в отчете. Его составители оперируют данными за 2005 - 2017 годы, проанализировав спутниковые снимки и исследовав торговые потоки.
Смотрите также:
-
Бодипейнтинг на природе
21 марта отмечается Международный день лесов, провозглашенный ООН. Защита лесов является очень важной задачей в деле сохранения земного климата. По случаю этого дня агентство dpa опубликовало серию фотографий из проекта "Nature Art" мастера бодипейнтинга из Германии Йорга Дюстервальда, замаскировавшего своих моделей в разных лесах и в разное время года.
-
Бодипейнтинг на природе
"Мрачный" или "Темный лес" - так можно перевести с немецкого фамилию автора этих работ Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald). Впрочем, вряд ли фотографии можно назвать угрюмыми или сумрачными. Эта сделана в парке около города Шпринге, созданном на территории бывших охотничьих угодий королей Ганновера. Позже сюда также приезжали германские императоры.
-
Бодипейнтинг на природе
"Как жену чужую, обнимал березку..." Смотрим, ищем, удивляемся и размышляем о гармонии человека и природы! Эти живописные березки растут в Дуингене около Хильдесхайма.
-
Бодипейнтинг на природе
Старая аллея буковых деревьев редкого и необычного вида - так называемых зюнтельских буков (нем. Süntel-Buche) около курорта Бад-Нендорф в Нижней Саксонии.
-
Бодипейнтинг на природе
Зюнтельские буки получили название по одному из мест, где они встречаются - горы Зюнтель в районе Везерской возвышенности. Отличительной особенностью являются сильно перекрученные ветки и сучья необычной формы. В народе такие загадочные буки называли "ведьмиными" или "чертовыми деревьями".
-
Бодипейнтинг на природе
Еще один снимок из Бад-Нендорфа. Буки в целом можно считать не менее типичными немецкими деревьями, чем дубы. Несколько заповедников на территории старых буковых лесов в Германии даже получили статус памятников Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
-
Бодипейнтинг на природе
В целом на лесные массивы в Германии приходится более 30 процентов территории страны. Эта фотография из серии Йорга Дюстервальда "Искусство природы" сделана около города Хессиш-Ольдендорф.
-
Бодипейнтинг на природе
Во время пандемии коронавируса очень многие жители Германии открыли для себя новое хобби… Нет, не арт- и прочие фотосессии в лесу, а просто прогулки на природе. В выходные дни на многих лесных парковках около немецких городов быстро не остается свободных мест.
-
Бодипейнтинг на природе
Уже нашли замаскированную модель на этом снимке в зимнем лесу около Хольцминдена? Если нет, не расстраивайтесь. На следующем сделать это будет проще.
-
Бодипейнтинг на природе
Красиво, но все же холодно... Впрочем, сейчас в Германию пришла весна. Леса ожили, перелетные птицы вернулись и даже подснежники уже почти отцвели.
Автор: Максим Нелюбин