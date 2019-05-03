 5 простых способов жить более экологично в 2021 году | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.01.2021

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Мир

5 простых способов жить более экологично в 2021 году

Борьба с изменением климата, разумеется, требует решительных действий в глобальном масштабе. Но каждый может внести в общее дело и свою маленькую лепту. DW рассказывает как.

Мужчина на велосипеде

Новый год - это время, когда многие подводят итоги и составляют список целей на будущее. Так почему бы не включить в этот список и более экологичный образ жизни - тем более, что это не требует больших усилий и затрат? Вот пять простых, доступных, а главное - эффективных способов позаботиться об окружающей среде.

Откажитесь от автомобиля

Передвигайтесь по городу не на личном автомобиле, а на общественном транспорте или велосипеде - хотя бы один день в неделю.

На выхлопы транспортных средств приходится пятая часть всех выбросов CO2: при этом сильнее всего атмосферу загрязняют автомобили и автобусы.

По данным британского Центра исследований в области энергетики (CREDS), в среднем уровень выбросов от легкового автомобиля ежегодно составляет 2,04 тонны эквивалента углекислого газа (это условная единица для оценки объемов выброса парниковых газов. - Ред.).

Пищевые отходы на свалке в Таиланде

Пищевые отходы на свалке в Таиланде

Ешьте меньше красного мяса

Еще один способ позаботиться об экологии - употреблять в пищу меньше красного мяса. Этот продукт рекомендуют заменить птицей, а еще лучше - овощами. На производство продуктов питания приходится около четверти всех выбросов парниковых газов, при этом львиную их долю обеспечивают мясные и молочные продукты.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что при производстве килограмма говядины выделяется 60 кг парниковых газов. Для сравнения: на килограмм птицы этот показатель составляет лишь шесть кг, а на килограмм гороха - один кг вредных газов.

Производите меньше мусора

По данным ООН, около трети продуктов питания, произведенных во всем мире, оказывается на помойке. Выброшенная еда гниет на свалках и выделяет газ метан: в результате образуется до 10 процентов всех выбросов парниковых газов. Поэтому важно тщательно продумывать свой рацион и покупать только те продукты, которые вы обязательно съедите.

Займитесь садоводством

Для выращивания растений не нужно много места - даже если у вас нет дачи, для этого прекрасно подойдет балкон. Еще один способ уменьшить количество метана, попадающего в атмосферу, - это компостировать пищевые отходы в мусорном ведре и использовать полученный компост как удобрение.

Покупайте меньше одежды

Покупать меньше одежды в 2021 году - еще один способ бережнее относиться к окружающей среде. Объем выбросов CO2 текстильной промышленностью ежегодно составляет более миллиарда тонн - это больше, чем от всех международных авиаперелетов и судоходства. Сюда же необходимо добавить загрязнение мирового океана микропластиком из текстильных волокон и использование токсичных химических веществ.

В последнее время, однако, многие любители модной одежды осознали: экологичность сегодня в тренде. В разных странах мира появились разнообразные сервисы аренды одежды, а также онлайн-магазины, специализирующиеся на продаже бывших в употреблении вещей.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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