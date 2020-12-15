Свалку "Ядрово" закрыли. Московского мусора больше нет?

Почти три года назад, в начале 2018 года, жители подмосковного Волоколамска, не в силах больше терпеть удушливый "запах помойки", вышли на улицу. Они требовали закрыть мусорный полигон твердо-бытовых отходов "Ядрово", расположенный рядом с городом и битком забитый мусором из Москвы. Следом начались протесты в других городах Подмосковья, а также в Архангельской области (туда планировали свозить столичные отходы, но под давлением активистов - передумали).

Экологические проблемы превратились в политические - митинги разгоняли, на местных активистов заводили административные и уголовные дела. Некоторые из них тянутся до сих пор. По просьбе DW эксперты и активисты подвели краткие итоги мусорных бунтов в России.

Что происходит с полигонами для отходов в Подмосковье

Мусорная реформа, начатая в России в 2019 году, мало меняет ситуацию с отходами в стране. Об этом говорят аудиторы Счетной палаты в своем последнем отчете . Более 90 % отходов по-прежнему направляются на полигоны и свалки, перерабатывается - всего 7 %. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что с первого квартала 2021 года с несанкционированными свалками "будет покончено".

Московского мусора меньше не становится

Однако по словам экологов, с которыми беседовала DW, сдержать свое слово подмосковному губернатору будет практически невозможно. Московского мусора не становится меньше - только в 2020 году столица произвела 8 миллионов тонн твердо-бытовых отходов. В будущем мусора будет еще больше: рост отходов "запланировали" все субъекты РФ, включая Москву.

Самый скандальный полигон "Ядрово" в Волоколамске Московской области действительно закрыли 15 декабря - в присутствие телекамер и самого губернатора. Ворота, ведущие на свалку, эффектно заварили. Но для активистов это еще не конец борьбы. "Мы не считаем, что это закрытие. Пока что они просто пообещали не завозить новый мусор. Все закончится, когда мусор полностью рекультивируют, а это произойдет не скоро. До тех пор свалка будет оставаться и вонять", - сказал DW активист из Волоколамска Эдуард.

Вместо свалок - КПО

То, что в Подмосковье больше нет свалок, - большая иллюзия, объясняет DW активист Вячеслав Егоров из Коломны. За организацию митингов против местной свалки против него возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении правил участия в массовых мероприятиях (ст. 212.1 УК). Год он провел под домашним арестом, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Владелец машины - житель Волоколамска

"Да, старую свалку, из-за которой были протесты, закрыли. Мусор на ней лежит и гниет под слоем земли. Но в другом конце Коломны власти открыли еще одну свалку, которую они называют комплексом по переработке отходов (КПО)", - объясняет он. Мусор туда, по словам Егорова, везут со всего Подмосковья и из Москвы, причем в объемах даже больше, чем прежде.

"И если на старой свалке мы точно знали, что были нарушения - превышались объемы ввозимого мусора, то на новой свалке власти все узаконили", - говорит он.

Свалки, что бы ни говорил губернатор Воробьев, продолжают работать в Подмосковье, подтверждает руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев. "Достаточно посмотреть на территориальную схему области и на те КПО, что построены. К ним везде пристроены карты для размещения отходов, а это и есть полигон, как его ни называй", - объясняет эксперт.

Продолжат ли вывозить московский мусор в регионы?

Чтобы снизить градус напряжения в Подмосковье, часть столичного мусора в 2018 году предложили вывозить на север страны в маленький поселок Архангельской области Шиес. Это обернулось новыми эко-протестами и проект в итоге закрыли. По сведениям DW, сейчас объект демонтируют, за этим следят активисты, разбившие рядом палаточный лагерь.

На акции московских активистов против вывоза мусора в Шиес

Попробуют ли столичные чиновники вывозить мусор в другие регионы страны? Мнения экспертов разделились. Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов считает, что повторение ситуации в Шиесе невозможно. "Вывоз отходов поездами на отдаленные территории - трудоемкое мероприятие с огромным количеством проблем: от необходимости накапливать горы мусора в Москве перед транспортировкой до трудностей в пути, ведь несортированные отходы будут вытекать и вонять", - сказал он DW.

Алексей Киселев из Greenpeace, напротив, считает, что Москва возобновит в ближайшее время вывоз мусора куда-то, так как размещение отходов в городах запрещено. "Значит, возить будут и в Московскую область, и на полигон в деревню Михали Калужской области. А если этого не хватит, то найдут еще места. Ведь сокращением производства мусора Москва не занимается, хоть и обязана", - говорит Алексей.

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