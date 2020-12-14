"Дизельгейт": не все иски к Volkswagen будут удовлетворены

Иски автовладельцев к концерну Volkswagen в связи с использованием программного обеспечения, позволяющего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобиля, поданные после 2018 года, судя по всему, не будут удовлетворены. В понедельник, 14 декабря, Федеральная судебная палата Германии вынесла предварительное решение, согласно которому срок давности по так называемому "дизельгейту" составляет три года.

Отклоняться от этого правила, по мнению председательствующего судьи Штефана Зайтерса (Stephan Seiters), можно лишь в исключительных случаях. Срок давности правонарушения исчисляется с того момента, когда пострадавший узнал о причиненном ему ущербе или об обстоятельствах, которые свидетельствуют о незаконных действиях продавца, уточнил Зайтерс.

О манипуляциях концерна Volkswagen с программным обеспечением автомобилей с дизельным двигателем стало известно в сентябре 2015 года в результате расследований, инициированных властями США. В конце сентября VW официально признал, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие дизельных двигателей экологическим стандартам.

Сколько стоил VW дизельный скандал

К лету 2020 года "дизельгейт" уже обошелся VW более чем в 30 млрд евро. Большая часть этих денег ушла на штрафные и компенсационные выплаты в США. Что касается исков обманутых клиентов к концерну в Германии, то несколько высших земельных судов отклонили их. Однако это обстоятельство, по мнению Федеральной судебной палаты, никак не повлияло на возможность пострадавших обратиться с иском в суд до конца 2018 года.

В апреле 2020 года концерн сообщил о заключении мирного соглашения с 235 тысячами автовладельцев в Германии, в рамках которого им будут выплачены компенсации на общую сумму 750 млн евро.

По данным агентства Reuters, в 2019 и 2020 году к концерну VW в Германии было подано 9000 исков.

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