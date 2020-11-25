 Мобильное приложение для тех, кто любит моду и экологию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.11.2020

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Культура и стиль жизни

Мобильное приложение для тех, кто любит моду и экологию

Полезное приложение для смартфона помогает выбирать гардероб, следуя стандартам устойчивой моды. Его создали немецкие ученые.

Гардероб

Новый сезон - новый гардероб? В Германии модницы и модники ежегодно покупают в среднем 60 предметов одежды (носки и нижнее белье сюда не входят!). Ничего удивительного, считают эксперты, ведь сегодня обновить модную коллекцию возможно, имея скромный бюджет. Однако за низкими ценами нередко скрываются такие малоприятные факты, как эксплуатация детского труда, неприемлемые условия производства, применение пестицидов, ядовитых красителей и прочих веществ, наносящих урон здоровью человека и экологии.     

Как показывают результаты многочисленных опросов, большинство жителей Германии о наболевших "модных" вопросах, конечно же, задумывается и даже старается идти в ногу со временем. Теперь речь идет о том, как помочь потребителям действительно изменить свои привычки, считает профессор кафедры экономики устойчивого развития Люнебургского университета (Leuphana Universität in Lüneburg) Якоб Хёриш (Jacob Hörisch).

Green Fashion Challenge App и экомода

Группа ученых под руководством Якоба Хёриша и Лены Хампе (Lena Hampe) разработала специальное мобильное приложение, призванное помочь каждому желающему "соответствовать" стандартам устойчивой моды.

Проект нового бесплатного приложения Green Fashion Challenge App вошел в число победителей конкурса "Культура моды, текстильных изделий и устойчивого развития" в 2019 году. Сама концепция, убедившая строгое жюри, подразумевает помощь потребителю, желающему одеваться в соответствии с принципами устойчивого развития, поясняет автор проекта по разработке "виртуального помощника" Якоб Хёриш в интервью DW.

Основная функция нового приложения - помочь тем, кто проявляет заботу об окружающей среде, активно сочетать желаемое с возможным. В индивидуальном порядке пользователь составляет собственный план покупок одежды, обуви, аксессуаров, а виртуальный консультант помогает следить за претворением этого плана в жизнь, рассказывает профессор Хёриш. В плане, например, определенно количество модных приобретений - скажем, не более двух вещей в месяц. При этом пользователь может указать, например, что вещь должна минимум на 50% (а то и на все 100%) отвечать нормам "устойчивой моды". 

Так, при покупке, скажем, очередной футболки, приложение обращает внимание на такие параметры, как качество ткани, условия его производства, цену, носкость (как дак долго можно будет носить эту вещь) и, в случае необходимости, предлагает альтернативные (более экологичные) варианты, перечисляет Якоб Хёриш. 

Свет мой, зеркальце…

"Мы намеренно отказались от шаблонов. Каждый составляет собственный план в соответствии с индивидуальными представлениями, потребностями и возможностями, и все это - абсолютно конфиденциально", - подчеркивает профессор Хёриш. Приложение, по его словам, своего рода зеркало, в котором пользователь может увидеть себя со стороны, проанализировать свои привычки и наклонности. 

За успешно выполненный план (каждая покупка добросовестно регистрируется пользователем) в конце месяца он получает баллы (и похвалу!), которых опять-таки лишается, если пренебрегает поставленными перед собой целями. Кроме того, можно сравнить собственные успехи с достижениями единомышленников - других пользователей приложения, чьи результаты также фиксируются. С психологической точки зрения, взгляд со стороны поможет скорее добиться желаемого результата, подчеркивает эксперт из Люнебурга. 

Мобильные приложения-подсказки

Немаловажный аспект, который взяли на вооружение создатели приложения - игровой. Профессор Хёриш надеется, что игровые элементы легче помогут восстановить необходимый баланс (между желаемым и возможным) на пути к устойчивой моде. Примером тому, по его словам, служат и другие популярные приложения-подсказки. Желающие удостовериться в корректности изготовления известных брэндов используют, например Good on You, любители секонд-хенда нередко пользуются услугами онлайн-платформы Kleiderkreisel, объединяющей такие виртуальные рынки, как Zadaa, Etsy, Depop или United Wardrobe. Австрийская платформа Treeday, оценивает (с точки зрения устойчивого развития), например, отели, магазины, винодельческие предприятия.

Новое приложение рассчитано на любого пользователя, независимо от его пола и возраста. Особое внимание, однако, было уделено группе тех, кому устойчивая мода наиболее важна, рассказывает Якоб Хёриш. По его словам, современные модницы, и чаще всего в возрасте до 40 лет, более сознательно, ответственно и целеустремленно относятся к выбору гардероба, чем мужчины, поясняет эксперт.

"Наша следующая задача, мотивировать тех, кто скачал приложение, еще и пользоваться им регулярно", - говорит профессор Хёриш в беседе с DW.

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    Автор: Дарья Брянцева


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