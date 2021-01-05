Молодежь и женщины в Германии сокращают потребление мяса. Почему?

В истории немецкой компании Rügenwalder Mühle в прошлом году произошло знаковое событие. В июле 2020 года производитель колбас и фрикаделек впервые за 186 лет своего существования выручил больше денег от продажи не своей традиционной мясной продукции, а заменителей мяса, хотя в ассортименте компании они появились лишь сравнительно недавно - в конце 2014 года.

Мясозаменители в Германии уже стали многомиллионным бизнесом

Этот пример приводят авторы опубликованного 6 января "Мясного атласа 2021" (Fleischatlas 2021), чтобы проиллюстрировать все более очевидный тренд на продовольственном рынке Германии и других развитых стран Запада: сокращение потребления мяса и растущий спрос на вегетарианские и веганские альтернативы курятине, свинине и говядине.

Упаковка растительных сосисок в нью-йоркском супермаркете

Исследование содержит и другие примеры. Так, швейцарский гигант пищевой промышленности Nestle договорился с корпорацией McDonalds о поставках веганских бургеров в ее рестораны в Германии, компания PHW-Gruppe, лидер на немецком рынке птичьего мяса, стала дистрибьютором в ФРГ веганской продукции американской фирмы Beyond Meat, а крупнейший в Северной Америке производитель мяса Tyson Foods теперь раскручивает собственный бренд мясозаменителей Raised & Rooted.

В 2019 году выручка от продажи в Германии заменителей мяса, которые нередко стоят дороже обычных колбас, достигла 273 млн евро. Данных за прошлый год еще нет, однако о высокой динамике на рынке такой продукции говорит тот факт, что в 1-м квартале 2020 года в ФРГ ее было выпущено на 37% больше (20 000 тонн), чем за аналогичный период 2019 года (14 700 тонн).

Для многих молодых немцев отказ от мяса - политический сигнал

"Никогда еще рынок заменителей мяса на развивался так динамично, как сейчас. Эксперты исходят из того, что в ближайшие годы спрос на растительные альтернативы будет ежегодно увеличиваться на 20-30 процентов", - констатируют авторы нового, пятого выпуска "Мясного атласа". Его с 2013 года совместно выпускают в ФРГ Фонд Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung), близкий к партии "зеленых", экологическая организация BUND и немецкое издание французского журнала Le Monde diplomatique.

Титульный лист "Мясного атласа 2021"

Авторы этого 50-страничного исследования убеждены, что "индустриально развитые страны должны как минимум на 50 процентов сократить свое высокое потребление мяса, которое наносит ущерб климату, биологическому разнообразию, глобальной справедливости и благу животных". Таким образом, они рассматривают тренд к сокращению потребления мяса в Германии не столько с точки зрения тяги людей к здоровому питанию, сколько с политических позиций. Эти позиции можно охарактеризовать как лево-экологические.

Судя по репрезентативному онлайн-опросу, проведенному специально для "Мясного атласа 2021" среди более чем 1200 респондентов в возрасте от 15 до 29 лет, немалая часть немецкой молодежи при формировании своего рациона питания руководствуется именно политическими соображениями. "Совершенно очевидно, что вопрос о потреблении или неупотреблении мяса является сегодня ярко выраженной политической темой, а не частным "делом вкуса". Для многих молодых взрослых отказ от мяса является выражением политической позиции", - пишут авторы исследования.

Флекситарианцев в два раза больше, чем вегетарианцев и веганов

Кто не ест мяса, тот, по их словам, более осознанно подходит, к примеру, к вопросам защиты животных и окружающей среды. Так, среди веганов 75% считают себя частью движения против глобального потепления, среди вегетарианцев - 50%, среди всеядных таковых 15%. Веганов и вегетарианцев куда чаще волнуют такие проблемы, как расточительное потребление и выбрасывание продуктов питания или условия работы на мясокомбинатах (горячая тема ковидного лета 2020 года в Германии). Они против индустриального животноводства, но поддерживают фермерские хозяйства.

Берлин, январь 2020. Плакат с требованием закрыть "фабрики животных" на демонстрации экологистов

При этом следует учитывать, что, согласно опросу, в Германии примерно 70% веганов и вегетарианцев в возрастной категории от 15 до 29 лет - женщины. К тому же те, кто полностью прекратил есть мясо, несколько чаще встречаются в студенческой среде. В остальном же они примерно в равной мере представлены в больших немецких городах и в сельской местности, на западе и востоке, севере и юге ФРГ.

В то же время опрос для "Мясного атласа 2021" показал, что абсолютное большинство сегодняшней немецкой молодежи продолжает потреблять мясо. 61,7% респондентов относятся к категории всеядных, 25,7% причисляют себя к флекситарианцам, которые в основном питаются растительной пищей, но время от времени позволяют себе мясо, с повышенным вниманием относясь при этом к тому, как оно было произведено и как содержались животные. Вегетарианцев 10,4%, веганов 2,3%.

Женщины в ФРГ едят в два раза меньше мяса, чем мужчины

Таким образом, полностью отказались от мяса приблизительно 13% молодых немцев. Это примерно в два раза больше, чем в целом среди населения Германии, но все же явно недостаточно для того, чтобы объяснить наблюдаемое сейчас бурное развитие немецкого рынка мясозаменителей.

Так что напрашивается вывод, что движущей силой этого тренда являются не только и даже не столько идеологически мотивированные вегетарианцы и веганы, сколько ориентированные главным образом на более сбалансированный и здоровый рацион питания мясоеды.

Многие заменители мяса изготавливаются на основе сои

И число таких покупателей, судя по опросу, будет расти: 44% тех молодых немцев, которые продолжают есть мясо, указали, что в будущем намерены сократить его потребление, хотя и любят его вкус. Причем движущей силой этого тренда будут женщины. Уже сейчас, согласно "Мясному атласу 2021", жительницы Германии едят в день в среднем в два раза меньше мяса и колбасы, чем мужчины.

Компания Rügenwalder Mühle к подобному развитию событий готова. Сегодня в ее ассортименте 7 наименований мясных изделий и 22 вида мясозаменителей - от вегетарианской салями до веганского шницеля.

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