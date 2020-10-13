 Немцы все чаще отказываются от мяса. Даже в бургерах и шаурме | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.10.2020

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Культура и стиль жизни

Немцы все чаще отказываются от мяса. Даже в бургерах и шаурме

Каждый второй немец называет себя флекситарианцем. Даже в Баварии, знаменитой своими рульками и колбасой, все большую популярность набирает веганская и вегатарианская кухня.

Шаурму без мяса можно купить во многих закусочных в Германии

Раньше здесь была мясная лавка, cегодня это веганская закусочная, а в меню - бургеры, шаурма и шашлык из соевого текстурата. Читатели одной из местных газет недавно признали эту закусочную лучшей во всем Нюрнберге. В обеденное время и вечером перед ней часто образуются длинные очереди. И в очереди обычно много молодых людей.

Тренд среди молодежи - питание без мяса

Социолог Бенедикт Янке (Benedikt Jahnke) из Управления по вопросам аграрной политики и продовольственной культуры в Трире говорит, что доля вегетарианцев и веганов самая высокая среди 15-30-летних. В этом возрасте, по его словам, избирательность в еде считается важным проявлением стиля. "Движение "Пятницы ради будущего" прибавило популярности этому тренду", - подчеркивает Янке в интервью информационному агентству dpa.

В закусочной Vegöner в баварском Нюрнберге

В закусочной Vegöner в баварском Нюрнберге

Нынешнее юное поколение выросло на определенных ценностях, которые еще не имели такого широкого распространения во времена их бабушек и дедушек. "Проявлять сочувствие и сопереживание не считается зазорным, животные считаются существами, достойными уважения, а не просто объектами или поставщиками мяса", - поясняет в интервью dpa Ульрика Брандт (Ulrika Brandt) из немецкого Объединения вегетарианцев и веганов ProVeg.

Во многих городах Германии есть вегетарианские и веганские рестораны и закусочные. Корпоративные столовые в немецких фирмах ежедневно предлагают альтернативы без мяса. И в обычных ресторанах обычно есть хотя бы одно вегетарианское блюдо. Даже в Баварии, где традиционно едят много мяса в виде рулек, шницелей и колбасок самых разных сортов.

Каждый второй немец - флекситарианец

Быть вегетарианцем или веганом в наше время не так уж и сложно. По данным ProVeg, 12 процентов немцев не едят мяса. В докладе о питании министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ назывались шесть процентов. Но, согласно этому докладу, каждый второй немец называет себя флекситарианцем, то есть лишь изредка добавляет в свой рацион мясные продукты.

Вегетарианский шницель и другие блюда без мяса ежедневно в меню столовых в Германии

Вегетарианский шницель и другие блюда без мяса ежедневно в меню столовых в Германии

Тренд заметен по поведению покупателей в супермаркете. По данным нюрнбергского института GfK, занимающегося исследованиями потребительских предпочтений, за последние месяцы продажи заменителей мясопродуктов, таких как вегетарианские или вегетарианские колбаски, шницели и фрикадельки, выросли более чем на 50 процентов. "Продукты из заменителей мяса покинули свою нишу и в настоящее время покупаются широкими слоями населения", - говорит эксперт GfK Роберт Кешкес (Robert Kecskes). Часто, по его словам, покупают такие продукты флекситарианцы, и многие считают это не столько заменителем мяса, сколько дополнительным обогащением рациона.

Слишком много мяса вредно для здоровья

С медицинской точки зрения, многим людям, безусловно, было бы лучше есть поменьше мяса. "У нас очень высокое потребление мяса, - говорит о Германии Ханс Хаунер (Hans Hauner), заведующий кафедрой медицины питания в Мюнхенском техническом университете. - Это может иметь негативные последствия, особенно если вы едите много переработанных мясных продуктов, таких как колбаса". Многие люди все еще верят, что мясо является необходимым компонентом сбалансированного питания и что вегетарианцы страдают от дефицита железа из-за отказа от мясных продуктов как такового. Но это, говорят эксперты, совсем не так.

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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