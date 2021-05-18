Новый инструмент в руках режима: уголовное дело за членский билет

Уголовный кодекс Беларуси дополнен статьей 193-1 "Незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности".

Теперь активная работа в НПО или политической партии, в отношении которых есть решение белорусских властей о ликвидации, наказываются штрафом или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет. Соответствующий Закон №144-З "Об изменении кодексов" вступит в силу 21 января - через десять дней после опубликования.

Возвращение репрессивной практики

"Прекратить деятельность - единственный вариант, если есть опасение, что спецслужбы вами интересуются. Эта статья парализует многие инициативы в Беларуси",- говорит юрист правозащитного центра (ПЦ) "Весна" Павел Сапелко. Сам он, находясь за пределами страны, открыто выполняет функцию сотрудника организации, но часть его коллег целиком прекратят свою деятельность внутри страны.

В целом, продолжает он, "Весна" продолжит работу, но будет действовать исходя из интересов обеспечения максимальной безопасности членов организации. Статья 193-1 уже была в Уголовном кодексе Беларуси, напоминает правозащитник, и, соответственно, у "весновцев" есть опыт работы в таких условиях.

ПЦ "Весна" был закрыт властями в 2003 году после участия в наблюдении за президентскими выборами 2001 года. Тогда же и появилась статья 193-1 УК, а первыми ее жертвами в 2006 году стали четверо активистов незарегистрированной организации "Партнерство" - они получили разные сроки лишения свободы.

За ее отмену правозащитное сообщество боролось с момента ее введения и до 2018 года, когда власти решили все же декриминализировать "выступление от имени незарегистрированной организации". Статью убрали из УК, переместив ответственность за такие деяния в Кодекс об административных правонарушениях.

Нынешний возврат статьи 193-1 в УК, по мнению Павла Сапелко, вероятно, направлен против массово ликвидированных в минувшем году неправительственных организаций либо против групп, объединенных через соцсети. "И мы понимаем, что все это будет выглядеть как произвол - статья позволит использовать возможности уголовного процесса, чтобы проводить обыски, задержания или аресты", - говорит Павел Сапелко.

Первыми пострадают журналисты?

В группу риска первыми могут попасть журналисты белорусских негосударственных изданий, вступившие ранее в Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Если членство в других организациях силовикам нужно еще доказать, то журналисты имеют удостоверения БАЖ, которые они предъявляли при необходимости во время работы.

Обыск в офисе БАЖ, февраль 2021 г.

В августе прошлого года власти закрыли БАЖ, чему предшествовал обыск в офисе организации. Поэтому есть риск, что удостоверение члена БАЖ может стать основанием для уголовного преследования, признает руководитель организации Андрей Бастунец: "Не думаю, что будут "ковровые бомбежки", но каждый журналист сейчас должен все взвесить и принять решение, как ему действовать дальше".

При этом, продолжает он, сейчас невозможно и выйти из БАЖ, ведь де-юре для властей ее не существует, невозможно создать ликвидационную комиссию. Однако сам Андрей Бастунец, который в данный момент находится за пределами Беларуси, по-прежнему, будет продолжать работу в качестве руководителя организации, понимая, какие риски это влечет.

Юрист Олег Агеев считает, что с правовой стороны членство журналистов в БАЖ не должно трактоваться, как организация работы, а значит, не подпадает под действие статьи 193-1 УК. Кроме того, БАЖ по-прежнему входит в Международную федерацию журналистов IFJ (International Federation of Journalists) со штаб-квартирой в Брюсселе, и пресс-карты международного образца, оформленные там, остаются абсолютно легальными.

Но здесь же он добавляет, что предсказать действия белорусских властей невозможно, так как сейчас действует правило "не до законов" - это цитата из обращения Александра Лукашенко к силовикам.

Ситуация в Беларуси ухудшается

В те же дни, когда стало известно о возврате статьи 193-1 в УК Беларуси правозащитный центр "Весна" официально опубликовал аналитический доклад "Ситуация с правами человека в Беларуси в 2021 году". В документе говорится, что политические репрессии прошлого года являются по ряду показателей самыми массовыми в новейшей истории Беларуси.

Официальный представитель "Весны" Наталья Сацункевич, комментируя выводы правозащитников, отмечает, что политическую ситуацию в Беларуси, по-прежнему, определяют прошедшие в августе 2020 года президентские выборы и последовавшие за ними массовые протесты. А инструментами удержания власти в стране стали репрессии и создание атмосферы всеобщего страха.

За прошлый год правозащитники зафиксировали не менее 6443 задержаний граждан и более трех тысяч административных взысканий за осуществление ими своих прав и свобод. По политически мотивированным уголовным делам было осуждено не менее 1285 человек. Количество политзаключенных на 1 января 2022 года, увеличилось на 800 человек и достигло 969. При этом, отмечает Сацункевич, нужно учитывать, что более ста политузников уже отбыли наказание и вышли на волю.

Белорусские власти так и не провели ни одного расследования по пяти тысячам обращений о выявлении и привлечении к ответственности виновных в пытках в отношении участников мирных акций протеста. Как констатируют правозащитники, белорусская правовая система демонстрирует свою полную зависимость от действующей власти и неспособность защитить права человека и свободы.

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