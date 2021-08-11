Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции страны о ликвидации ОО "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ). В решении суда сказано, что доводы представителя ассоциации несущественны и он "неправильно понимает закон", говорится в сообщении, выложенном на сайте БАЖ в пятницу, 27 августа.



Иск о ликвидации БАЖ "в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства" Минюст Беларуси подал 21 июля. По версии министерства, оно вынесло письменное предупреждение БАЖ о нарушении законодательства об общественных объединениях, в ассоциации признали нарушения, но не устранили их в установленный срок. БАЖ категорически отвергла претензии Минюста.

В июле в офисе ассоциации прошел обыск. "У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - сказали в ассоциации. Проверка организации Минюстом началась в июне.

Обыски в неправительственных организациях

14-15 июля в Беларуси прошли обыски у сотрудников более чем 20 неправительственных организаций и негосударственных СМИ. Следственный комитет объяснил это их предполагаемой причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов. Обыски прошли не только в Минске, но и в Гродно, Бресте, Орше, Борисове, Гомеле и Полоцке.

БАЖ была создана в Беларуси осенью 1995 года, ассоциация объединяет более 1300 работников медиасферы. Организация признана международным профессиональным сообществом.

"БАЖ является всемирно признанной организацией. Наши международные партнеры уе заявили, что даже если БАЖ будет ликвидирован, мы останемся его членами, и они полностью подержат нас в нашей деятельности на благо свободных СМИ в Беларуси", - сказал информагентству "Белсат" зампред БАЖ Борис Горецкий.

Смотрите также: