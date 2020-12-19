Конвейер репрессий в Беларуси: что говорят в Германии

В Беларуси уже третий день продолжается новая волна репрессий в отношении сотрудников независимых медиа, правозащитников и активистов гражданского общества. Жертвами преследований вновь стали и такие известные организации, как правозащитный центр "Весна", Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), Белорусский Хельсинкский комитет. 16 июля обыски прошли у нескольких десятков человек. Актуальная ситуация стала темой онлайн пресс-конференции, организованной "Пресс-клубом Беларусь". Обсуждают ее и в Германии.

За словами Лукашенко следуют уголовные дела

"Каждому из задержанных, обвиняемых отведена определенная роль в большой картине, а картину вы эту знаете, - адвокат Антон Гашинский подключился к онлайн-встрече прямо из зала суда, где выносился приговор по "делу студентов". Он сослался на заявления Лукашенко о "глобальном заговоре". "Слова не могут оставаться просто словами, возбуждаются уголовные дела, которые как бы подтверждают то, что это не голословные утверждения. Думаю, надо внимательно слушать слова Александра Григорьевича - и делайте выводы", - советует недавно лишенный лицензии адвокат, который защищал интересы подруги Романа Протасевича Софии Сапеги, политтехнолога Виталия Шклярова, представителей "Пресс-клуба" и доцента БГУИР Ольги Филатченковой.

Среди организаций, которые подвергаются политическому преследованию, - БАЖ, которая уже более 25 лет занимается защитой свободы слова в Беларуси. 14 июля в офисе БАЖ прошел обыск с выламыванием двери - второй в этом году. "Нам еще не вернули ничего из изъятого в ходе первого обыска, а около месяца назад несколько тысяч документов мы представили в министерство юстиции, поэтому в офисе ничего представляющего интерес не находилось", - отметил зампредседателя БАЖ Олег Агеев. Волну преследований в Беларуси он характеризует как "войну государства с гражданским обществом".

"Если говорить о том, кто может проиграть или выиграть от такого, думаю, что выигравших не будет вовсе, а проигравших будет много. В их число попадет каждый человек в Беларуси, если организации, которые годами и десятилетиями оказывали помощь целым категориям граждан, будут ликвидированы", - подчеркнул Агеев.

По словам координатора международных проектов Хельсинкского фонда по правам человека Ольги Саломатовой, то, что происходит в последнее время в стране, не имеет никакого отношения к праву. "Право в Беларуси не действует, а действуют правила, определяемые людьми, у которых сейчас в руках власть. И очень часто сложно найти логику в их действиях", - говорит правозащитница. Она уверена в том, что цель зачистки правозащитного и медийного пространства - создать "морозящий эффект": напугать всех, кто был готов говорить правду о ситуации в стране.

Известный правозащитник Алесь Беляцкий, глава "Весны" также был задержан

Она однако уверена, что в итоге проиграют сами ответственные за репрессии. "Если сейчас эти люди создают такую ситуацию, что право не работает и человеческая жизнь не ценится, то они способствуют созданию атмосферы, в которой и им самим нельзя будет рассчитывать на защиту", - резюмировала она.

Реакция в Германии на репрессии в Беларуси

То, что конвейер репрессий в Беларуси заработал с новой силой, не осталось незамеченным и в Европе. В Германии, в частности, о массовых обысках и задержаниях сообщили ведущие СМИ. Например, в издании FAZ вышла статья под названием "Большая зачистка". "В Беларуси продолжается разрушение критически настроенной общественности. После медиапорталов мишенью репрессий стали десятки организаций, выступающих за соблюдение прав человека и свободную дискуссию", - говорится в ней. С тревогой следят за происходящим и общественные инициативы, работающие с белорусскими партнерами.

Марко Фибер

В немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси, такое развитие событий предвидели, особенно после блокировки Tut.by, а затем "Нашей нивы". Однако и там говорят о совершенно новом измерении. "Никто не в безопасности - такой месседж режим посылает белорусам. Но 10 миллионов человек нельзя отправить за решетку. В краткосрочной перспективе, может, эти репрессии и принесут желаемый для властей эффект, но долгие годы такая ситуация не продержится. Что это будет за государство?" - призывает задуматься в беседе с DW руководитель немецкого отделения организации Марко Фибер (Marco Fieber).

Сейчас Libereco собирает пожертвования и организует прежде всего медицинскую и психологическую помощь тем, кому пришлось бежать из Беларуси, в том числе и в клиниках Германии. "С другой стороны, мы стараемся оказать давление на европейские государства, чтобы они расширили санкции против режима Лукашенко и в то же время больше поддерживали простых белорусов", - говорит немецкий правозащитник.

Глава немецкой общественной организации "Европейский обмен", эксперт по Беларуси Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer) сравнивает масштаб нынешних репрессий с войной белорусских властей против собственного народа.

Штефани Шиффер

По ее мнению, обвиняя своих критиков в "индивидуальном терроре" и дестабилизации государства, режим сам в этом виновен. "Белорусское гражданское общество ежедневно подвергается государственному терроризму, в результате которого тысячи людей оказываются за решеткой или вынуждены покинуть родину. Он разрывает семьи и разрушает жизни, подвергает опасности экономические основы и распространяет в стране бесконечные страдания и скорбь", - отмечает Шиффер в комментарии для DW.

С заявлением выступила и "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE), в число основателей которой входит и правозащитный центр "Весна". Там связывают новый виток репрессий с визитом Лукашенко к Путину в Санкт-Петербург, где он обвинил НГО в "индивидуальном терроре". Организация осуждает продолжающееся запугивание правозащитников и требует немедленного освобождения активистов и журналистов.

Смотрите также: