Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение независимых СМИ

В связи с масштабными действиями властей Беларуси по подавлению независимых СМИ Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выступила в четверг, 8 июля, с заявлением, требуя "остановить уничтожение свободного слова" в республике.

"Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа", - говорится в документе. Журналистская ассоциация убеждена, что инициаторы репрессий против независимых СМИ и журналистов добьются результата, противоположного задуманному. "Общество вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистикой этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам", - указывают в БАЖ.

Ранее в тот же день был заблокирован сайт белорусского оппозиционного издания "Наша Нива", его главный редактор Егор Мартинович задержан, а у сотрудников редакции прошли обыски и допросы по статьям об участии в действиях, нарушающих общественный порядок, и о массовых беспорядках.

По информации БАЖ, обыски прошли также в Витебске у журналиста телеканала "Белсат" Дмитрия Казакевича (по статье о клевете), в Бобруйске - у сотрудничающей с ресурсом Вobr.by журналистки Алеси Латинской (ее увезли в КГБ), в редакциях изданий "Брестская газета", Intex-press (Барановичи) и у сотрудников Orsha.eu. Глубокского журналиста Дмитрия Лупача силовики забрали из санатория.

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