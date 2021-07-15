В Беларуси обыскивают журналистов "Белсат" и "Радио Свобода"

В Беларуси проводят обыски у журналистов польского телеканала "Белсат" и "Радио Свобода", а также в офисе радиостанции, сообщил в пятницу, 16 июля, белорусский правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.
По данным правозащитников, утром в пятницу силовики пришли с обыском к журналистам "Белсат": Павлу Можейко, Анне Галета, Галине Абакунчик, Кристине Чернявской, Алексею Кайрису, ведущему программы "Каждый из нас" и основателю курсов "Мова нанова" Глебу Лободенко, гомельскому корреспонденту телеканала Евгению Меркису, Игорю Ильяшу. Жена Ильяша журналистка Екатерина Андреева была осуждена за стрим с акции протеста.
Обыски были проведены также у журналиста "Радио Свобода" Валентина Жданко и бывшего журналиста этого же СМИ Инессы Студинской, которую задержали. Как сообщает "Весна", в офис "Радио Свобода" приехали силовики, они выломали двери и начали обыск. Был также задержан журналист "Радио Свобода" Олег Груздилович, специализирующийся на правозащитной тематике.
Кроме того, обыски проведены у журналистов из Пинска в Брестской области Виктора Ярошука и Андрея Якимуша, родителей брестского журналиста Алеся Левчука.
ЕС грозит Лукашенко новыми санкциями за репрессии гражданского общества
Белорусские власти уже третий день подряд проводят обыски у правозащитников, журналистов, в офисах СМИ и НКО. 15 июля силовики пришли в офисы общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы".
14 июля обыски прошли у сотрудников правозащитного центра "Весна". Кроме того, представители правоохранительных органов пришли в офисы БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей.
Евросоюз 15 июля осудил обыски в Беларуси и пригрозил рассмотреть введение новых ограничительных мер против режима Лукашенко. "Новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию с конечной целью заглушить все оставшиеся диссидентские голоса и подавить гражданское общество в Беларуси", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на официальном сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).
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Автор: Владимир Дорохов