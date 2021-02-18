"Это чудовищно": в Германии возмущены приговором журналистам в Минске

Представители немецких общественных организаций, представляющих профессиональные интересы журналистов и занимающиеся поддержкой независимых СМИ, возмущены решением минского суда, согласно которому журналистки телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Далья Чульцова отправятся на два года в колонию по обвинению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Реакция Союза журналистов Германии на приговор

В интервью DW пресс-секретарь Союза журналистов Германии Хендрик Цернер (Hendrik Zoerner) описал приговор Андреевой и Чульцовой как "полнейшее беззаконие". По его словам, речь идет о произволе в отношении "двух журналисток, которые просто делали свою работу - и ничего больше".

Как говорит представитель Союза журналистов Германии, осужденные выполняли профессиональный долг, информируя общественность о том, что происходило в Беларуси в рамках протестных мероприятий. "И тот факт, что за это их отправляют в тюрьму - это абсолютно невероятно", - говорит Цернер.

Хендрик Цернер

По его словам, и Союз журналистов Германии, и другие общественные организации раз за разом указывают правительству и СМИ на происходящее в Беларуси. "Очень важно, чтобы наши коллеги в Беларуси не оказались забыты. Потому что это было бы самое плохое, что могло бы произойти", - утверждает Хендрик Цернер.

Он считает, что и немецкие, и европейские политики должны усилить давление на Лукашенко - как по дипломатическим каналам, так и с помощью экономических инструментов. "Тамошний режим должен осознать, что произвол в отношении журналистов не может просто так сходить с рук, с точки зрения общественности в Германии и в Европе", - говорит представитель Союза журналистов Германии. И добавляет, что, по его мнению, в настоящий момент Европа и Германия делают в этом отношении недостаточно. Он считает, что подобное бездействие неприемлемо.

К чему призывают Германию "Репортеры без границ"

Директор берлинского отделения международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) называет приговор "чудовищным". Во-первых, подчеркивает он, осужденные журналистки просто исполняли профессиональный долг, рассказывая о происходящем; во-вторых, они делали это в прямом эфире.

Но больше всего директора немецкого отделения "Репортеров без границ" шокирует другое. "Этот приговор символизирует переломный момент, - говорит Кристиан Мир. - В прошедшие недели и месяцы с начала протестов после президентских выборов в августе мы наблюдали многочисленные аресты журналистов, однако во всех случаях речь шла о кратковременном заключении под стражу, например, на 14 дней".

Кристиан Мир

Сегодня же, впервые с момента августовских выборов, речь идет о приговоре, срок которого исчисляется годами, говорит Кристиан Мир. По его словам, это означает новую стадию эскалации. В начале этой недели прошли обыски в помещениях Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), с которой давно сотрудничают "Репортеры без границ".

"Вся эта неделя - черная неделя для свободной прессы в Беларуси", - говорит Кристиан Мир. Он считает, что общественность в Германии не должна привыкать к тому, что происходит в Беларуси - "нельзя привыкать к репрессиям в нашей непосредственной близости, в стране, до которой из Берлина всего полтора часа на самолете".

По его словам, сегодняшний приговор в Минске - новая степень эскалации репрессий. И в этой связи он считает важным, чтобы правительство Германии проявило еще больше гибкости, в том числе и в вопросах приема в Германии журналистов, которые подвергаются преследованиям в Беларуси и которым может быть нужно в срочном порядке покинуть страну.

Депутат бундестага: о приговоре белорусским журналисткам

"Сигналом запугивания" называет приговор белорусским журналисткам Рената Альт (Renata Alt), депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии (CвДП). В распространенном ее парламентским офисом в четверг, 18 февраля, заявлении говорится, что "приговор является однозначным сигналом, направленным в сторону политических активистов и независимых журналистов в Беларуси, суть которого сводится к тому, что власти не потерпят сопротивления режиму Лукашенко".

Ренате Альт

"Точно так же, как в и России, все больше сторонников оппозиции приговариваются к тюремным срокам и денежным штрафам", - сказано в заявлении депутата бундестага. "Самопровозглашенный президент Лукашенко планирует на следующей неделе отправиться в Москву, чтобы монетизировать свою лояльность. И накануне этой встречи белорусский правитель лишний раз стремится показать себя единоличным правителем и продемонстрировать полное отсутствие альтернатив своей персоне", - заявляет Рената Альт. Она опасается усиления репрессий в Беларуси и призывает к расширению санкций в качестве ответной меры.

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