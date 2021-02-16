ЕС осудил преследование журналистов и правозащитников в Беларуси

Европейский Союз осудил преследование журналистов и правозащитников в Беларуси. "Власти усиливают запугивание и нападки на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, полностью нарушая их основные свободы, права человека и верховенство закона", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, текст которого поступил в распоряжении DW во вторник, 16 февраля.

Евросоюз считает неприемлемым то, что жителей Беларуси "преследуют за их право на мирный протест против сфальсифицированных результатов выборов и продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов". Белорусы лишены права на справедливый суд и "человеческих условий содержания под стражей", документированы сотни случаев пыток задержанных, проведены сотни политически мотивированных судов, отмечается в заявлении Стано.

Введение новых санкций "находится в руках Совета ЕС"

Петер Стано напомнил, что ЕС "постоянно следит" за ситуацией с правами человека в Беларуси и уже ввел санкции в отношении 84 лиц и 7 хозяйствующих субъектов, которых считают ответственными за репрессии и запугивание участников мирных протестов, оппозиции и журналистов, а также за нарушения на президентских выборах. "Введение любых дальнейших санкций находится в руках Совета ЕС, который утверждает их единогласно", - говорится далее в документе.

Протестный марш в Минске

"Только демократия, верховенство закона, свободные и справедливые выборы с учетом демократической воли белорусов - это единственный способ продвижения вперед и гарантия долгосрочной стабильности и суверенитета Беларуси", - уверены в Евросоюзе.

Обыски у руководства БАЖ и сотрудников "Весны"

Ранее 16 февраля прошли обыски председателя и зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца и Олега Агеева, а также журналистов и правозащитников по всей стране. По данным БАЖ, обыски прошли у 25 журналистов и правозащитников. В частности, сотрудники милиции пришли к членам могилевского отделения правозащитного центра "Весна" Алексею Колчину и Борису Бухелю.

Следственный комитет объяснил действия милиции "установлением обстоятельств финансирования протестной деятельности" в рамках расследования уголовного дела по статье о "действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Полгода протестов в Беларуси

В Беларуси не утихают массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Силовики при разгоне и задержании участников мирных акций протеста проявляли крайнюю жестокость, были задержаны тысячи людей.

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