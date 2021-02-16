 В Германии решительно осудили обыски у белорусских журналистов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.02.2021

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Беларусь

В Германии решительно осудили обыски у белорусских журналистов

Атаки на свободу прессы в Беларуси должны немедленно прекратиться, подчеркивают в Союзе журналистов Германии, реагируя на обыски в квартирах двух десятков белорусских журналистов и в офисе БАЖ.

Руководство БАЖ на одной из пресс-конференций (фото из архива)

Руководство БАЖ на одной из пресс-конференций (фото из архива)

В Германии отреагировали на обыски, которые сегодня прошли у журналистов в Беларуси. Союз журналистов Германии (DJV) подверг резкой критике действия белорусских властей.

"Мы решительно осуждаем эти атаки на свободу прессы в Беларуси. Они должны немедленно прекратиться. И ЕС, и немецкое правительство не должны молчать. Они должны повлиять на белорусские власти, чтобы те наконец прекратили давить на журналистов", - заявил замруководителя пресс-службы DJV Пауль Эшенхаген (Paul Eschenhagen) в ответ на запрос DW.

16 февраля в разных городах Беларуси прошли обыски у двух десятков белорусских журналистов и правозащитников. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), среди тех, у кого был проведен обыск, - заместители председателя БАЖ Борис Горецкий и Олег Агеев. Обыск также прошел в офисе БАЖ. Проводившие обыск забрали системный блок компьютера, заявления на вступление в организацию, сейф и несколько номеров журнала "Абажур". Сейчас офис опечатан. Обыск также проходит в офисе независимого правозащитного центра "Весна".

Как сообщили в Следственном комитете (СК) Беларуси, следственные мероприятия проводятся в рамках установления источников финансирования протестной деятельности.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская также осудила массовые обыски в БАЖ и "Весне". "Они ищут "преступников" среди тех, кто помогает политзаключенным и пишет о борьбе белорусов за свободу. Они ищут "преступников" в домах их родителей. Но в поисках преступников им следует заглянуть в офисы ОМОНа, ГУБОПиКа и всех ответственных за репрессии. Это и есть настоящий государственный кризис, ведь ради удержания власти режим репрессирует даже тех, кто защищает права людей. Пока это происходит, в опасности находятся все белорусы", - сообщается в телеграм-канале Тихановской.

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