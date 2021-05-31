 Эксперты: Кремль все больше склоняет Минск к политическим уступкам | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.07.2021

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Беларусь

Эксперты: Кремль все больше склоняет Минск к политическим уступкам

Переговоры Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге стали для многих неожиданными. Чем они могли быть вызваны, бояться ли белорусам статьи Путина и ждать ли переустройства власти? Мнения политологов.

Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

После переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 13 июля в Санкт-Петербурге стало известно о сохранении цены на российский газ для Минска в 2022 году и о предоставлении очередного российского кредита. Во время открытой части встречи речь также шла о санкциях, "заговоре Запада" и ситуации в самой Беларуси. А что могли обсуждать Лукашенко и Путин тет-а-тет?

Помощь Кремля в обмен на новую архитектуру власти?

Эта встреча - уже четвертая в текущем году. И состоялась она, как полагает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, по инициативе белорусской стороны. Главная причина визита Лукашенко, по мнению аналитика, обусловлена ухудшающейся экономической ситуацией из-за растущего санкционного давления стран Запада, в том числе из-за введения адресных секторальных санкций против основных секторов белорусской экономики. "Так как эти санкции создают финансовые проблемы для белорусского правительства, закрывают доступ к источникам заимствования и сокращают значительные экспортные статьи доходов, Минск нуждается в новых вливаниях и финансовой поддержке. И единственным источником такой поддержки в нынешних условиях может быть Россия", - отметил Сивицкий в интервью DW.

Арсений Сивицкий. Фото из архива

Арсений Сивицкий. Фото из архива

В свою очередь Кремль, по мнению эксперта, использует изоляцию, в которой оказалась Беларусь, и растущее санкционное давление, чтобы синхронизировать свой прессинг на официальный Минск. В ответ на выделение дополнительной финансовой помощи Кремль ожидает от Минска выполнения определенных условий. Арсений Сивицкий убежден, что Москва пытается навязать Лукашенко свое решение политического кризиса в Беларуси, настаивая на проведении конституционной реформы и организации диалога между белорусскими властями, гражданским обществом и оппозицией. "С самого начала политического кризиса в Беларуси Кремль выступил с подобными заявлениями. И мы видим, что решение политического кризиса через конституционную реформу и диалог с оппозицией возвращается в публичную повестку Кремля", - говорит политолог.

Конечной целью реформы, продвигаемой Москвой, должна быть "новая архитектура власти", как выразился эксперт, то есть создание парламентско-президентской республики. "Для Кремля такой вариант выгоден, потому что он открывает дополнительное окно возможностей для влияния на внутреннюю политику и на процесс принятия решений в Беларуси. Сейчас все тактические и стратегические решения он вынужден обсуждать непосредственно с Лукашенко, который, несмотря на свою пророссийскую риторику, делает мало уступок даже под давлением России. Для Кремля он является неудобным и несговорчивым партнером", - отмечает Сивицкий. По его прогнозам, уже через полтора-два месяца индикаторами политики Кремля в отношении Минска могут стать объявление белорусскими властями завершения процесса подготовки новой конституции и новая встреча Лукашенко и Путина, которая скорее всего будет посвящена конституционной реформе.

Приглашение в Крым и статья Путина

Глава варшавского Центра политического анализа Павел Усов также считает, что визит Лукашенко к Путину обусловлен новым пакетом санкций ЕС и вялым желанием Минска платить дивиденды за помощь Москвы. "Россия уже устала финансировать белорусский режим без каких-то реальных геополитических и военно-стратегических уступок. У нее есть свои интересы по отношению к Беларуси, и она ожидает конкретных шагов белорусского руководства по реализации договоренностей, которые были сделаны год назад (после президентских выборов и начала протестов в Беларуси Лукашенко летал к Путину в Сочи. - Ред.). А кризис не разрешен, он углубляется, нарастают репрессии, что требует все большей поддержки режима со стороны Москвы", - подчеркивает эксперт.

Павел Усов

Павел Усов

Такой платой за экономическую, финансовую и внешнеполитическую поддержку режима Лукашенко может быть принятие приглашения посетить аннексированный Крым, которое прозвучало уже несколько раз. Однако Лукашенко не спешит, оставляя лазейку для перезагрузки отношений с Западом, считает политолог. "Сдерживает его и то, что идеологически признание принадлежности Крыма России может оправдать подобную политику Кремля в отношении Беларуси, тем более что Путин на днях написал статью, где четко обозначил, что независимость может быть только в рамках территории до 1922 года", - говорит Усов. Официальный Минск статью не прокомментировал, но, отмечает политолог, "Лукашенко долгое время повторял, что белорусы - это русские со знаком качества и мы - один братский народ. И в принципе статья Путина в канве той пропагандистской парадигмы, которая внедрялась в сознание белорусов Лукашенко в течение всего его правления".

Тем не менее Павел Усов считает, что статью Путина не следует игнорировать. "Россия намерена реализовывать интеграционные процессы (в рамках Союзного государства. - Ред.) таким образом, что независимость и суверенитет Беларуси будут скорее формальным атрибутом, а внутренняя и внешняя политика будут полностью под контролем Москвы", - прогнозирует эксперт.

Уже сейчас, по мнению политолога, белорусский режим нужно оценивать как инструмент внешней политики России. В качестве примера аналитик приводит миграционный кризис, спровоцированный Минском на границе с ЕС. "Создавать точки напряжения, устраивать провокации, подрывать систему безопасности как внутри Европы, так и на ее внешних границах, чтобы провоцировать системные кризисы на Западе, - на сегодняшний день это основа внешней стратегии РФ. И то, что сейчас происходит в Беларуси и вокруг Беларуси, выгодно России, потому что это сопряжено с множественными рисками для Европы, той же Литвы", - отмечает руководитель Центра политического анализа.

Минск в условиях геополитической революции

Научный сотрудник Института Фридриха Майнеке при Берлинском свободном университете Сергей Богдан, в свою очередь, считает, что белорусско-российские отношения сейчас определяет международная политическая экономия в целом. "Условно говоря, как Беларуси дальше жить, очутившись в блокаде, поссорившись с ЕС, США и своими соседями, причем еще и с Украиной в этот раз", - отмечает он, называя то, что что произошло за последний год, геополитической революцией.

"Год назад еще сложно было говорить о российском военном присутствии в Беларуси, сейчас это выглядит так, что оно все-таки будет. По сути оно окажется на 300 км еще дальше на запад, и это важно для региона. С другой стороны, политическая экономия сотрудничества в регионе сильно изменилась. Рвутся связи, которые были наработаны, я бы сказал, веками", - поясняет эксперт. При этом он указывает и на настойчивое требование России об отказе Беларуси от использования балтийских портов.

"Условно говоря, там, где не было войск и вооружений, они появились. Там, где союз был вольготным, там он стал жестким, как между Беларусью и Россией. Там где деньги ходили, они перестали ходить. И регион начал напоминать в чем-то Балканы примерно столетней давности. Это опасная тенденция", - считает аналитик.

В этом контексте он предполагает, что одним из камней преткновения на встрече в Санкт-Петербурге могло быть стремление Беларуси к нейтралитету, о котором сказано и в новом проекте конституции. Эксперт не сомневается, что предстоящие в сентябре военные учения "Запад-2021" будут использованы Кремлем, чтобы "отрезать Минску пути отступления и пресечь его попытки быть нейтральным".

Учения обещают быть беспрецедентно масштабными: "Россия мобилизует под них значительную часть своих войск Западного военного округа, чего обычно не происходило. И учения в этот раз будут проходить под диктовку Кремля, поскольку у Беларуси осталось мало карт, чтобы играть на международной арене".

С военными учениями может быть многое связано, говорит политолог Павел Усов. Он соглашается и с тем, что они будут не только демонстрацией силы Западу, но могут привести и к размещению российских военных подразделений на территории Беларуси. И это будет еще одной уступкой Кремлю и платой за российскую поддержку.

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