 Чем статья Путина об Украине задела австрийского историка | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.07.2021

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Россия

Чем статья Путина об Украине задела австрийского историка

Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.

Владимир Путин наблюдает на военными учениями

Текст Владимира Путина о русских и украинцах - не просто очередная статья президента России на историческую тему, считает Андрес Каппелер (Andreas Kappeler), швейцарский и австрийский историк, бывший профессор Венского университета, один из ведущих немецкоязычных специалистов по истории Украины, автор книги "Неравные братья" об отношениях русских и украинцев от Средневековья до наших дней. В интервью DW Каппелер объяснил, о чем умолчал президент РФ и почему его статья - угроза Украине и не только ей. 

DW: Владимир Путин все чаще пишет тексты на исторические темы. Как вы как профессионал оцениваете работу президента РФ в качестве историка-любителя?

Андреас Каппелер: Он, конечно, написал эту статью не сам, ему помогли преданные режиму историки. Меня задевает то, что президент снова и снова прямо, авторитетно и в высказывается по спорным вопросам истории России и Восточной Европы. И подразумевается, что в дальнейшем эти высказывания тиражируются и внимательно изучаются.

Это мне фатально напоминает советские времена и Сталина с его "Кратким курсом истории ВКП(б)", короткий стал обязательным руководством не только в СССР, но и в странах Восточной Европы. Я категорически против сравнения Путина со Сталиным, но здесь есть определенное сходство. Для меня как для историка неслыханно, когда глава государства навязывает гражданам обязательный взгляд на историю.

- Это первая статья, в которой Путин подробно пишет об Украине. Если сравнивать с его предыдущими текстами, что изменилось?  

Андреас Каппелер

Андреас Каппелер

- Впервые собрано вместе то, что он говорил и раньше. Но он стал более радикальным. В статье Путин несколько раз напрямую грозит Украине вмешательством России, что он оправдывает в том числе с точки зрения истории. К имперскому национализму, который всегда был ему присущ, теперь добавились существенные этнические элементы.

Это особенно опасно, потому что с этим связана претензия России на защиту всех русскоговорящих меньшинств в бывших советских республиках. Это доктрина "русского мира" и, скажу несколько полемически, это немного напоминает мне политику Германии по отношению к немецкому меньшинству в Центральной и Восточной Европе в период между войнами - с фатальными последствиями. 

- Что вы имеете в виду? В чем здесь параллели?

- Параллели заключаются в том, что Германия использовала свои немецкоговорящие меньшинства, например, в Чехословакии и Польше, для политики экспансии. Сначала в период Веймарской республики, а затем в еще большей степени при национал-социалистах.

- Это чувствительный вопрос, поэтому прошу вас уточнить. Вы не сравниваете Россию Путина с нацистской Германией, но предупреждаете о новой тенденции?

- Опасен этнический национализм. Все этнически заряженные национализмы особенно опасны и агрессивны.

- Это значит, что возможна война? Это читается у Путина между строк?

- Я бы не стал так далеко заходить, но в некоторых своих высказываниях он действительно угрожает так масштабно, что это можно интерпретировать как угрозу войны. Например, он пишет, что "мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России". Это прямая угроза Украине, но и Западу.

Есть еще важная цитата, в которой Путин сравнивает то, что он называет "курсом на насильственную ассимиляцию" в Украине с применением против России оружия массового поражения. Это прямая масштабная угроза и повод для беспокойства в контексте радикализации и этнизации путинского мышления.     

- Уже после публикации статьи Кремль опубликовал ответы Путина на вопросы по поводу нее. Один из его посылов - Россия признает "геополитические реалии", то есть независимость бывших республик СССР. При этом президент упоминает о дружеских отношениях с Казахстаном. Это можно интерпретировать так, что, мол, если отношения не дружеские, то и границы можно ставить под вопрос. Несколько лет назад в интервью газете Bild Путин говорил, что для него важны "не территория и не границы, а судьбы людей". Это отказ от международного права? 

- Да, это связано с тем, что он рассматривает и этнические границы. То есть этнические русские или русскоговорящие в Украине, странах Балтии и Казахстане тоже относятся к зоне влияния России. Это однозначно рычаг для возможного перехода границ или агрессивных действий против этих стран для защиты русских в этих странах.

- Говоря об исторической части статьи Путина, критики отмечают, что в ней смешаны факты и полуправда. А вы как думаете?

- Умело написанные пропагандистские тексты всегда смешивают факты с полуправдой или даже неправдой. Мне всегда бросается в глаза один термин. Понятие "русский" в отношении средневековой Киевской Руси используется Путиным и другими в значении "россиянин", "великоросс". Так он говорит о Киеве как о "матери городов русских". При этом средневековая Русь неправильно трактуется как Россия, хотя она охватывала население всего княжества.

В контексте того времени вообще нельзя говорить о русских и украинцах. Амбивалентность понятий становится четкой в иностранных источниках 16-18 веков, в которых "Россией, Русью" называли Беларусь и Украину, а сегодняшнюю Россию называли "Московия". Это очень важно. Сегодняшних россиян, украинцев и белорусов в Средневековье не было, это были другие сообщества с другими культурными особенностями. Сравнивать их исторически неправильно.

Путин умалчивает о том, что у украинцев уже в 16, 17 и 18 веке было национальное самосознание, что их язык не был почти одинаковым с русским, как он пишет. Я читал источники 17 века, согласно которым, дипломаты в Москве запрашивали помощь переводчиков, потому что не понимали этот восточнославянский язык, на котором тогда говорили на территории современной Украины.

- Путин пишет, что "исторической основы" для "представления об отдельном от русского украинском народе" не было, а это все придумали "польская элита и части малороссийской интеллигенции". Это часть его основного тезиса о якобы до сих пор едином народе русских, украинцев и белорусов. Он прав?

- Для историка это сложный вопрос - что считать одним народом? Мы не может объективно это доказать. Это не только язык. Немцы и австрийцы говорят на одном языке, но не считают себя одним народом. Один народ - это когда большинство страны считает и воспринимает себя народом. В случае Украины сегодня четко ясно, что подавляющее большинство воспринимает себя как отдельный народ и нацию. Это не исключает, что у украинцев и русских много общего, языки родственны, но утверждение об одном народе - это провокация.

- Чего, по вашему мнению, не хватает статье Путина, но что нужно для понимания темы?

- Решающее, чего нет, это непосредственная причина нынешнего отношения к России в Украине - военное вмешательство России в 2014 году, аннексия Крыма с нарушением международного права, прямая военная поддержка сепаратистов на востоке Украины. Все это радикально усилило антироссийские настроения. Это не гражданская война, а российско-украинская война. С точки зрения пропаганды, немало украинцев на востоке видят ситуацию так или похоже с тем, как ее описывает Путин. Есть и партии, которые представляет эти идеи, пусть и не так радикально, как Путин. И в этом тоже смысл этой статьи, мол, Путин нас понимает, в отличие от украинского руководства.

- Путин обращается в своей статье и к Западу как к центру, который, как он считает, управляет Украиной. Что нового он сказал?

- Важно, как резко Путин выступает в адрес Запада. Он обвиняет его в постановке Майдана, чтобы вырвать Украину из орбиты России. Это неправда, потому что на Майдане в Киеве протестовало около миллиона украинцев, это никто не может подстроить. За этим стоит бинарное мировоззрение Путина.

Это, с одной стороны, наследие СССР и холодной войны, что, мол, Запад и США проводят антироссийскую политику, а поле боя - Украина. С другой - теории заговора, всегда очень популярные. Для мировоззрения Путина это очень важно. Он и ранее говорил, что чувствует себя в окружении врагов. Похоже, это не только пропаганда, он в это верит. Это делает его опасным - тот, кто чувствует себя в опасности, может нанести удар в ответ.     

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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